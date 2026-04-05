Le port de Lien Chieu, nouveau moteur de l’ambition maritime de Da Nang

Lorsque la "porte" de Lien Chieu s’ouvre sur l’océan, un réseau continu de ports maritimes se mettra en place au centre du Vietnam, élargissant considérablement le potentiel de développement.



La construction du port de Lien Chieu est accélérée pour une mise en opération rapide. Photo: VNA

La baie de Da Nang amorce une mutation stratégique majeure pour s’imposer comme un pôle de développement multisectoriel, intégrant les activités portuaires, la logistique, le libre-échange et la finance internationale.

Lorsque la "porte" de Lien Chieu s’ouvre sur l’océan, un réseau continu de ports maritimes se mettra en place au centre du Vietnam, élargissant considérablement le potentiel de développement.

Pendant plusieurs décennies, le port de Tien Sa a rempli avec succès son rôle de principale porte d’entrée maritime du Centre, situé à l’extrémité du corridor économique Est-Ouest. Toutefois, dans le contexte actuel d’une nouvelle phase de développement, le modèle portuaire en place révèle progressivement ses limites. La cohabitation entre trafic de marchandises, conteneurs et croisières entraîne une contraction progressive de l’espace d’exploitation. Selon une nouvelle planification, le port de Tien Sa sera progressivement converti pour se consacrer exclusivement au tourisme et aux services portuaires haut de gamme, tandis que l’ensemble des activités de transport de marchandises à grande échelle sera transféré vers le futur port de Lien Chieu.

Situé au nord de la baie, au pied du col de Hai Van, le port de Lien Chieu bénéficie d'investissements massifs. La Résolution n° 43-NQ/TW du Bureau politique relative à la construction et au développement de la ville de Da Nang d'ici 2030, avec une vision à l’horizon 2045, ainsi que la Conclusion n° 79-KL/TW de 2024, définissent trois piliers prioritaires de développement pour la ville : le tourisme, l’industrie de haute technologie et l’économie maritime. Elles soulignent notamment la construction du port de Lien Chieu ainsi que l’extension et la reconversion du port de Tien Sa.

La construction du port de Lien Chieu est accélérée pour une mise en opération rapide. Photo: VNA

Ce projet d’infrastructure stratégique s’étend sur environ 450 hectares, pour un investissement total dépassant 45 000 milliards de dongs. Selon les prévisions, le site deviendra une porte d’entrée internationale capable de traiter 50 millions de tonnes de fret par an. À l’horizon 2050, le complexe comptera 22 postes d’amarrage, dont huit terminaux à conteneurs pouvant accueillir des navires géants allant jusqu’à 18 000 EVP.

À ce jour, les travaux des infrastructures communes, incluant une digue de protection de 1,17 kilomètre et un chenal de navigation de plus de 7 kilomètres, sont déjà bien avancés. Le Thanh Hung, directeur du comité de gestion des projets d'infrastructure de la ville, précise que les premiers terminaux à conteneurs devraient être mis en chantier en 2026 pour une exploitation prévue dès la fin de l'année 2028. Cette mise en service est attendue pour réduire significativement les coûts logistiques et attirer de nouvelles lignes maritimes internationales dans la région.

Au cours des premiers mois de l’année, de nombreux indicateurs économiques de la ville ont enregistré une croissance positive : l’indice de production industrielle a progressé de plus de 13 %, tandis que le chiffre d’affaires du commerce extérieur a atteint 1,5 milliard de dollars. Les recettes budgétaires totales ont dépassé 12 000 milliards de dongs, en hausse de près de 24 % sur un an.

Lors d’une récente visite de travail, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté la municipalité à exploiter pleinement ses avantages compétitifs afin d’atteindre une croissance du Produit intérieur brut régional de plus de 11 % d’ici 2026. Le chef du gouvernement a également appelé à accorder une importance particulière à la construction du port de Lien Chieu, ainsi qu’à finaliser les politiques liées au centre financier international.

Le projet du port de Lien Chieu et la route côtière reliant le port au quartier de Hai Van (ville de Da Nang) entrent dans leur phase finale. Photo : VNA

Une fois opérationnel, le port de Lien Chieu s’inscrira dans une chaîne portuaire continue le long du littoral central, en synergie avec les ports de Chu Lai-Ky Ha (à Da Nang), Chan May (à Huê) et Dung Quat (à Quang Ngai). Ce réseau logistique interconnecté renforcera les capacités de dédouanement pour le Centre et les Hauts Plateaux du Centre (Tay Nguyen), tout en ouvrant de nouvelles routes commerciales reliant le Vietnam au Laos, à la Thaïlande et à d’autres économies régionales.

Dans le cadre de ce nouvel axe de développement, le port de Lien Chieu constitue la principale porte d’entrée de Da Nang vers l’océan. Parallèlement au développement de son système portuaire et logistique, la ville se positionne progressivement comme un centre financier international, axé sur les services financiers, l’investissement, la fintech et la gestion d’actifs, avec pour ambition de servir le marché Asie-Pacifique. Da Nang s’efforce ainsi de perfectionner ses mécanismes et ses politiques afin que ce centre puisse rapidement jouer un rôle moteur dans la croissance./.