Le pari réussi de la viticulture sur des terres alluviales
Dans les terres alluviales de la commune de Phuoc My Trung, dans la province de Vinh Long, où cocoteraies et vergers façonnent depuis longtemps le paysage, une culture jusqu’alors peu familière fait désormais son apparition : la vigne. Le vignoble de Hai Lam, situé dans le hameau de My Son Dông, né d’une expérimentation menée à petite échelle, s’est progressivement mué en une initiative agricole productive doublée d’une vocation touristique.
Parti de quelques pieds de vigne plantés dans un modeste jardin, le domaine s’étend aujourd’hui sur près de 4.000 m² et s’impose comme un modèle original associant production agricole et tourisme rural dans la commune de Phuoc My Trung.
Des doutes initiaux aux treilles chargées de fruits
Au départ, l’idée d’implanter des vignes — traditionnellement adaptées à des climats plus secs et plus chauds — dans l’environnement humide du delta du Mekong Delta suscitait bien des scepticismes. Face à ces réserves, Hai Lam a patiemment adapté ses méthodes culturales.
Amélioration des sols, création de plates-bandes surélevées, installation de serres, optimisation du drainage : autant d’ajustements qui ont permis aux plants de s’acclimater. Le viticulteur s’est également appuyé sur un apprentissage de terrain nourri par l’observation de modèles performants, dans la province comme au-delà.
Aujourd’hui, le domaine cultive cinq à six cépages, parmi lesquels des raisins rouges, des variétés destinées à la confiserie, des raisins « à doigts » et des raisins verts. Des essais sont en cours sur des variétés plus haut de gamme, voire sur des vignes ligneuses.
Grâce à une organisation rigoureuse des parcelles et à une gestion maîtrisée des cycles de floraison, le vignoble peut produire deux récoltes par an, répondant à la demande locale comme à celle des visiteurs.
Une agriculture à vivre : l’essor du tourisme expérientiel
Le projet ne se limite pas à la production. Hai Lam a rapidement développé une approche d’agriculture expérientielle : le vignoble est aujourd’hui ouvert aux visiteurs, qui peuvent s’y promener, prendre des photos et déguster les grappes directement sous les treilles.
Chaque mois, le site accueille des centaines de visiteurs, notamment des groupes de touristes chinois organisés via des agences comme Mekong Lodge Tourism Company. Des voyageurs internationaux manifestent également un intérêt croissant pour ces visites immersives, au plus près des cultures.
Le billet d’entrée est fixé à 30.000 dôngs par personne, boissons comprises. Les raisins sont vendus directement sur place, autour de 80.000 dôngs le kilo. La famille envisage désormais de développer des produits transformés à base de raisin afin d’accroître la valeur ajoutée et de diversifier les débouchés.
Selon Hai Lam, la force du modèle tient à sa capacité à valoriser la production tout en créant un marché stable directement au vignoble, réduisant le rôle des intermédiaires. L’initiative contribue également à faire émerger un espace propice au tourisme rural et à la découverte du monde agricole.
Nguyen Thi Ngoc Dung, directrice adjointe du Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Vinh Long, souligne que les autorités encouragent et créent les conditions nécessaires au développement durable de modèles d’agrotourisme tels que celui de Hai Lam. Ce soutien passe aussi par la promotion, le marketing et les mises en relation avec les entreprises du secteur touristique.À terme, l’objectif est de structurer progressivement des itinéraires agroécologiques dans la région et d’enrichir l’offre touristique locale.
Sur une terre longtemps vouée aux cultures traditionnelles, l’apparition de vignes luxuriantes chargées de fruits ouvre aujourd’hui de nouvelles perspectives économiques aux agriculteurs. Elle illustre aussi l’audace, la capacité d’adaptation et l’esprit d’innovation qui animent, depuis le delta du Mékong, les acteurs de la transformation agricole engagés dans la construction d’un système plus diversifié, mêlant production, tourisme et, de plus en plus, outils de la transformation numérique./.
Texte: Trung Khanh - Photos: Nguyên Luân/VI - Traduction: Hà Vu