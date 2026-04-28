Le pari réussi de la viticulture sur des terres alluviales

28/04/2026

Dans les terres alluviales de la commune de Phuoc My Trung, dans la province de Vinh Long, où cocoteraies et vergers façonnent depuis longtemps le paysage, une culture jusqu’alors peu familière fait désormais son apparition : la vigne. Le vignoble de Hai Lam, situé dans le hameau de My Son Dông, né d’une expérimentation menée à petite échelle, s’est progressivement mué en une initiative agricole productive doublée d’une vocation touristique.



Parti de quelques pieds de vigne plantés dans un modeste jardin, le domaine s’étend aujourd’hui sur près de 4.000 m² et s’impose comme un modèle original associant production agricole et tourisme rural dans la commune de Phuoc My Trung.

M. Vo Van Lam (Hai Lam, T-shirt blanc) présente son modèle de culture de la vigne sur sol alluvial à un groupe de visiteurs.

Des doutes initiaux aux treilles chargées de fruits



Au départ, l’idée d’implanter des vignes — traditionnellement adaptées à des climats plus secs et plus chauds — dans l’environnement humide du delta du Mekong Delta suscitait bien des scepticismes. Face à ces réserves, Hai Lam a patiemment adapté ses méthodes culturales.

Amélioration des sols, création de plates-bandes surélevées, installation de serres, optimisation du drainage : autant d’ajustements qui ont permis aux plants de s’acclimater. Le viticulteur s’est également appuyé sur un apprentissage de terrain nourri par l’observation de modèles performants, dans la province comme au-delà.

Aujourd’hui, le domaine cultive cinq à six cépages, parmi lesquels des raisins rouges, des variétés destinées à la confiserie, des raisins « à doigts » et des raisins verts. Des essais sont en cours sur des variétés plus haut de gamme, voire sur des vignes ligneuses.

Grâce à une organisation rigoureuse des parcelles et à une gestion maîtrisée des cycles de floraison, le vignoble peut produire deux récoltes par an, répondant à la demande locale comme à celle des visiteurs.

Dans le delta du Mékong, les serres sont indispensables : elles maintiennent chaleur et lumière, tout en limitant les risques liés aux pluies, aux ravageurs et aux maladies.