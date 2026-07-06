Le PM appelle à intensifier la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des martyrs

Le Premier ministre Lê Minh Hung a participé, le 6 juillet au matin, à la cérémonie de lancement des opérations de recherche et de récupération des restes des martyrs au parc Lê Thi Riêng, dans le quartier de Hoa Hung, à Hô Chi Minh-Ville.

Avant le début de la cérémonie, le chef du gouvernement et les délégués présentes ont déposé des gerbes de fleurs et brûlé de l’encens devant le monument dédié à Trân Phu, premier secrétaire général du Parti ainsi qu’au mémorial des héros martyrs situé dans le parc Lê Thi Rieng. Une minute de silence a été observée en hommage à ceux qui ont sacrifié leur jeunesse et leur vie pour l’indépendance nationale et le bonheur du peuple.

Selon le Comité de pilotage chargé de la recherche, de collecte et de l’identification des restes de martyrs de Hô Chi Minh-Ville, les opérations reposent sur plusieurs années de recherches documentaires menées par un groupe dirigé par Nguyên Xuân Thang, membre de l’Association vietnamienne de soutien aux familles des martyrs. L’analyse de photographies historiques, d’images satellitaires, de cartes militaires et d’archives vietnamiennes et étrangères a permis d’établir que l’ancien cimetière Chi Hoa – Cho Quan, situé à l’emplacement actuel du parc Lê Thi Rieng, aurait servi avant 1975 de lieu de nombreuses victimes pour des combattants révolutionnaires et des patriotes tombés lors de l’Offensive générale du Têt de 1968.

Le Premier ministre Lê Minh Hung accompagne la dépouille d’un martyr exhumée au parc Lê Thi Rieng, dans le quartier de Hoa Hung à Hô Chi Minh-Ville, vers le lieu de regroupement. Photo: VNA

Les informations issues des archives, les témoignages d’anciens combattants et les investigations scientifiques ont conduit le Comité national à mettre en œuvre un plan d’action en quatre étapes, comprenant les études préliminaires, les préparatifs techniques, les opérations d’exhumation ainsi que les cérémonies d’hommage et d’inhumation.

Afin d’améliorer la précision des recherches, les autorités locales, en coordination avec la 7e Région militaire, les services spécialisés du ministère de la Défense et plusieurs universités de Hô Chi Minh-Ville, ont procédé à des relevés au radar à pénétration de sol sur trois zones suspectes. Les analyses ont révélé des anomalies géologiques sur deux secteurs, justifiant l’ouverture de fouilles.

Les premières excavations ont permis de mettre au jour une fosse commune d’environ 25 mètres de long sur trois mètres de large. Les équipes ont retrouvé cinq ensembles de restes humains, ainsi que des hamacs militaires, des bâches et plusieurs fragments d’ossements. Les premières vérifications laissent penser qu’il s’agit de la troisième fosse commune mentionnée dans les archives. Les recherches seront ensuite étendues à d’autres secteurs afin de localiser les fosses restantes.

Très ému, le Premier ministre Lê Minh Hưng a souligné que cette mission revêtait une portée sacrée et constituait une expression concrète de la reconnaissance de la nation envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance et la liberté du pays.

Le Premier ministre Lê Minh Hung s'exprime lors de la cérémonie. Photo: VNA

Il a rappelé que le Parti et l’État accordent une importance constante aux politiques de gratitude envers les personnes ayant rendu des services à la Révolution. La recherche, la récupération et l’identification des restes des martyrs demeurent, selon lui, une mission politique majeure, inspirée par la tradition vietnamienne de reconnaissance envers les générations précédentes.

« Cette mission se poursuivra jusqu’à ce que tous les restes des martyrs aient été retrouvées. Pour de nombreuses familles, la guerre n’est pas encore totalement terminée tant que leurs proches n’ont pas été retrouvés. Nous devons mobiliser toutes les ressources disponibles pour les ramener auprès de leurs familles et de leur terre natale », a déclaré le chef du gouvernement.

Il a salué les efforts du Comité national, de la 7e Région militaire, des autorités de Hô Chi Minh-Ville, des organismes spécialisés, ainsi que des témoins et organisations ayant fourni des informations précieuses au fil des années. Il a demandé aux forces engagées de conduire les opérations avec la plus grande rigueur scientifique, en recourant notamment aux technologies modernes, dont l’analyse ADN, afin d’accélérer l’identification des dépouilles.

À l’issue de la cérémonie, le Premier ministre et les autorités présentes ont participé au lancement officiel des opérations sur le terrain. Les premiers restes exhumés, recouverts du drapeau national, ont été transportés avec les honneurs militaires vers une chambre funéraire. Les autorités ont également annoncé l’identification d’un premier martyr, Huynh Van Quên, originaire de la province de Long An, dont les restes ont immédiatement été rapatriés pour être inhumés dans le cimetière des martyrs de sa localité.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la campagne « 500 jours et nuits pour intensifier la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des martyrs», lancée en avril 2026 en vue de la célébration du 80e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des martyrs en 2027. -VNA/VI