Le leader vietnamien Tô Lâm s’entretient avec son homologue chinois Xi Jinping

Le secrétaire général du PCV et président Tô Lâm a exhorté les deux parties à renforcer la confiance politique et la coordination stratégique, intensifient les échanges de haut niveau et continuent de promouvoir le rôle et l’efficacité d’une coopération globale au travers des canaux du Parti, du gouvernement, de l’Assemblée nationale/Assemblée nationale populaire et du Front de la Patrie du Vietnam/Conférence consultative politique du peuple chinois.



Entretien entre le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien Tô Lâm et le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping, à Pékin, le 15 avril. Photo : VNA

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien Tô Lâm, s’est entretenu mercredi matin 15 avril à Pékin avec le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping.



Cet entretien, qui s’inscrivait dans le cadre de la visite d’État du leader vietnamien en Chine, a fait suite à une cérémonie d’accueil au Palais de l’Assemblée du peuple, avec le protocole le plus élevé réservé aux chefs d’État.



Le leader Xi Jinping a chaleureusement félicité le leader vietnamien pour sa récente élection à la présidence du Vietnam par la 16e Assemblée nationale. Il s’est félicité que son hôte ait choisi la Chine pour sa première visite, suite au succès retentissant du 14e Congrès national du PCV et à la consolidation des postes dirigeants au sein de l’État.



Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping lors de son entretien avec le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien Tô Lâm, à Pékin, le 15 avril. Photo : VNA



Il a considéré ce choix comme une preuve de la haute estime et de la priorité absolue accordées par le Parti et l’État vietnamiens en général, et par le secrétaire général et président Tô Lâm en particulier, à l’amitié traditionnelle et à la coopération stratégique globale entre la Chine et le Vietnam, ainsi qu’à la nature stratégique et au haut niveau des relations bilatérales.



Le secrétaire général et président Tô Lâm a sincèrement remercié le secrétaire général et président Xi Jinping pour son accueil chaleureux et attentionné, ainsi que pour le soutien indéfectible apporté sous diverses formes au 14e Congrès national du PCV.



Annonçant les principaux axes théoriques et pratiques du 14e Congrès national du PCV, le leader vietnamien a souligné que la nouvelle direction du Parti et de l’État vietnamiens souhaite collaborer avec ses homologues chinois pour consolider l’amitié traditionnelle, promouvoir le partenariat de coopération stratégique global Vietnam-Chine et la communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique.



Il a félicité le Parti, l’État et le peuple chinois pour leurs réalisations historiques et s’est dit convaincu que la Chine mènera à bien son 15e plan quinquennal, atteindra un développement de haute qualité et une modernisation à la chinoise, réalisera le « second objectif du centenaire » et continuera de jouer un rôle de plus en plus important dans la région et dans le monde.



Le Vietnam considère le développement de ses relations avec la Chine comme une politique constante, un choix stratégique et une priorité absolue de sa politique étrangère globale axée sur l’indépendance, l’autonomie, le renforcement de son propre pouvoir, le multilatéralisme et la diversification de ses relations extérieures, a-t-il déclaré.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a affirmé que le Vietnam soutient les initiatives mondiales de la Chine en matière de développement, de sécurité, de civilisation et de gouvernance, et applique rigoureusement la politique d’une seule Chine.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien Tô Lâm lors de son entretien avec le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping, à Pékin, le 15 avril. Photo : VNA

Félicitant une nouvelle fois le PCV pour le succès de son 14e Congrès national, le secrétaire général et président Xi Jinping a salué les remarquables progrès accomplis par le Vietnam dans la construction du socialisme et le processus du Dôi moi (Renouveau), qui ont ouvert une nouvelle ère de développement pour le pays.



Le secrétaire général et président Xi Jinping a souligné que la Chine soutient le Vietnam dans sa fermeté à défendre la direction du Parti et à promouvoir l’édification du socialisme, affirmant que le Vietnam constitue une priorité dans la diplomatie de voisinage de la Chine.



Il s’est déclaré convaincu que, sous la direction du nouveau Comité central du PCV, ayant à sa tête le secrétaire général et président Tô Lâm, le Vietnam atteindra avec succès les objectifs et les objectifs fixés par le 14e Congrès national du PCV et réalisera prochainement les deux objectifs centenaires, transformant ainsi le Vietnam en une nation socialiste développée et à revenu élevé.



Les deux leaders ont tenu des discussions approfondies et exhaustives sur leurs situations nationales respectives, les relations bilatérales et les questions régionales et internationales d’intérêt commun.



Ils se sont félicités de l’évolution positive des relations bilatérales ces dernières années. En particulier, les échanges stratégiques de haut niveau sont devenus plus fréquents ; les mécanismes de coopération sont devenus plus complets, diversifiés et fiables ; et la coopération en matière de défense et de sécurité est passée de simples échanges à des actions plus concrètes. Les liens économiques, commerciaux et d’investissement, ainsi que la connectivité des transports, ont connu des avancées majeures, tandis que la coopération décentralisée et les échanges entre les populations sont restés dynamiques. La coordination au sein des cadres multilatéraux s’est également renforcée.



Dans un contexte mondial complexe, les deux leaders ont affirmé que les deux Partis et leurs pays respectifs devaient renforcer leur solidarité, accroître la confiance stratégique et promouvoir la connectivité politique, le commerce, les infrastructures et l’énergie. Ils se sont engagés à poursuivre l’approfondissement et le développement des relations Vietnam-Chine dans cette nouvelle phase, contribuant concrètement à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.



Concernant les orientations futures, ils ont convenu de continuer à enjoindre les organismes compétents à respecter les six grandes orientations, à maintenir des échanges réguliers de haut niveau et à promouvoir le rôle moteur des canaux de communication interpartis. Ils ont souligné la nécessité d’élargir la coopération subtantielle dans tous les secteurs, de renforcer les fondements sociaux des relations bilatérales, d’intensifier la coordination au sein des mécanismes multilatéraux et de mieux gérer et résoudre les différends.



Lors de leur entretien, les deux leaders ont officiellement annoncé le lancement de l’« Année de coopération touristique Vietnam-Chine 2026-2027 », s’engageant à intensifier les actions de promotion conjointes, à améliorer les infrastructures et les services touristiques et à maintenir la position de chaque pays comme principal émetteur de touristes pour l’autre.



Le secrétaire général et président Tô Lâm a également proposé que les deux parties envisagent des exemptions de visa réciproques pour les groupes de touristes se rendant dans des destinations désignées.



Il a exhorté les deux parties à renforcer la confiance politique et la coordination stratégique, intensifient les échanges de haut niveau et continuent de promouvoir le rôle et l’efficacité d’une coopération globale au travers des canaux du Parti, du gouvernement, de l’Assemblée nationale/Assemblée nationale populaire et du Front de la Patrie du Vietnam/Conférence consultative politique du peuple chinois.

Le leader vietnamien a appelé à un renforcement des échanges théoriques et de la formation des cadres, à une coopération concrète plus étroite entre les agences clés, notamment en matière de diplomatie, de défense nationale et de sécurité publique, ainsi qu’à la mise en œuvre effective du mécanisme de dialogue stratégique ministériel « 3+3 ». Il a également proposé d’accroître la coopération dans les domaines de la sécurité, de l’industrie de la défense et du commerce militaire, et de se soutenir mutuellement pour la réussite des Sommets de l’APEC de 2026 et 2027 dans chaque pays.



Il a en outre suggéré de porter les relations économiques, commerciales, d’investissement et touristiques à un niveau supérieur afin de contribuer à la réalisation des objectifs de développement de chaque pays. La priorité doit être accordée à la modernisation des infrastructures stratégiques de connectivité, notamment ferroviaires, en passant d’un simple commerce à des liens économiques plus étroits et en associant les échanges bilatéraux aux infrastructures, à la logistique et à la connectivité des marchés.



Le secrétaire général et président Tô Lâm a proposé que la Chine ouvre son marché le plus largement possible aux produits vietnamiens et œuvre à un commerce équilibré et sain. Il a également appelé à un renforcement des investissements, au transfert de technologies, au développement des industries de soutien et à la mise en place de chaînes de production et d’approvisionnement complètes au Vietnam, ainsi qu’à une coordination dans la mise en place de mécanismes garantissant un approvisionnement énergétique stratégique.



En outre, le leader vietnamien a insisté sur la nécessité de développer la coopération dans les domaines de l’éducation et de la formation, des sciences et technologies, de la culture, des échanges entre les peuples et de la coopération décentralisée, notamment en octroyant davantage de bourses aux étudiants vietnamiens et en renforçant la collaboration entre les principales universités des deux pays.



Approuvant ces propositions et leur accordant une grande importance, le secrétaire général et président Xi Jinping a suggéré que les deux parties intensifient davantage la confiance politique et les échanges stratégiques, maintiennent la tradition des contacts de haut niveau et tirent pleinement parti du rôle particulier des relations entre les deux Partis.



Il a demandé des échanges d’expériences approfondis en matière d’édification du Parti et de gouvernance de l’État, ainsi que l’optimisation du rôle du dialogue stratégique « 3+3 » ministériel sur les affaires étrangères, la défense nationale et la sécurité publique entre le Vietnam et la Chine afin de promouvoir fermement la cause socialiste dans les deux pays.



Le leader chinois a recommandé aux deux parties d’aligner efficacement l’initiative « la Ceinture et la Route » sur le cadre des « Deux corridors, une ceinture », d’accélérer la connectivité des infrastructures stratégiques et de mettre en œuvre activement les trois projets de lignes ferroviaires à écartement standard reliant les deux pays.



Il s’est félicité de l’augmentation des exportations vietnamiennes de produits de haute qualité vers le marché chinois et a appelé à un renforcement de la coopération dans les secteurs clés, à une collaboration accrue en matière de production et de chaînes d’approvisionnement, ainsi qu’à encourager les entreprises chinoises à investir davantage au Vietnam.



Les deux pays devraient renforcer la coordination de leurs politiques scientifiques et technologiques, promouvoir les échanges humains diversifiés, mettre en œuvre activement les initiatives mondiales relatives au développement, à la sécurité, à la civilisation et à la gouvernance, et contribuer conjointement à un environnement international stable, ouvert et coopératif, tout en promouvant ensemble la cause socialiste dans le monde entier et en préservant la paix, la stabilité et la prospérité dans la région et au-delà, a-t-il ajouté.



Lors de leur entretien, les deux parties se sont engagées à régler leurs différends de manière appropriée et à promouvoir la coopération, conformément au nouveau niveau des relations Vietnam-Chine et sur la base du droit international.



Elles ont également convenu de se conformer pleinement au consensus entre l’ASEAN et la Chine concernant la mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en mer de Chine méridionale (DOC), et d’accélérer les négociations en vue de finaliser rapidement un Code de conduite (COC) effectif et substantiel, conforme au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.



Le leader vietnamien a exhorté les deux parties à respecter pleinement les droits et intérêts légitimes de chacune et à résoudre leurs différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, en particulier à la CNUDM de 1982.



À l’issue de leur entretien, les deux leaders ont assisté à la signature d’accords de coopération couvrant les domaines suivants : Parti, sécurité publique, justice, économie, science et technologie, production et chaîne d’approvisionnement, protection sociale, médias et coopération locale. Photo: VNA



À l’issue de leur entretien, les deux leaders ont assisté à la signature d’accords de coopération couvrant les domaines suivants : Parti, sécurité publique, justice, économie, science et technologie, production et chaîne d’approvisionnement, protection sociale, médias et coopération locale. Ces accords témoignent des résultats positifs de la visite.



Le même jour, à midi, le secrétaire général et président Tô Lâm, son épouse Ngô Phuong Ly et une délégation vietnamienne de haut niveau ont assisté à un banquet d’État offert par le secrétaire général et président chinois Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan.



Après le banquet, le leader chinois et son épouse ont offert une réception d’adieu en l’honneur du leader vietnamien et de son épouse – une forme particulière d’échange de haut niveau témoignant des liens étroits, de camaraderie et de fraternité unissant les dirigeants des deux partis et des deux pays.



Dans une atmosphère chaleureuse et amicale, ils ont évoqué l’amitié traditionnelle, partagé des souvenirs précieux, discuté des spécificités culturelles de chaque pays et salué les points communs et les résultats concrets obtenus lors de la visite. Ils se sont engagés à renforcer davantage le partenariat stratégique global de coopération et la communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique, dans une nouvelle ère de développement./.