Le français s’impose dans la stratégie éducative vietnamienne

Le Forum de l'éducation francophone est un rendez-vous régional consacré à l’avenir de l’enseignement du français et au développement de la coopération éducative francophone en Asie du Sud-Est.

Cet événement s’inscrit dans le cadre d’un partenariat associant le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation, le Centre régional francophone pour l’Asie-Pacifique (CREFAP) de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam et l’ambassade de France au Vietnam.

L’événement réunit environ 120 participants du Vietnam, du Laos et du Cambodge : responsables institutionnels, représentants des ministères de l’Éducation et de la Formation, chefs d’établissements, enseignants de français et acteurs des réseaux éducatifs francophones.

Ils y discutent pendant deux jours de questions concernant les opportunités liées à la langue française : la collaboration universitaire comme espace ouvert et offrant de nombreuses opportunités ; la nécessité d'assurer la continuité entre les niveaux d'enseignement primaire, secondaire et supérieur ; la place du français dans les systèmes éducatifs de différents pays et territoires ; l'envoi d'enseignants de langue maternelle pour soutenir le personnel enseignant ; ou encore les programmes de l'AUF visant à accroître les possibilités d'études et d'emploi en français.

À l’occasion de ce forum, la Déclaration relative à l'enseignement du français dans le système éducatif vietnamien a été signée par le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation, l’ambassade de France au Vietnam, la Délégation générale Wallonie-Bruxelles et l’AUF. Elle permet d'exprimer l’engagement collectif de ces partenaires en faveur du renforcement de l’enseignement de la langue de Molière et du développement de la francophonie éducative au Vietnam.

L’événement réunit environ 120 participants, qui sont responsables institutionnels, représentants et chefs d’établissements, enseignants de français, etc. Photo : CVN/VNA

Éducation francophone : un partenariat face aux défis du XXIe siècle

Dans son discours d’ouverture, le vice-ministre vietnamien de l’Éducation et de la Formation, Lê Quân, a souligné que la coopération éducative francophone revêt une importance particulière. Au cours des dernières années, ledit ministère vietnamien, avec le soutien de ses partenaires francophones, a mené de nombreuses initiatives visant à promouvoir l’enseignement et l’apprentissage du français ainsi qu’à renforcer les échanges académiques et institutionnels.

Cependant, il existe aujourd’hui plusieurs défis : attirer davantage d’apprenants, renforcer les ressources humaines, renouveler les méthodes pédagogiques et adapter les modèles éducatifs aux évolutions technologiques rapides.

"C’est pourquoi nous souhaitons approfondir davantage la coopération avec les pays et organisations francophones et mondiaux, afin de construire progressivement un écosystème éducatif francophone cohérent, moderne et durable", a-t-il partagé. Avant d'ajouter : "Je suis convaincu que les échanges de ce Forum permettront de faire émerger des propositions concrètes et des mécanismes de coopération durables, contribuant ainsi au développement de l’éducation francophone dans notre région et à l’agenda du XXe Sommet de la Francophonie, prévu à Phnom Penh à la fin de 2026".

L’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a salué l’engagement croissant du Vietnam en faveur du français et du bilinguisme. Photo : CVN/VNA

À cette occasion, l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a salué l’engagement croissant du Vietnam en faveur du français et du bilinguisme, estimant que la coopération éducative entre les deux pays connaît une dynamique "particulièrement prometteuse".

Le diplomate a notamment mis en avant le développement du LabelFrancÉducation, devenu, selon lui, "le dispositif de coopération linguistique de référence entre la France et le Vietnam".

Le réseau vietnamien compte désormais 32 établissements labellisés - le "plus important en Asie" - tandis que 17 autres établissements sont candidats. Cette progression s’inscrit dans le prolongement de l’accord intergouvernemental de coopération éducative signé à Paris en octobre 2024, lors de la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm. À cette occasion, l’ambassadeur a rappelé que la promotion du français occupe une place centrale dans le partenariat stratégique global entre les deux pays.​

Soulignant les profondes mutations du Vietnam, marquées par l’innovation, la transformation numérique et l’ouverture internationale, il a estimé que l’éducation demeure "le levier le plus puissant" pour préparer les jeunes générations aux défis de demain.​

Le représentant français a également défendu le rôle du français comme "langue d’avenir", de mobilité, de diplomatie, de recherche et d’innovation. Avec près de 400 millions de locuteurs dans le monde, la francophonie constitue, selon lui, un espace d’opportunités académiques et professionnelles majeur.

Il a enfin présenté les trois objectifs du forum : mieux valoriser les dispositifs de coopération francophone, construire de nouveaux outils de partenariat et développer un enseignement du français davantage connecté aux besoins du marché de l’emploi.

Concluant son intervention, l’ambassadeur a estimé que face aux défis contemporains - intelligence artificielle, transition numérique ou inclusion éducative -, "le plurilinguisme fait partie de la réponse".

D’après Pierre Du Ville, Délégué général Wallonie-Bruxelles au Vietnam, le français demeure aujourd’hui "un outil d’émancipation", ouvrant l’accès à un vaste espace culturel, scientifique et intellectuel. "Parler français, a-t-il insisté, signifie aussi intégrer un réseau mondial d’échanges économiques, universitaires et humains".

Pierre Du Ville a toutefois alerté sur plusieurs défis majeurs. Le premier concerne la révolution numérique qui, malgré les opportunités offertes pour démocratiser l’éducation, risque également d’accentuer les inégalités. "La fracture numérique recoupe hélas trop souvent la fracture linguistique", a-t-il averti.​

Le deuxième défi est celui de l’attractivité du français. Pour convaincre les familles et les jeunes, l’enseignement francophone doit déboucher sur "des emplois, des mobilités, des opportunités économiques réelles". Selon lui, le lien entre éducation francophone et insertion professionnelle doit désormais être renforcé.

Saluant le rôle de l’ICISE et des réseaux scientifiques francophones, il a plaidé pour une coopération internationale plus ambitieuse, fondée sur la mobilité étudiante, la production de contenus éducatifs en français et le soutien au bilinguisme. Il a également rappelé que les enfants grandissant dans plusieurs langues développent "des capacités cognitives remarquables".

Enfin, il a insisté sur le rôle central de la jeunesse dans l’avenir de la francophonie. "Si nous ne rendons pas le français désirable, vivant et utile à leurs yeux, nous aurons manqué notre rendez-vous avec l’avenir", a-t-il déclaré, appelant à investir davantage les espaces numériques et les cultures populaires pour rapprocher la langue française des nouvelles générations.

Pierre Du Ville, Délégué général Wallonie-Bruxelles au Vietnam, prenant la parole lors du forum. Photo : VNA

Pour sa part, le directeur régional de l’AUF Asie-Pacifique, Nicolas Maïnetti, a souligné le rôle symbolique de l’ICISE, haut lieu des conférences scientifiques internationales, pour accueillir une rencontre consacrée à l’enseignement du français au Vietnam. Selon lui, ce choix illustre étroitement le lien entre "langue, science et jeunesse vietnamienne".

Il a salué l’initiative de l’ambassade de France ainsi que l’engagement du ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation et des partenaires francophones régionaux dans le développement de l’enseignement du français.

Rappelant que l’AUF est présente au Vietnam depuis 1992, il a mis en avant plus de trois décennies de coopération continue avec les autorités vietnamiennes dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il a également rappelé que la Charte de la Francophonie, adoptée à Hanoï en 1997, a consacré l’AUF comme opérateur direct de la Francophonie pour l’enseignement supérieur et la recherche.

Selon lui, le renforcement du français au Vietnam doit désormais s’appuyer sur "un continuum assuré, sans rupture, entre le primaire, le secondaire et le supérieur". Cette approche, a-t-il expliqué, nécessite une coopération étroite entre les établissements éducatifs, les autorités locales et les opérateurs francophones.

Le directeur régional de l’AUF a également souligné que cette dynamique s’inscrit dans un mouvement régional plus large, partagé avec le Cambodge et le Laos, marqué notamment par le développement du LabelFrancÉducation. Il a estimé que les réflexions issues du forum de Quy Nhon pourraient contribuer utilement au 20e Sommet de la Francophonie prévu à Phnom Penh en novembre 2026.

Évoquant la déclaration commune signée à l’issue du forum, il a rappelé que celle-ci affirme le français comme "une langue de l’employabilité, une langue de la mobilité, une langue de la recherche et de l’innovation".

​L’AUF entend soutenir cette ambition à travers plusieurs dispositifs destinés à la jeunesse francophone, notamment les Centres d’employabilité francophones, les programmes de mobilité étudiante et les projets de coopération universitaire.

Demain 29 mai, cet atelier s’adresse aux responsables des directions de l’éducation et de la formation, aux chefs d’établissement et aux professeurs de français des établissements d’enseignement général labellisés LabelFranceÉducation au sujet de l’intégration de l’enseignement des matières en français langue étrangère comme outil de soutien aux projets scolaires et d’amélioration de l’employabilité des apprenants.

​Le Forum de l'éducation francophone s’impose ainsi comme une étape structurante de la coopération francophone en Asie du Sud-Est, à l’approche du XXe Sommet de la Francophonie prévu en novembre prochain à Phnom Penh, au Cambodge. -CVN/VNA/VI