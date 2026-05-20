Les fonds pour la science et la technologie doivent être intégralement décaissés

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a demandé lors d’une réunion hybride, mardi 19 mai à Hanoi, avec les ministères, les agences et les représentants de dix localités, de dégager les obstacles financiers et d’accélérer le décaissement des investissements publics prévus pour 2026 dans la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique.

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung s’exprime lors de la conférence, à Hanoi, le 19 mai. Photo : VNA

Décaissement intégral en 2026



Il a déclaré que le secrétaire général du Parti et président de la République et le Premier ministre ont désigné la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique comme les nouveaux moteurs du développement national et ont donné des directives pour les accélérer.



Cependant, le décaissement des investissements publics prévus pour 2026 dans ces domaines reste lent dans de nombreux ministères, agences et localités.



Le vice-Premier ministre a exhorté les ministères, agences et localités à procéder à un examen rigoureux de leurs responsabilités et à identifier les causes subjectives et objectives de ces retards. Il leur a ordonné de superviser directement les progrès accomplis et de considérer le décaissement comme une priorité politique essentielle et urgente pour 2026.



Ils ont également été chargés d’examiner tous les projets et tâches liés à la science, à la technologie, à l’innovation et à la transformation numérique, en accordant la priorité à ceux qui peuvent être lancés immédiatement.



Lorsque des obstacles procéduraux ou réglementaires dépassent le cadre des compétences des localités, ils doivent en être signalés sans délai au gouvernement et au Premier ministre pour résolution.



L’objectif prioritaire est d’atteindre un décaissement intégral du plan d’investissement 2026, a-t-il souligné.

L’allocation des capitaux doit être ciblée et efficiente, en privilégiant les projets stratégiques, porteurs de percées, à effet d’entraînement, tout en évitant les investissements fragmentés et inefficace, a-t-il indiqué.



Les domaines prioritaires comprennent les bases de données nationales, l’intelligence artificielle, les produits technologiques stratégiques, les centres d’innovation et l’écosystème des start-up. Les projets doivent produire des résultats mesurables et concrets, a-t-il ajouté.



Les ministères des Sciences et des Technologies, des Finances, et de la Justice ont été invités à s’attaquer en profondeur aux obstacles réglementaires et politiques d’ici juin 2026, notamment en matière de marchés publics, d’investissements et de règles financières.



Ils ont reçu pour instruction de réformer le cadre juridique et de modifier ou compléter rapidement les circulaires et décrets incohérents afin d’éviter des retards prolongés et de débloquer les fonds à partir de juin.

Représentants des ministères, des agences et de dix localités participant à la conférence, à Hanoi, le 19 mai. Photo : VNA

Soulignant deux grandes priorités à court terme, Hô Quôc Dung a appelé à moderniser et à investir dans les systèmes de laboratoires nationaux pour soutenir la recherche scientifique, et à concentrer les investissements sur les projets et produits technologiques stratégiques susceptibles de produire des résultats visibles dès cette année.



Les autorités locales ont également été invitées à reconvertir les espaces de bureaux sous-utilisés en pôles d’innovation et en espaces de soutien aux start-up afin de stimuler la recherche, la collaboration et l’application des technologies.



14,78% des fonds décaissés jusqu’au 12 mai



Le ministre des Sciences et des des Technologies, Vu Hai Quân, a annoncé que le budget reporté de 2025 à 2026 pour la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique s’élevait à plus de 8.420 milliards de dôngs (323 millions de dollars).



Le financement total pour 2026 atteint plus de 103.441 milliards de dôngs, dont plus de 73.441 milliards de dôngs compilés par son ministère et 30.000 milliards de dôngs pour les dépenses scientifiques et technologiques dans d’autres secteurs, compilés par le ministère des Finances.



Le ministère des Sciences et des Technologies a publié des orientations pour le plan 2026, d’une valeur supérieure à 51.868 milliards de dôngs, dont 27.746 milliards de dôngs provenant du budget central et plus de 24.122 milliards de dôngs des budgets locaux.



Un montant supplémentaire de 20.355 milliards de dôngs reste à allouer. À ce jour, le ministère des Sciences et des Technologies, en coordination avec le ministère des Finances, a intégralement alloué les fonds et approuvé les dossiers des agences ayant présenté des propositions valides.



Ces fonds comprennent notamment 998,3 milliards de dôngs pour 22 des 46 plateformes numériques et systèmes d’information sur les procédures administratives, et 2.478 milliards de dôngs pour 35 des 52 bases de données enregistrées.



Au 12 mai, le total des capitaux décaissés s’élevait à 7.945 milliards de dôngs, soit 14,78 % du plan assigné par le Premier ministre. Sur ce montant, les décaissements du budget central ont atteint 4.063 milliards de dôngs, soit 14,8 % de l’objectif, tandis que ceux des budgets locaux ont dépassé 3.882 milliards de dôngs, soit 14,75%.



Afin d’optimiser le cadre institutionnel, le ministère des Sciences et des Technologies a proposé au Premier ministre de modifier plusieurs documents juridiques normatifs et décrets ; et a recommandé au gouvernement, si nécessaire, d’élaborer des résolutions spécialisées pour lever les obstacles rencontrés par les ministères, les agences et les localités.



Les participants ont suggéré que le gouvernement et les ministères publient rapidement des directives détaillées sur les normes techniques et les outils d’évaluation des projets, décentralisent davantage le pouvoir vers les autorités locales pour les projets alignés sur le cadre d’architecture du gouvernement numérique du Vietnam, donnent la priorité au développement de plateformes partagées et introduisent des mécanismes de «bail-achat» pour les actifs numériques afin d’éviter des investissements fragmentés et non performants. – VNA/VI