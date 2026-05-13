Coopération médiatique Vietnam-Cambodge à l’ère du numérique et de l’IA

Une délégation du Club des journalistes du Cambodge a effectué, le 12 mai à Hanoï, une visite de travail auprès de l’Association des journalistes du Vietnam, dans le cadre de son déplacement au Vietnam, afin de promouvoir la coopération professionnelle entre les organisations de journalistes des deux pays.

Lors de la rencontre, les deux parties ont échangé sur les évolutions du secteur de l’information et de la communication à l’ère de la transformation numérique, ainsi que sur les impacts croissants de l’intelligence artificielle (IA) sur les activités journalistiques. Elles ont également discuté des mesures visant à renforcer les liens de coopération entre les organisations de journalistes vietnamiennes et cambodgiennes.

Le Quoc Minh, vice-président de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la moibilisation des masses, rédacteur en chef du quotidien “Nhân Dân” (Peuple) et président de l’Association des journalistes du Vietnam, a présenté les activités de l’Association ainsi que ses priorités pour la période à venir.

Il a également partagé des informations sur la situation actuelle des médias vietnamiens, mettant en avant les défis posés par l’essor rapide des technologies numériques, des réseaux sociaux et de l’intelligence artificielle.

De son côté, Puy Kea, président du Club des journalistes du Cambodge, a indiqué que son Club, fondé il y a 26 ans, regroupe aujourd’hui près d’une centaine de membres issus de plus de 200 organes de presse cambodgiens. Il a précisé que le club a pour mission principale de former les journalistes, de soutenir leurs activités professionnelles et de diffuser des informations rapides et fiables à la population.

Selon lui, le secteur des médias au Cambodge fait également face à de profondes mutations sous l’effet du développement des technologies numériques, de l’intelligence artificielle et de l’influence croissante des créateurs de contenus sur les réseaux sociaux. Dans ce contexte, il a souligné la nécessité de renforcer la formation des journalistes professionnels afin de préserver la qualité et la crédibilité de l’information.

Puy Kea a salué l’initiative de l’Association des journalistes du Vietnam visant à intensifier la coopération dans les domaines de la formation professionnelle et de la gestion des enjeux liés à l’intelligence artificielle. Il a également exprimé son souhait de développer davantage les échanges et les activités de coopération dans les secteurs culturel et artistique.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coordination et les échanges d’informations entre les organes de presse des deux pays, de partager leurs expériences en matière de formation et d’application des nouvelles technologies dans le journalisme, ainsi que d’organiser régulièrement des sessions de perfectionnement destinées aux reporters et aux rédacteurs.

Le Club des journalistes du Cambodge et l’Association des journalistes du Vietnam ont par ailleurs affirmé leur volonté de promouvoir les échanges culturels, de multiplier les partages d’informations sur la situation socio-économique et le développement de chaque pays, tout en favorisant l’intégration des avancées scientifiques et technologiques, notamment de l’intelligence artificielle, dans les activités de presse.

Les deux organisations ont estimé que ces initiatives contribueraient au renforcement des relations d’amitié traditionnelle et de coopération entre le Vietnam et le Cambodge. -VNA/VI

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