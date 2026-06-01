Le développement du Vietnam dément les appréciations erronées sur la liberté de la presse

Des journalistes et rédacteurs de la VNA en activité au Centre de presse du 14e Congrès national du Parti. Photo : VNA

Malgré certaines évaluations jugées inexactes émises par des organisations étrangères, la réalité montre que le Vietnam poursuit ses efforts pour perfectionner son cadre juridique, favoriser le développement de la presse et élargir l’accès des citoyens à l’information, conformément à la loi.



Une activité encadrée par la loi et fondée sur la responsabilité sociale



On le constate clairement à travers les dispositions de la législation vietnamienne en vigueur sur la presse. Celles-ci garantissent aux organes de presse et aux journalistes l’exercice de leurs activités dans le cadre de la loi, sous la protection de l’État, tout en leur assurant des conditions favorables à l’accomplissement de leur mission professionnelle. Nul n’est autorisé à entraver le travail des journalistes dans la collecte et le traitement des informations conformément aux dispositions légales.



La Loi sur la presse n° 2025/QH15, promulguée le 10 décembre 2025 et entrée en vigueur le 1er juillet 2026, réaffirme cette orientation en définissant clairement les droits, responsabilités et obligations des acteurs du secteur afin de favoriser un développement global et durable de la presse. Le texte précise notamment le droit des citoyens à la liberté d’expression dans la presse, les responsabilités des organes de presse en matière de liberté de la presse, celles de l’État en matière de liberté de la presse et de liberté d’expression, ainsi que les actes interdits et les politiques de soutien au développement du secteur.



L’article 27 de cette loi, consacré aux « droits et obligations des journalistes », stipule notamment que les journalistes sont autorisés à exercer leur profession sur le territoire de la République socialiste du Vietnam ainsi qu’à l’étranger conformément à la législation en vigueur, et qu’ils bénéficient de la protection de la loi dans l’exercice de leurs fonctions.



La loi prévoit également que les journalistes peuvent recueillir, exploiter et diffuser des informations à des fins journalistiques conformément à la réglementation. Ils sont autorisés à se rendre dans les organismes et organisations pour mener leurs activités professionnelles, sur simple présentation de leur carte de presse. Les organismes et organisations concernés ont l’obligation de leur fournir les documents et informations ne relevant pas du secret d’État, du secret personnel, du secret familial ou d’autres catégories protégées par la loi.



Les journalistes sont par ailleurs habilités à couvrir les audiences publiques des tribunaux, à disposer d’espaces réservés pour leurs activités professionnelles et à entrer directement en contact avec les magistrats, les parties prenantes aux procédures judiciaires ou toute autre personne concernée afin de recueillir des informations et de réaliser des interviews dans le respect de la législation.



Le 14e Congrès national du Parti en a fourni une illustration significative. Organisé à Hanoï du 19 au 23 janvier 2026, le Congrès a réuni 597 journalistes et techniciens représentant 113 organes de presse nationaux, contre 498 journalistes lors du 13e Congrès. À ceux-ci se sont ajoutés 79 journalistes et assistants de presse issus de 43 agences de presse et médias étrangers, ainsi que des correspondants vietnamiens résidant à l’étranger et des représentants de médias liés à des partis politiques étrangers, qui ont tous bénéficié de conditions favorables pour assurer leur couverture de l’événement.



Une presse au service du développement national



Afin de répondre aux besoins croissants de la population, la transformation numérique dans le domaine de la presse est activement encouragée au Vietnam, ouvrant au public un espace d’accès à l’information toujours plus vaste. Les organes de presse nationaux ont intensifié l’utilisation des plateformes numériques, modernisé leurs rédactions intégrées et multimédias, tout en renforçant l’interaction avec les lecteurs et les internautes.

La vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang en compagnie de journalistes étrangers venus couvrir le 14e Congrès national du Parti. Photo : VNA

De nombreux médias ont ainsi accéléré leur transition vers le journalisme de données, le journalisme multiplateforme et la production de contenus numériques innovants, contribuant à améliorer l’efficacité de la diffusion de l’information et à répondre à la diversification des besoins du public en matière d’accès à l’information.



Lors de la cérémonie marquant le centenaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne (21 juin 1925 – 21 juin 2025), organisée à Hanoï, le secrétaire général du Parti, To Lam, a souligné que la presse révolutionnaire constituait une composante indissociable de l’œuvre révolutionnaire du Parti et de la nation. Selon lui, la presse doit conserver un esprit d’avant-garde révolutionnaire, faire preuve de courage dans la lutte contre les comportements négatifs, l’immobilisme et les pratiques dépassées, tout en encourageant les initiatives novatrices et les avancées positives. Elle doit être à l’avant-garde des grandes questions nouvelles auxquelles le pays est confronté, sans éluder ni compromettre les objectifs de développement national.