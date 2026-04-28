Accorder une attention particulière à la formation des talents des arts traditionnels

La Résolution n°80 du Bureau politique, adoptée le 7 janvier 2026, met l’accent sur la mise en place de mécanismes spécifiques pour détecter, former, valoriser et employer les talents culturels et artistiques, en particulier dans les arts traditionnels, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour la préservation et le renouveau de ces disciplines.



Programme artistique commémorant le 120e anniversaire de la naissance du secrétaire général Hà Huy Tâp, à Hà Tinh, le 21 avril. Photo : VNA

La Résolution n°80 relative au développement de la culture vietnamienne souligne la nécessité d’élaborer des politiques adaptées pour identifier, former et promouvoir les talents artistiques, notamment dans les disciplines traditionnelles.

Cette orientation est largement saluée par les artistes, qui y voient un levier capable de transformer une situation préoccupante, alors que les arts traditionnels font face au risque d’érosion sous l’effet de la technologie et de l’industrie du divertissement.

Les arts traditionnels constituent un patrimoine précieux de la nation, façonné et transmis de génération en génération. Ils forment un ensemble riche et singulier : arts de la scène tels que le tuong (théâtre classique), le cheo (théâtre populaire), le cai luong (opéra réformé) ou le théâtre de marionnettes ; expressions musicales comme le ca tru (chant des courtisanes), le chant alterné quan ho, le hat xoan (chant printanier), le xam (chant des aveugles) ou le bai choi, art traditionnel du Centre du Vietnam ; sans oublier les différentes formes de danse, qu’elles soient populaires ou de cour.

Espace de représentation du chant Xoan dans la maison commune de Hung Lo, province de Phu Tho. Photo: VNA

Au-delà de leur dimension identitaire et des messages culturels hérités des ancêtres, ces patrimoines constituent également une ressource stratégique pour l’industrie culturelle. Leur valorisation contribue directement à la création de valeur économique, notamment à travers le tourisme culturel. De nombreux spectacles traditionnels sont devenus des expériences incontournables pour les visiteurs, tant nationaux qu’internationaux, dans leur découverte du Vietnam.

Ces dernières années, un essor notable de projets artistiques inspirés du patrimoine traditionnel a été observé dans la musique, l’architecture ou encore la mode. Des œuvres mêlant modernité et éléments traditionnels rencontrent un succès marqué, confirmant le rôle des arts traditionnels comme source d’inspiration majeure et vecteur de rayonnement culturel du Vietnam à l’international.

Cependant, malgré ces signaux positifs, de nombreuses formes d’arts traditionnels demeurent marginalisées face aux nouvelles formes de divertissement. Le manque de politiques efficaces en matière de formation et d’attraction des talents constitue une lacune persistante. Par ailleurs, la tendance à la commercialisation entraîne parfois une déformation des contenus artistiques. Les difficultés économiques poussent certains artistes et artisans expérimentés à abandonner leur métier, accentuant le risque de disparition de certaines disciplines.

Dans ce contexte, la Résolution n°80 apporte un nouvel espoir. À l’ère du numérique, où l’attention du public - notamment des jeunes - se concentre sur les contenus modernes, les arts traditionnels nécessitent un soutien accru de l’État à travers des mécanismes spécifiques.

La cérémonie officielle a été immédiatement suivie du programme artistique « Tam Chuc Concert 2026 », brillamment mis en scène par le réalisateur Mai Thanh Tung, avec la participation de nombreux artistes célèbres. Photo : VNA

Les talents dans ce domaine doivent bénéficier de conditions particulières en matière de formation et de recrutement. De nombreux avis estiment que les jeunes artistes des arts traditionnels devraient être formés selon des mécanismes spécifiques, puis intégrés dans des emplois stables et durables, avec des rémunérations et des indemnités suffisantes pour vivre de leur métier. Cela leur permettrait de se consacrer pleinement à leur art, de créer et de préserver les valeurs culturelles nationales.

Avec la vision de "reconnaître pleinement et valoriser efficacement les ressources culturelles, en plaçant le patrimoine au centre", la Résolution n°80 du Bureau politique constitue véritablement une feuille de route, réaffirmant l’importance des arts traditionnels./.