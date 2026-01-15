La prévention au cœur de la stratégie vietnamienne pour un système de santé durable

Le Vietnam passe résolument d’un modèle de soins de santé axé sur le traitement à un modèle privilégiant la prévention des maladies, jetant ainsi les bases d’un système plus durable alors que le pays entre dans une nouvelle phase de développement de 2026 à 2030.



Cette évolution, consolidée par les réformes politiques achevées en 2025, se reflète dans le projet de rapport politique qui sera présenté au prochain 14e Congrès national du Parti.



La santé est considérée comme un pilier essentiel du développement durable, avec pour objectif d’assurer une vie plus longue et en meilleure santé à la population. Le Parti a réaffirmé son engagement à développer un système de santé équitable, de haute qualité, efficace et moderne, offrant un meilleur accès aux soins pour tous.



Le système de santé vietnamien a réalisé des progrès notables ces dernières années. La couverture d’assurance maladie est passée de 90,9% en 2020 à 95,2% en 2025, tandis que l’espérance de vie moyenne a atteint 74,8 ans, l’espérance de vie en bonne santé étant estimée à environ 67 ans. Les autorités ambitionnent de porter l’espérance de vie à environ 75,5 ans d’ici 2030 et de renforcer la lutte contre les maladies non transmissibles.



Cependant, les experts soulignent que des défis majeurs persistent.



Viabilité financière et lacunes des soins primaires



Le Dr Nguyên Huy Hoang, médecin et membre de l’Association nationale de médecine sous-marine et d’oxygénothérapie hyperbare, souligne que la viabilité financière est l’un des plus grands défis du système de santé, face au vieillissement de la population et à l’augmentation des maladies chroniques.



Il estime que les soins de santé doivent à la fois garantir des ressources suffisantes pour les traitements et protéger la population contre le risque de pauvreté lié aux dépenses médicales.

L'agence provinciale d'assurance sociale de Gia Lai remet des cartes d'assurance maladie aux personnes en difficulté. Photo : VNA

Malgré un taux de couverture d’assurance élevé (95%), les dépenses à la charge des patients restent importantes, notamment pour les médicaments et les services non intégralement remboursés. Les groupes vulnérables, tels que les personnes à faibles revenus, les personnes âgées vivant seules et les habitants des zones reculées, sont les plus touchés.



Le Dr Nguyên Huy Hoang met également en lumière les disparités persistantes d’accès aux soins entre les zones urbaines et rurales, ainsi que la saturation des hôpitaux de référence, ce qui, selon lui, témoigne des faiblesses des services de soins primaires et de prévention.



Selon cet expert, la saturation des hôpitaux de pointe n’est que la partie émergée de l’iceberg du système de santé vietnamien.



« En principe, les centres de soins primaires devraient prendre en charge la plupart des affections courantes, tandis que les hôpitaux de niveau supérieur se concentreraient sur les cas complexes », explique-t-il, ajoutant que dans les faits, c’est l’inverse qui se produit.



Les patients se rendent souvent dans les grands hôpitaux, même pour des pathologies bénignes comme l’hypertension ou le diabète, en raison d’une confiance limitée dans les soins de proximité et des systèmes de rémunération qui incitent ces établissements à fidéliser les patients.



Le Dr Nguyên Huy Hoang considère les politiques, au même titre que les ressources humaines et les infrastructures, comme un facteur déterminant de la qualité des soins, citant notamment le manque de personnel et de matériel médical dans les structures locales.



Il estime que la santé numérique et la télémédecine pourraient contribuer à réduire les inégalités d’accès aux soins, tout en plaidant pour une meilleure protection de l’assurance maladie pour les populations vulnérables. Selon lui, une gestion proactive de la santé et la généralisation des dossiers médicaux électroniques permettraient d’alléger la pression sur les grands hôpitaux et d’améliorer l’équité.



La prévention comme pierre angulaire