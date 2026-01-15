Les galettes de riz vietnamiennes séduisent de plus en plus les gourmets européens grâce à leur polyvalence, leur facilité de préparation et leur capacité à s'accorder avec une grande variété d'ingrédients occidentaux. Cet échange culinaire contribue non seulement à étendre le rayonnement de la cuisine vietnamienne, mais aussi à enrichir le paysage gastronomique multiculturel de la Belgique et de nombreux autres pays.

« Bo to cuôn banh trang » est l’un des meilleurs plats à base de viande de bœuf. Le papier de riz vietnamien s’invite de plus en plus dans les cuisines européennes, préparé de façon créative et inspirée des styles culinaires occidentaux, selon un article paru le 8 janviert sur le site web belge de la RTBF (rtbf.be).



Originaires du Vietnam, les feuilles de riz sont traditionnellement utilisées dans la cuisine asiatique. Elles offrent une grande polyvalence, pouvant être consommées crues, frites ou poêlées. Dès lors, elles s’intègrent parfaitement à la cuisine européenne en créant des plats frais mais aussi des versions chaudes, écrit-il.



Elles sont un ingrédient polyvalent qui se prête à la confection de rouleaux frais, à la friture ou à la cuisson à la poêle. Grâce à cette flexibilité, les fines feuilles s'adaptent facilement aux coutumes locales, devenant la base d'amuse-bouches rafraîchissants ou de plats chauds savoureux dans la cuisine européenne. Les rouleaux de printemps doivent être bien roulés.

Selon la RTBF, de nombreux chefs et passionnés de gastronomie en Belgique ont expérimenté le papier de riz dans des plats occidentaux, des entrées aux plats principaux, avec des retours positifs. En Europe, les convives connaissent déjà bien les rouleaux d'inspiration asiatique, tels que les nems vietnamiens, qu'ils soient frais, frits ou grillés. Par ailleurs, des plats similaires, enveloppés dans du papier de riz, sont également courants dans la cuisine occidentale, comme les raviolis à la farine pour le canard laqué, les loempia néerlandaises ou les gyoza japonais. Dans ce contexte, le papier de riz vietnamien se distingue comme une option légère et flexible, idéale pour des réinterprétations créatives.



La RTBF note que le papier de riz est très facile à utiliser. Il suffit de l'humidifier avec de l'eau tiède, juste un peu mais pas trop afin de conserver son élasticité, avant de le garnir d'une grande variété d'ingrédients. Selon la RTBF, de nombreux chefs et passionnés de gastronomie en Belgique ont expérimenté le papier de riz dans des plats occidentaux, des entrées aux plats principaux, avec des retours positifs. En Europe, les convives connaissent déjà bien les rouleaux d'inspiration asiatique, tels que les nems vietnamiens, qu'ils soient frais, frits ou grillés. Par ailleurs, des plats similaires, enveloppés dans du papier de riz, sont également courants dans la cuisine occidentale, comme les raviolis à la farine pour le canard laqué, les loempia néerlandaises ou les gyoza japonais. Dans ce contexte, le papier de riz vietnamien se distingue comme une option légère et flexible, idéale pour des réinterprétations créatives.La RTBF note que le papier de riz est très facile à utiliser. Il suffit de l'humidifier avec de l'eau tiède, juste un peu mais pas trop afin de conserver son élasticité, avant de le garnir d'une grande variété d'ingrédients. Les recettes traditionnelles, comme les rouleaux frais aux vermicelles, crevettes, porc laqué, herbes et sauce hoisin aux haricots, restent très appréciées. Les nems frits farcis de porc haché, carottes et vermicelles de riz, servis avec de la sauce nuoc mam et des herbes fraîches, ont également conquis le cœur de nombreux Européens.

Les chefs belges sont allés encore plus loin. La RTBF met en lumière plusieurs variantes innovantes qui gagnent en popularité, comme des rouleaux fourrés à la mozzarella et au jambon de Parme, à la mortadelle italienne et au parmesan, ou encore une version originale à base de fromage de Herve et de sirop de fruits. Ces créations conservent la simplicité rustique de la feuille de riz tout en intégrant de riches saveurs européennes, créant ainsi une fusion culinaire fascinante.

Rouleaux de phở de riz brun au porc et aux crevettes.

Le papier de riz trouve également des usages inédits. Selon la RTBF, certains Belges ont expérimenté la confection de "gnocchis" coréens (tobokis) avec des feuilles de riz hydratées, roulées, mélangées ensuite à des légumes sautés à la sauce soja, de la pâte de piment, le tout dilué dans le bouillon, pour obtenir un plat chaud et réconfortant, idéal par temps froid.

Par ailleurs, le papier de riz sert d’enveloppe pour des plats cuits à la vapeur ou frits, semblables aux raviolis italiens, avec farce de cochon, farce ricotta épinards, potirons, salade de trévise, champignons, etc. et les cuire ensuite vapeur ou frits.



La RTBF conclut que les galettes de riz vietnamiennes séduisent de plus en plus les gourmets européens grâce à leur polyvalence, leur facilité de préparation et leur capacité à s'accorder avec une grande variété d'ingrédients occidentaux. Cet échange culinaire contribue non seulement à étendre le rayonnement de la cuisine vietnamienne, mais aussi à enrichir le paysage gastronomique multiculturel de la Belgique et de nombreux autres pays./.