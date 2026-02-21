Vermicelles tressés de Phu Long : un trésor culinaire du Têt à Ham Thang

21/02/2026

Pendant le Nouvel An lunaire, alors que les senteurs printanières embaument la région, les vermicelles de riz de Phu Long s’imposent comme une spécialité culinaire simple de Ham Thang. Incarnation de l’histoire de ses habitants, de leur artisanat traditionnel et de l’atmosphère printanière unique de ce lieu, ce plat évoque avec délicatesse le rythme paisible du printemps vietnamien.



Phu Long se situe sur la Nationale 1A, aujourd’hui dans le quartier de Ham Thang (province de Lam Dong). Dès 1870 environ, le village a accueilli des migrants venus d’autres régions pour cultiver la terre et y établir leurs moyens de subsistance. Au fil du temps, la fabrication des vermicelles de riz s’est développée pour devenir un pilier de la vie culturelle et culinaire de la communauté locale.

Cuisson finale : La pâte est cuite à la vapeur dans un four. Photo: Khanh Hoa

Les vermicelles de riz de Phu Long. Photo: Khanh Hoa

Les vermicelles de riz de Phu Long séduisent par leur simplicité raffinée. À partir de grains de riz de haute qualité, les artisans suivent un processus minutieux : trempage, broyage, pressage en fines lamelles, puis tressage habile pour obtenir des feuilles de vermicelles d’un blanc immaculé, douces et moelleuses. Chaque couche est le fruit d’une patience infinie, d’un savoir-faire ancestral et d’une expérience transmise de génération en génération.

Au moment de servir, les vermicelles sont nappés d’un filet d’huile d’oignon vert vif et parsemés de couenne de porc croustillante et dorée, créant une harmonie parfaite de couleurs et de saveurs. La texture soyeuse et délicate des vermicelles, alliée à leur arôme subtil, rend ce plat inoubliable, particulièrement dans l’ambiance festive du Tết.

Accompagnement typique : Les vermicelles de riz de Phu Long sont généralement servis avec des abats de porc (cœur, foie, rognons, etc.), accompagnés d’herbes aromatiques fraîches et de sauce de poisson au tamarin, pour une explosion de saveurs umami et acidulées. Photo : Khanh Hoa

Pour les touristes, déguster les vermicelles de riz de Phu Long au printemps dépasse l’expérience culinaire : c’est une invitation à savourer le rythme de vie authentique d’une région où l’essence du printemps se révèle dans les choses les plus simples.

Texte : Hoang My Photos : Khanh Hoa Traduction: Diêu Vân