Porridge d’huîtres, un goût iodé venu de la mer

27/12/2025

À partir d’huîtres fraîches issues des côtes vietnamiennes, les habitants ont su créer un porridge parfumé, onctueux et riche en saveurs. À la fois simple et raffiné, ce mets populaire, savoureux et nourrissant est devenu un incontournable de la gastronomie locale et une invitation pour les visiteurs à découvrir toute la finesse culinaire du Vietnam.

Le porridge d’huîtres est un plat très nutritif, souvent comparé à un « viagra » vietnamien au goût marin. Photo : Thanh Hoa/VI

Les huîtres, abondantes dans les régions côtières, sont riches en nutriments et faciles à cuisiner. Elles se déclinent en de nombreux plats : huîtres grillées aux oignons verts et au beurre, à l’ail, au fromage, frites aux œufs, cuites à la vapeur, en soupe ou encore en sashimi. Parmi toutes ces préparations, le porridge d’huîtres demeure l’un des plus appréciés.

Des huîtres fraîches et charnues permettent de préparer un porridge savoureux et nourrissant. Photo : Thanh Hoa/VI

Grâce à son long littoral et à ses zones d’eaux saumâtres riches en plancton, le Vietnam offre des conditions idéales pour l’ostréiculture. Des localités comme Huê, Da Nang ou Khanh Hoa sont réputées pour la qualité et la fraîcheur de leurs huîtres.

Riches en vitamines et en minéraux essentiels — vitamine D, fer, magnésium, zinc, cuivre, vitamine B12, oméga-3 — les huîtres sont reconnues pour leurs bienfaits sur la santé cardiovasculaire, les os, les articulations et les fonctions cérébrales. Dans la culture populaire vietnamienne, elles sont même surnommées « le viagra de la mer », en raison de leurs vertus énergétiques.

Les ingrédients sont simples et faciles à trouver : échalotes, oignons verts, échalotes séchées, gingembre, sauce de poisson… Photo : Thanh Hoa/VI

La préparation du porridge d’huîtres est simple mais soignée. Les ingrédients principaux sont les huîtres laitières (grosses et charnues), le riz, parfois des haricots mungo ou des graines de lotus, le tout relevé d’échalotes, de gingembre, de poivre, de sauce de poisson et de coriandre. Le riz est cuit jusqu’à obtenir une texture onctueuse, tandis que les huîtres sont légèrement sautées avant d’être incorporées au porridge bouillant. Servi bien chaud, le porridge d’huîtres offre une texture crémeuse et un équilibre subtil entre la douceur de la mer et les arômes épicés du gingembre et du poivre.

Et bien sûr, les ingrédients essentiels — le riz et une sauce de poisson de qualité — sont indispensables à la réussite du plat. Photo : Thanh Hoa/VI