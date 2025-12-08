Rouleaux de phở de riz brun au porc et aux crevettes

08/12/2025

Conservant l’esprit des rouleaux de phở traditionnels tout en leur apportant une touche de modernité, les rouleaux de phở de riz brun au porc et aux crevettes du restaurant Senté (Hanoï) témoignent de l’infinie créativité de la cuisine vietnamienne. Chaque rouleau offre une alliance subtile d’ingrédients sains et d’une présentation soignée, pour une expérience à la fois familière et inédite, appréciée tant des convives vietnamiens qu’étrangers.

Au lieu d’utiliser les nouilles de riz blanches classiques, le chef du Senté confectionne ses propres nouilles à partir de riz brun, moelleuses et nutritives. Une fine couche de ces nouilles enveloppe une garniture composée de crevettes fraîches cuites, de porc char siu grillé et parfumé, de pleurotes, de jeunes pousses de lotus, de concombre et de coriandre vietnamienne. L’ensemble crée une harmonie d’arômes, de couleurs et de textures.

Ingrédients principaux du plat : jeunes pousses de lotus, crevettes et porc.

Le point fort du plat réside dans le porc char siu, longuement mariné puis grillé à feu moyen afin de préserver sa tendreté et son parfum typique. S’y ajoutent la douceur des crevettes, le croquant des légumes et la légère note de sésame blanc, le tout relevé d’oignons frits qui subliment chaque bouchée. Indispensable, le bol de sauce, délicatement préparée et légère, vient rehausser la fraîcheur des fruits de mer et des légumes.

Rouleaux de phở de riz brun au porc et aux crevettes.

Plus qu’un simple plat, les rouleaux de phở en riz brun au porc et aux crevettes sont, pour Senté, une véritable ode à la cuisine vietnamienne : un mariage réussi entre tradition et créativité, offrant une expérience raffinée, saine et généreuse aux gourmets vietnamiens et internationaux./.

Texte et Photos: Trân Thanh Giang/VI - Traduction: Hà Vu - Graphisme: Thao Nguyên





