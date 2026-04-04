Hô Chi Minh-Ville mise sur la culture pour renforcer son rayonnement international

La métropole du Sud entend non seulement préserver l’essence des héritages culturels, mais aussi transformer les arts de la scène traditionnels en produits culturels compétitifs, contribuant ainsi à affirmer le "soft power" du Vietnam dans le processus d’intégration internationale.



La représentation artistique était présentée par des artistes de la troupe cải lương Vam Co de Tây Ninh. Photo : VNA

Considérant les industries culturelles comme une "clé" essentielle pour concilier préservation du patrimoine et développement durable, Hô Chi Minh-Ville intensifie ses efforts en vue de bâtir un écosystème intégré dédié aux arts traditionnels.

À travers la levée des obstacles institutionnels, l’amélioration des politiques de rémunération, l’accélération de la numérisation du patrimoine et un renforcement des synergies avec le tourisme, la métropole du Sud entend non seulement préserver l’essence des héritages culturels, mais aussi transformer les arts de la scène traditionnels en produits culturels compétitifs, contribuant ainsi à affirmer le "soft power" du Vietnam dans le processus d’intégration internationale.

Un écosystème durable en construction

Afin de faire des arts de la scène traditionnels un pilier des industries culturelles, la ville s’attache à édifier un écosystème durable, en apportant des réponses coordonnées aux enjeux liés aux infrastructures culturelles et aux ressources humaines qualifiées. La création d’un environnement créatif professionnel, soutenu par des politiques d’incitation adaptées, est perçue comme un levier déterminant pour permettre aux artistes de créer en toute sérénité et de renouveler les valeurs patrimoniales.

La représentation artistique était présentée par des artistes de la troupe cải lương Vam Co de Tây Ninh. Photo : VNA

Selon Tran The Thuan, directeur du Service municipal de la culture et des sports, la Résolution n° 80-NQ/TW du Bureau politique a ouvert de nouvelles perspectives, en favorisant la mobilisation de ressources budgétaires et l’attraction d’investissements dans les infrastructures culturelles.

Plusieurs projets structurants sont ainsi en cours de déploiement, dont le complexe de cirque et de spectacles polyvalents de Phu Tho, la modernisation de l’Opéra municipal, ainsi que la construction d’un nouveau théâtre symphonique, lyrique et chorégraphique à Thu Thiem. Ces équipements visent à répondre à une demande culturelle croissante, tout en offrant des espaces de représentation conformes aux standards internationaux, capables d’attirer les visiteurs étrangers et de générer des retombées économiques concrètes.

Affirmer l’identité vietnamienne à l’international

À l’horizon 2030, Hô Chi Minh-Ville ambitionne de devenir un centre majeur des industries culturelles en Asie du Sud-Est. Dans cette perspective, les arts de la scène traditionnels sont appelés à jouer un rôle central en tant que vecteur d’identité culturelle nationale.

Les autorités locales mettent ainsi en œuvre des programmes prioritaires visant à soutenir la production d’œuvres de haute qualité, capables de rivaliser sur les scènes internationales. L’accent est également mis sur l’innovation dans les modes de gestion et le renforcement de la coopération internationale, afin d’intégrer les productions culturelles vietnamiennes dans les chaînes de valeur régionales et mondiales.

Les experts soulignent que l’internationalisation des arts traditionnels nécessite une approche professionnelle globale, conciliant fidélité aux valeurs originelles et adaptation aux langages scéniques contemporains. L’enjeu consiste à présenter au monde non pas des formes figées, mais des expressions artistiques renouvelées, intégrant les technologies modernes et répondant aux attentes d’un public international.

Un spectacle de la troupe cải lương Vam Co. Photo : VNA

Dans cette dynamique, la participation des artistes à des festivals et à des programmes d’échanges internationaux est encouragée, favorisant l’enrichissement des compétences et une meilleure appropriation des standards internationaux. Par ailleurs, l’intérêt croissant du public étranger pour les arts traditionnels vietnamiens confirme le potentiel de rayonnement culturel du pays.

Le recours aux technologies numériques et aux plateformes en ligne constitue également un levier stratégique pour diffuser ces patrimoines au-delà des frontières. Des projets de numérisation intégrale, incluant la création d’espaces virtuels et d’archives en 3D, sont en cours de préparation afin de faciliter l’accès du public international aux œuvres vietnamiennes.

Parallèlement, le développement de modèles de "théâtre touristique" vise à rapprocher les arts traditionnels des visiteurs étrangers, en collaboration avec les acteurs du secteur touristique. Cette approche ambitionne de faire des spectacles traditionnels une expérience culturelle immersive, susceptible de renforcer l’attractivité de la destination vietnamienne.

Au-delà des enjeux économiques, la promotion des arts traditionnels sur la scène internationale participe à la valorisation de l’identité culturelle nationale. Portée par l’engagement des autorités et la passion des artistes, Hô Chi Minh-Ville affirme progressivement son rôle en tant que pôle dynamique des industries culturelles, contribuant au développement socio-économique durable et au rayonnement culturel du Vietnam à l’échelle mondiale./.