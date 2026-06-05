Hô Chi Minh, une figure toujours vivante dans la mémoire du peuple algérien

Pour de nombreuses générations d’Algériens, le Président Hô Chi Minh, ou l’Oncle Hô, ne représente pas seulement le grand dirigeant du peuple vietnamien, mais incarne avant tout le symbole universel de la lutte contre le colonialisme et de l’aspiration des peuples opprimés à l’indépendance et à la liberté.



Rue Hô Chi Minh à Oran, en Algérie. Photo : VNA

À près de dix mille kilomètres du Vietnam, sur les rives de la Méditerranée, le nom du Président Hô Chi Minh résonne toujours avec une ferveur et un respect exceptionnels en Algérie.

Pour de nombreuses générations d’Algériens, le Président Hô Chi Minh, ou l’Oncle Hô, ne représente pas seulement le grand dirigeant du peuple vietnamien, mais incarne avant tout le symbole universel de la lutte contre le colonialisme et de l’aspiration des peuples opprimés à l’indépendance et à la liberté.

Cet attachement profond puise ses racines dans les années de lutte acharnée du peuple algérien sous la domination française, une époque où la victoire de Bataille de Diên Biên Phu, sous la direction du Président Hô Chi Minh, a agi comme un véritable catalyseur dans les colonies d’Afrique. Pour les patriotes algériens, ce triomphe militaire et politique a démontré qu’une nation, bien que modeste par sa taille, pouvait vaincre une puissance coloniale grâce à une volonté inébranlable.

De nombreux dirigeants du Front de libération nationale (FLN), parti au pouvoir en Algérie, ont reconnu que la lutte du peuple vietnamien constituait une source d'inspiration majeure pour le mouvement de libération nationale algérien. L'image du Président Hô Chi Minh est devenue un symbole de courage, de volonté inébranlable et d'esprit national.

L'hommage de l'Algérie au dirigeant vietnamien s'inscrit de manière pérenne dans le paysage urbain du pays, notamment à travers un grand boulevard portant son nom sur le littoral de la capitale, Alger, ainsi qu’une rue dédiée dans la ville d’Oran. Ces marques de reconnaissance témoignent du respect que le peuple algérien porte à sa mémoire et à son combat.

Souab Hacen, un Vietnamien expatrié résidant à Alger, devant la plaque commémorative du Président Hô Chi Minh, le boulevard Hô Chi Minh à Alger. Photo: VNA

L'empreinte historique du leader vietnamien est particulièrement vivace dans la province de Biskra, au sud de l'Algérie, où il séjourna en 1946 lors de son voyage vers la France. Les habitants y conservent précieusement le souvenir de son passage à l'hôtel Transatlantique, aujourd'hui AN Hôtel, où son portrait est exposé avec solennité dans le hall principal en signe de gratitude. Selon les archives locales, Hô Chi Minh y a rencontré des intellectuels et des personnalités patriotiques algériennes pour partager ses réflexions sur le droit à l'autodétermination des nations et la voie vers l'indépendance nationale, des échanges qui ont laissé une forte impression auprès des intellectuels et patriotiques algériens.

Pour beaucoup d'Algériens, notamment à Biskra, le Président Hô Chi Minh n'était pas seulement le leader du peuple vietnamien, mais aussi un symbole de la lutte contre le colonialisme et de l'aspiration à l'indépendance des peuples opprimés du monde entier. Aujourd'hui encore, les chercheurs et citoyens algériens rappellent la clairvoyance stratégique de Hô Chi Minh concernant l'avenir des luttes de libération nationale dans ce pays nord-africain.

En 2025, l’inauguration d’une plaque commémorative sur le boulevard Hô Chi Minh à Alger est devenue un symbole fort de l’amitié historique entre les deux nations, illustrant le respect du peuple algérien envers le héros national vietnamien.

Huit décennies après son premier passage sur le sol algérien, l’image du Président Hô Chi Minh demeure une figure marquante de la mémoire collective et de l’histoire de l’Algérie. Son héritage, perçu comme l’incarnation de la justice et de la dignité humaine, continue de symboliser la solidarité indéfectible entre deux peuples unis par un passé commun de résistance./.