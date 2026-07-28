Young Minds CAMP 2026 : les enfants de huit pays unissent leurs voix à Dà Nang

28/07/2026

Du 22 au 26 juin, la ville de Dà Nang a accueilli le Young Minds CAMP 2026, réunissant des enfants vietnamiens et leurs pairs venus de sept autres pays d'Asie. Loin de se limiter à débattre de l'avenir, les participants ont démontré qu'ils pouvaient déjà contribuer à le façonner.

Organisé par World Vision International, ce camp repose sur un principe simple mais ambitieux : les enfants sont capables de comprendre les enjeux qui les concernent, de proposer des solutions créatives et ont le droit d'exprimer leurs opinions. Le thème de cette édition – « Changement climatique, migration et inclusion sociale » – a d'ailleurs été choisi par les enfants eux-mêmes. Placé sous le slogan « Action, mobilisation, participation et coopération initiées par les enfants », l'événement a illustré concrètement le droit des enfants à la participation, consacré par la Loi vietnamienne de 2016 relative aux enfants et par la Convention internationale des droits de l'enfant.

Représentants des enfants vietnamiens. Photo : Archives

Tout au long de la semaine, les jeunes ont dessiné, partagé leurs expériences, participé à un jeu de piste géant (« Amazing Race ») afin de découvrir des projets de recherche menés par d'autres enfants, puis élaboré ensemble des actions de plaidoyer destinées à améliorer leurs communautés. Point d'orgue du programme : l'exposition « Des voix pour agir », au cours de laquelle ils ont présenté leurs idées devant des représentants du Département de la santé maternelle et infantile, de l'Association vietnamienne pour la protection des droits de l'enfant et de l'Association des personnes handicapées de Dà Nang. Une occasion rare de voir des décideurs écouter ceux dont ils ont la responsabilité.

Les jeunes leaders d'Asie de l'Est posent aux côtés de Doseba Sinay, représentant en chef de World Vision International au Vietnam. Photo : Archives

« Les voix de ces enfants me rappellent que le leadership repose sur l'empathie, le sens du but et la volonté d'initier le changement », a déclaré Doseba Sinay, directeur de World Vision International au Vietnam. « Les meilleurs leaders ne se contentent pas de diriger avec courage. Ils dirigent avec bienveillance, écoute et générosité. Ils soutiennent ceux qui risquent d'être laissés pour compte et mettent leurs talents au service de leur communauté. »



Lê Thi Huong, experte nationale au Département de la santé maternelle et infantile du ministère de la Santé, a salué cette tribune offerte aux jeunes. « Je suis vraiment impressionnée de voir ces jeunes exercer un véritable leadership en proposant avec assurance des solutions à des défis mondiaux : changement climatique, technologies numériques, inclusion des enfants handicapés, migrations ou encore sécurité alimentaire. Ils prouvent que les enfants ne sont pas de simples bénéficiaires des politiques publiques, mais des acteurs responsables capables d'impulser des changements positifs. En transformant leurs paroles en actes, ils démontrent leur intelligence, leur créativité et leur courage. »

Des enfants réalisent des dessins sur le thème des migrations. Photo : Archives