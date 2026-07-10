Dr Jongsoo Shin, un scientifique sud-coréen engagé aux côtés de l’agriculture vietnamienne

10/07/2026

Impliqué dans l’agriculture vietnamienne à travers de nombreux programmes de coopération avec l’Institut international de recherche sur le riz (IRRI), le Dr sud-coréen Jongsoo Shin a contribué à promouvoir l’innovation scientifique et technologique, à développer les ressources humaines et à accompagner le développement du riz vietnamien sur le marché mondial.

Le Dr Jongsoo Shin est profondément engagé dans la riziculture et l’agriculture vietnamiennes. Photo : Khanh Long/VI

Dans l’histoire du développement de la filière rizicole vietnamienne, le Dr Jongsoo Shin apparaît comme un compagnon privilégié. Pour lui, le Vietnam n’est pas seulement un lieu de travail, mais aussi une terre profondément marquée par une longue tradition rizicole et par le fort esprit d’innovation de ses agriculteurs.

Dès sa première visite au Vietnam, le Dr Jongsoo Shin a été frappé par la profondeur culturelle de la riziculture. Selon lui, au Vietnam, le riz n’est pas simplement un produit agricole, mais un élément essentiel de l’identité nationale.

Après avoir visité les deux principales régions rizicoles du pays – deltas du Mékong et du fleuve Rouge –, il a pleinement compris comment le peuple vietnamien a bâti, génération après génération, un système agricole hautement productif et durable. En tant que chef du bureau de représentation de l’IRRI au Vietnam, il était pleinement conscient de sa responsabilité, non seulement en tant qu’expert agricole, mais aussi comme acteur contribuant à l’orientation des politiques agricoles.

Échange avec des experts de l’Institut de génétique agricole sur de nouvelles variétés de riz en cours d’expérimentation. Photo : Khanh Long/VI

Le Dr Jongsoo Shin dans le jardin expérimental consacré aux nouvelles variétés de riz de l’Institut de génétique agricole. Photo : Khanh Long/VI

Selon lui, face aux impacts croissants du changement climatique et aux pressions du marché, l’agriculture vietnamienne doit poursuivre ses efforts d’innovation afin de préserver ses acquis et de renforcer sa compétitivité. L’une de ses expériences les plus marquantes a été sa visite d’une rizière dans le delta du Mékong, où des agriculteurs expérimentaient de nouvelles méthodes culturales.

« J’ai été très impressionné de constater qu’ils n’appliquaient pas seulement les technologies, mais qu’ils les amélioraient également de manière proactive. Il existe au Vietnam un très fort esprit de coopération. Chercheurs et agriculteurs sont tous disposés à apprendre, à partager et à innover ensemble. Cela me rend très confiant quant à l’avenir de l’agriculture vietnamienne », a-t-il déclaré.

Le Dr Jongsoo Shin échange avec des experts de l’Institut de génétique agricole sur les variétés de riz vietnamiennes. Photo : Khanh Long/VI

Depuis de nombreuses années, l’Institut international de recherche sur le riz collabore avec le Vietnam au développement de variétés de riz résistantes à la sécheresse, à la salinité et aux inondations, tout en encourageant des méthodes agricoles climato-intelligentes et l’application des technologies numériques à la production. Selon le Dr Jongsoo Shin, l’essentiel après chaque projet ne réside pas seulement dans les résultats immédiats, mais aussi dans son impact durable sur les agriculteurs.

« J’espère que les agriculteurs vietnamiens continueront à en bénéficier après la fin du projet, grâce à une production accrue, au développement durable des innovations et, surtout, à un marché stable pour le riz », a-t-il déclaré. Le renforcement des capacités demeure l’une des missions principales de l’IRRI. L’institut a formé de nombreux scientifiques et techniciens vietnamiens, dont beaucoup occupent aujourd’hui des postes importants dans le secteur agricole.

Le Dr Jongsoo Shin, expert, scientifique et responsable à l’IRRI, œuvre sans relâche au soutien de l’agriculture vietnamienne. Photo : Khanh Long/VI

Le Dr Jongsoo Shin (République de Corée) est un expert international du développement agricole qui a apporté une contribution significative à la filière rizicole vietnamienne en promouvant une production durable, une agriculture à faibles émissions et une transition écologique. Il est notamment un acteur clé du projet RiceEco, financé par le Fonds de coopération Mékong–Corée, et a reçu un certificat de mérite du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement pour sa contribution exceptionnelle à l’agriculture vietnamienne.

Le Dr Jongsoo Shin échange avec des experts de l’Institut de recherche en génétique agricole dans les laboratoires de recherche. Photo : Khanh Long/VI

Attaché à l’agriculture vietnamienne, le Dr Jongsoo Shin participe à une session de formation à l’Institut de génétique agricole. Photo : Khanh Long/VI

Le Dr Jongsoo Shin échange avec des chercheurs de l’Institut de recherche en génétique agricole sur la riziculture vietnamienne. Photo : Khanh Long/VI

Le Dr Jongsoo Shin affirme : « Pour conserver sa position de leader mondial dans l’exportation de riz, le Vietnam doit privilégier la qualité plutôt que la quantité, investir dans la durabilité, renforcer les liens commerciaux et promouvoir une agriculture numérique fondée sur les données. » Pour lui, l’avenir du riz vietnamien repose non seulement sur l’amélioration des rendements, mais aussi sur une plus grande valeur ajoutée, une meilleure résilience et une présence plus durable sur les marchés internationaux. C’est également la voie qu’il poursuit aux côtés de l’IRRI, au service de l’agriculture vietnamienne.

Le Dr Jongsoo Shin participe à un atelier dans le delta du Mékong consacré aux « Solutions techniques pour une riziculture de haute technologie ». Photo : Archives

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural remet un insigne commémoratif à l’IRRI au titre de la distinction « Pour la cause de l’agriculture et du développement rural », à laquelle le Dr Jongsoo Shin est associé. Photo : Archives