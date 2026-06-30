Un couple français engagé auprès des élèves défavorisés de Hanoï

30/06/2026

Profondément attachés au Vietnam par des liens familiaux et une forte empathie, un couple français revient régulièrement dans le pays depuis plus de dix ans, apportant un soutien discret mais précieux aux enfants défavorisés. Depuis plus d’une décennie, M. Bitrou et Mme Grollier multiplient ainsi les séjours au Vietnam, menant des actions caritatives auprès d’enfants en difficulté. Ces voyages ne se limitent pas à des dons matériels, mais traduisent un lien profond avec le pays et ses habitants.

Le couple Bitrou-Grollier, engagé auprès des enfants défavorisés du Vietnam. Photo : Thanh Giang/VI

En avril dernier, le couple s’est rendu à l’école primaire Linh Nam, à Hanoï, afin d’offrir des vélos, des fournitures scolaires et des jouets aux élèves. Dans la cour de récréation, les deux visiteurs ont été profondément touchés par les sourires et la politesse des enfants. Cette école de la banlieue hanoïenne, qui accueille plus de 2 000 élèves dont une trentaine issus de milieux défavorisés, est devenue une étape importante de leur engagement solidaire. « C’est la première fois que je visitais une école dans la capitale », témoigne M. Bitrou. « Avant cela, j’ai passé de nombreuses années à travailler avec des enfants dans les zones rurales du Vietnam. Ce qui m’a le plus marqué, c’est leur assiduité, leur sincérité et leur esprit studieux. »

Émus, M. et Mme Bitrou-Grollier regardent les enfants chanter et danser leur amour pour leur pays. Photo : Thanh Giang/VI

La joie des élèves à la découverte des cadeaux apportés par le couple. Photo : Thanh Giang/VI

Pour Mme Grollier, chaque retour au Vietnam revêt une dimension particulière. Née dans une famille dont le père est originaire de Hanoï, elle a toujours considéré le Vietnam comme une seconde patrie. Ce sentiment s’est encore renforcé lorsqu’elle et son mari ont adopté deux filles vietnamiennes : Amandine en 1998, puis Jade en 2006.

En accompagnant leurs filles dans la découverte de leurs origines, le couple a souhaité leur transmettre des valeurs de solidarité et de partage. C’est dans cet esprit que Mme Grollier a fondé en 2014 l’association « Les Étoiles d’Hanoï », réunissant des amis internationaux et des amoureux du Vietnam autour d’actions en faveur des enfants.

L’objectif est clair : soutenir les établissements scolaires accueillant des élèves défavorisés afin de leur offrir de meilleures conditions d’apprentissage. Au-delà de la distribution de dons, ces initiatives contribuent à renforcer les liens humains et à favoriser la compréhension mutuelle entre la France et le Vietnam.

M. et Mme Bitrou-Grollier offrent des vélos aux enfants défavorisés de l'école primaire Linh Nam. Photo : Thanh Giang/VI

La satisfaction du couple lors de la remise des récompenses aux élèves défavorisés pour leurs excellents résultats scolaires. Photo : Thanh Giang/VI

La satisfaction du couple lors de la remise des récompenses aux élèves défavorisés pour leurs excellents résultats scolaires. Photo : Thanh Giang/VI

Malgré des emplois du temps chargés, M. Bitrou et Mme Grollier perpétuent leur tradition d’un retour annuel au Vietnam. Pour financer leurs actions, ils organisent en France une à deux collectes de fonds par an, grâce au soutien de leur entourage et de leur communauté.

Photo de famille avec l'équipe enseignante de l'école primaire Linh Nam. Photo : Thanh Giang/VI

Discussion avec les enseignants de l'école. Photo : Thanh Giang/VI

À l’école Linh Nam, outre la distribution de cadeaux, le couple a participé à la cérémonie de levée du drapeau, écouté les enfants chanter l’hymne national et observé leur discipline et leur fierté. Ils ont également visité plusieurs classes afin d’échanger avec les élèves, mieux comprendre leur quotidien et leurs aspirations, et ainsi adapter leur soutien. « Pour moi, la plus belle récompense, ce sont les sourires des enfants », confie Mme Grollier. « C’est ce qui me pousse à poursuivre mon engagement au Vietnam et à continuer nos actions solidaires. »

M. et Mme Bitrou-Grollier échangent avec les élèves d'une classe. Photo : Thanh Giang/VI

La joie des élèves lors de l’échange avec le couple. Photo : Thanh Giang/VI

De retour en France, le couple rapporte non seulement des souvenirs, mais aussi la volonté de continuer à diffuser des valeurs de solidarité et d’ouverture. Au fil des années, leurs gestes simples mais constants ont tissé des liens d’amitié durables, apportant espoir et réconfort à de nombreux enfants défavorisés au Vietnam./.

Texte: Trân Vân - Photos: Trân Thanh Giang/VI - Traduction: Hà Vu