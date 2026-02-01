Hanoï lance le Programme touristique 2026, cap sur un tourisme vert et durable

Cérémonie d'inauguration du programme «Du tourisme de Hanoï à l’horizon 2026 – Get on Hanoi ». Photo: VNA

Le 30 janvier au soir, à l’Espace culturel et créatif de Tay Ho, le Service du Tourisme de Hanoï, en coordination avec le Comité populaire du quartier de Tay Ho, a inauguré le programme «Du tourisme de Hanoï à l’horizon 2026 – Get on Hanoi ».

Cet événement marque le lancement des grandes orientations de la ville destinées à développer le tourisme comme secteur économique clé, tout en s’inscrivant dans le cadre de l’Année nationale du tourisme – Gia Lai 2026.

Le vice-directeur du Service du Tourisme de Hanoï, Tran Trung Hieu, prend la parole lors de la cérémonie d'ouverture. Photo: VNA

Prenant la parole lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-directeur du Service du Tourisme de Hanoï, Tran Trung Hieu, a souligné que « le parcours du tourisme vert » constitue un engagement de responsabilité envers l’héritage des générations passées, l’environnement de vie actuel et les générations futures. Il a également exprimé la conviction que Hanoï peut devenir une destination emblématique du tourisme vert, culturel et expérientiel, fondé sur des valeurs historiques, culturelles et artistiques de premier plan dans la région.

L’édition 2026 de Get on Hanoi se distingue par son articulation avec plusieurs événements phares, notamment le programme « Le Têt Hmong descend en ville » organisé par le quartier de Tay Ho, ainsi que la Journée de Gia Lai à Hanoï.

Le programme «Du tourisme de Hanoï à l’horizon 2026 – Get on Hanoi » est lancé vendredi soir, 31 janvier. Photo : VNA

À l’occasion de la cérémonie d’ouverture, le Comité d’organisation a annoncé un ensemble de 80 produits touristiques emblématiques de Hanoï pour l’année 2026. Il a également remis les décisions reconnaissant trois nouveaux sites touristiques : Jardin botanique de Hanoï, Village artisanal de sculpture sur bois de Thiet Ung et le site touristique de Thuy Lam, dans le district de Đong Anh.

Dans le cadre de Get on Hanoi 2026, de nombreuses activités culturelles et touristiques sont prévues sur trois jours, mettant en avant les nouvelles tendances du tourisme de la capitale : écotourisme, tourisme de villages de métiers, tourisme culturel et patrimonial, tourisme créatif, tourisme communautaire et tourisme vert.

Get on Hanoi se déroulera jusqu’au 1er février à l’Espace culturel et créatif de Tay Ho./.