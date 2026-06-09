Forum sur l'avenir de l'ASEAN : les partis politiques au service d'une ASEAN plus proche des citoyens

Dans le cadre du 3e Forum sur l'avenir de l'ASEAN, la table ronde intitulée « Le rôle des partis politiques d'Asie du Sud-Est dans la construction de la Communauté de l'ASEAN », a été organisée le 8 juin à Hanoï.



Dans la matinée du 8 juin à Hanoï, s'est tenue une table ronde intitulée « Le rôle des partis politiques d'Asie du Sud-Est dans la construction de la Communauté de l'ASEAN », organisée dans le cadre du 3e Forum sur l'avenir de l'ASEAN (AFF).

Présent à l'ouverture de l'événement, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a souligné que cette rencontre constituait une étape importante du processus de coopération régionale, marquant, pour la première fois, un échange entre les partis politiques d'Asie du Sud-Est.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung. Photo: VNA

Selon le ministre, ce dialogue inédit intervient dans un contexte de mutations mondiales et régionales rapides et profondes, impactant l'ensemble des nations et de leurs formations politiques. Les pays d'Asie du Sud-Est font face à de nouveaux défis pour atteindre leurs objectifs socio-économiques, alors que les moteurs de croissance traditionnels et la libéralisation commerciale se heurtent à des vents contraires. Bien que l'Asie-Pacifique demeure le moteur de l'intégration économique mondiale, l'environnement sécuritaire s'avère plus risqué et les perspectives économiques plus incertaines. Dans ce cadre, la « Voie de l'ASEAN », clé du succès pour une communauté unie, rencontre des obstacles supplémentaires dans la promotion du dialogue. La paix et la stabilité, essentielles au développement, deviennent fragiles à l'échelle globale comme régionale.



Face à ces enjeux, Le Hoai Trung a réaffirmé sa confiance dans l'avenir de l'ASEAN qui, en près de soixante ans d'existence, a transformé la région en un espace de coopération, de paix et de prospérité. Il a estimé que, pour relever les défis actuels et préserver l'autonomie stratégique de la région, la coopération ne pouvait plus se limiter aux seuls canaux étatiques, gouvernementaux ou parlementaires, mais devait également s'appuyer sur les partis politiques, qui constituent le socle politique de chaque nation. Le renforcement de cette coopération ne relève donc pas d'une simple initiative d'échange, mais d'une nécessité stratégique. Le ministre a également souligné que cette dynamique contribuerait à rapprocher l'ASEAN de ses citoyens, les partis politiques jouant un rôle de passerelle entre les décisions régionales et les réalités nationales, tout en relayant les attentes des populations auprès de l'organisation.



La table ronde, structurée en trois sessions de discussion avec près de vingt interventions d'experts et de représentants politiques, a mis en lumière la responsabilité partagée pour un avenir de paix et de stabilité.

Des délégués lors de la Table ronde. Photo: VNA



En clôturant les débats, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Manh Cuong, a affirmé que les résultats soulignent le potentiel immense du dialogue entre partis pour consolider la confiance politique et la solidarité intra-bloc. Il a qualifié ces échanges d'« infrastructure de la confiance politique », facilitant la coopération à long terme.



Pour le Vietnam, la promotion des relations avec les partis politiques du monde entier, en particulier dans la région, demeure une priorité majeure de sa politique étrangère. Le vice-ministre a souligné que les partis politiques avaient vocation à jouer un rôle accru dans la définition de l'avenir de la Communauté de l'ASEAN, non seulement par l'élaboration de visions communes, mais aussi par la construction d'un consensus national autour des engagements régionaux. Les discussions ont permis de dégager un consensus autour de trois axes principaux : premièrement, le renforcement de la confiance mutuelle et du dialogue entre les partis politiques et les instituts de recherche afin de consolider la centralité de l'ASEAN ; deuxièmement, la nécessité pour les partis de jouer un rôle moteur dans la mise en œuvre de la Vision ASEAN 2045, en favorisant une croissance inclusive qui ne laisse personne de côté ; et troisièmement, l'importance croissante des partis dans l'élaboration des politiques publiques et le partage des expériences de gouvernance.

Enfin, plusieurs délégués ont proposé la mise en place de mécanismes réguliers d'échanges entre partis politiques et centres de réflexion afin de formuler des recommandations stratégiques face aux défis émergents./.