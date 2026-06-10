Le Vietnam impulse une dynamique pour une architecture régionale centrée sur l’ASEAN

Le professeur Carl Thayer, de l’Académie australienne de défense de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud. Photo: VNA

À l’occasion de l’organisation du Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026 (AFF 2026) par le Vietnam, le professeur Carl Thayer, de l’Académie australienne de défense de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, a souligné le rôle du Vietnam dans le développement de cette initiative et sa contribution au renforcement du dialogue et de la coopération au sein de la région.

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le chercheur a indiqué que l’AFF constitue une plateforme de dialogue réunissant non seulement des représentants gouvernementaux, mais également des entrepreneurs, des universitaires et des acteurs des médias.

Selon lui, de nombreuses activités parallèles y sont organisées, telles que le colloque « Le rôle des partis politiques d’Asie du Sud-Est dans la construction de la Communauté de l’ASEAN », la table ronde « Dialogue de la jeunesse de l’ASEAN : Aspirations 2030 » et le colloque « Le Mékong dans l’architecture de coopération sous-régionale de l’ASEAN : Vers la Vision 2045 ». L’expert souligne que le Vietnam encourage la concrétisation des propositions par des actions précises, notamment en les intégrant dans la Vision de la Communauté de l’ASEAN à l’horizon 2045.

Le professeur Carl Thayer précise que cette Vision est un processus continu qui exige des ajustements réguliers pour assurer la stabilité, le développement et une orientation centrée sur l’humain. Il ajoute qu’un autre message clé réside dans le fait que la sécurité dépasse le cadre militaire pour inclure la sécurité humaine, la résilience sociale, la gouvernance technologique et la diplomatie préventive.

Le Vietnam contribue à cette approche dans l’agenda de l’ASEAN en se concentrant sur des solutions concrètes, le dialogue et l’écoute des citoyens. Selon lui, des espaces comme l’AFF permettent de formuler et de tester des idées politiques avant leur mise en œuvre.

Le professeur Carl Thayer, de l’Académie australienne de défense de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud. Photo: VNA

Le professeur Carl Thayer estime que le Vietnam devient un pôle majeur, tant dans la production que dans la diplomatie. Grâce à un réseau de relations internationales de plus en plus étendu, le pays renforce sa capacité d’initiative tant sur la scène internationale qu’au sein de l’ASEAN. Selon lui, l’AFF 2026 représente un programme ouvert dans lequel le Vietnam joue un rôle moteur en proposant et en soutenant de nouvelles idées.

Le chercheur considère que le Vietnam peut contribuer de manière significative à la construction d’une architecture régionale centrée sur l’ASEAN. Dans cette perspective, l’organisation de l’Année de l’APEC par le Vietnam en 2027 offrira une occasion favorable de renforcer la coordination entre les mécanismes régionaux. Il a également souligné l’importance de maintenir l’efficacité du Sommet de l’Asie de l’Est afin de consolider le rôle central de l’ASEAN.

Enfin, Carl Thayer a rappelé que le Vietnam avait lancé ces dernières années l’initiative « Garde-côtes du Vietnam et leurs amis », destinée à renforcer la coopération entre les forces chargées de l’application de la loi en mer.

Selon lui, le pays pourrait continuer à promouvoir cette initiative au sein de l’ASEAN tout en renforçant les échanges avec les instituts de recherche régionaux. L’objectif principal reste la gestion de la concurrence entre les grandes puissances et le traitement des crises afin de consolider la confiance stratégique./.