Forum de l’avenir de l’ASEAN 2026 : l'empreinte du Vietnam et le message de solidarité régionale

Le Forum de l’avenir de l’ASEAN (AFF) 2026 réaffirme non seulement le rôle central de l’ASEAN, mais met également en lumière la stature et la proactivité du Vietnam, qui œuvre avec les pays de la région pour la solidarité et le développement face aux mutations géopolitiques mondiales.



Le Premier ministre Lê Minh Hung s'exprime lors de l'ouverture du Forum de l'avenir de l'ASEAN 2026. Photo: VNA

Le Forum de l’avenir de l’ASEAN (AFF) 2026, qui se tient actuellement à Hanoï, suscite un vif intérêt et des évaluations positives de la part du corps diplomatique et des experts internationaux. Cet événement réaffirme non seulement le rôle central de l’ASEAN, mais met également en lumière la stature et la proactivité du Vietnam, qui œuvre avec les pays de la région pour la solidarité et le développement face aux mutations géopolitiques mondiales.



Le discours d'ouverture du Premier ministre Le Minh Hung a constitué l'un des points d'orgue du forum. En marge de l'événement, l'ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel, a qualifié ce message de "particulièrement puissant". Il a souligné que le discours du chef du gouvernement vietnamien a clairement réaffirmé la position du Vietnam selon laquelle les pays de l’ASEAN et leurs partenaires doivent unir leurs efforts et coopérer étroitement pour relever les défis communs dans l’intérêt de toutes les parties.



Le Premier ministre Le Minh Hung et les délégués posent pour une photo de groupe lors de la séance d'ouverture. Photo : VNA

L’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a également porté une attention particulière à cette intervention, la jugeant "captivante et importante", s'inscrivant dans la lignée des messages du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, lors du Dialogue de Shangri-La. L’ambassadeur Olivier Brochet a estimé qu’il était particulièrement significatif de constater les engagements forts du Vietnam en faveur du développement de l’ASEAN, de la promotion de relations pacifiques et du maintien de la stabilité dans la région. Il a également réaffirmé la volonté de la France de poursuivre sa coopération étroite avec le Vietnam et les pays de l’ASEAN afin de soutenir les efforts en faveur de la stabilité, du dialogue et du développement régional.

L’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet. Photo: VNA

De son côté, l’ambassadeur et chef de la délégation de l’Union européenne (UE) au Vietnam, Julien Guerrier, a salué l’organisation du Forum par le Vietnam, qui a réuni plusieurs chefs de gouvernement de la région pour débattre de l’avenir de la paix, de la stabilité et de la croissance inclusive en ASEAN. Les délégués internationaux s'accordent sur la portée stratégique du Forum. Jim Nickel a insisté sur le thème de cette année - un avenir de paix, de prospérité et centré sur l'humain - comme un message crucial montrant que l’ASEAN peut jouer un rôle de bâtisseur de paix non seulement dans la région mais aussi à l'échelle mondiale.



L’ambassadeur et chef de la délégation de l’Union européenne (UE) au Vietnam, Julien Guerrier. Photo: VNA

L’ambassadeur de Singapour, Rajpal Singh, a affirmé que l’AFF est une plateforme précieuse permettant aux dirigeants de partager directement leurs visions. Selon lui, le message fondamental est que l’ASEAN doit impérativement "maintenir sa force, son rôle central et sa solidarité" pour surmonter les risques et saisir les opportunités de développement.



Dans le contexte de la concurrence entre grandes puissances, Jaideep Singh, chercheur à l'Institut d'études stratégiques et internationales (ISIS) de Malaisie, affirme que la stratégie de neutralité et de non-alignement de l'ASEAN s'avère efficace. Jusqu’à présent, la stratégie la plus efficace a consisté à préserver une position de neutralité et de non-alignement. Dans le domaine des relations internationales, cette approche est souvent qualifiée de stratégie de couverture des risques.

Parallèlement, il faut positionner l’ASEAN comme une région fiable, sûre et stable pour les investissements et les activités de développement, a-t-il insisté.

Jaideep Singh a d’ailleurs décrit le Vietnam comme une "histoire de succès" au sein du bloc, soulignant ses efforts réussis pour réduire les écarts de développement entre les pays fondateurs et le groupe CLMV (Cambodge, Laos, Myanmar, Vietnam).

L’ambassadeur du Canada, Jim Nickel, a qualifié le Vietnam de partenaire clé, soulignant son rôle dans la promotion de l’accord de libre-échange entre le Canada et l’ASEAN, attendu cette année, ainsi que sa contribution au rapprochement entre les membres de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et l’Union européenne.

L’ambassadeur du Canada, Jim Nickel. Photo: VNA

Seksan Anantasirikiat, chercheur principal au Centre d’études internationales de Thaïlande, a souligné que l'AFF avait abordé plusieurs priorités majeures, notamment la concurrence géopolitique, le changement climatique, la transition énergétique et le rôle de la jeunesse. Selon lui, au-delà de l’identification des défis, les discussions ont également permis de formuler des solutions concrètes, telles que la réduction des barrières non tarifaires afin de favoriser une intégration régionale plus approfondie.​

Seksan Anantasirikiat, chercheur principal au Centre d’études internationales de Thaïlande. Photo: VNA

Oleg Shloma, vice-ambassadeur de Biélorussie, a loué la "proactivité" du Vietnam dans la création d'initiatives visant à instaurer la confiance et à résoudre les différends par le dialogue. L’un des thèmes abordés lors du Forum a porté sur l’avenir vert de l’ASEAN et sur le développement de technologies centrées sur l’être humain. L’ambassadeur de Singapour Rajpal Singh a souligné que le projet de Réseau électrique de l’ASEAN sera la clé d'une énergie durable partagée./.