Faire de Mui Ne une destination touristique nationale de premier plan en Asie-Pacifique

La province de Lam Dong a approuvé un schéma directeur ambitieux visant à faire le site touristique national de Mui Ne une destination phare de l’Asie-Pacifique, autour d’un développement structuré, durable et à forte attractivité internationale.

La province de Lam Dong (Hauts plateau du Centre) a adopté le 15 janvier un plan de mise en œuvre de l’aménagement du Site touristique national de Mui Ne à l’horizon 2040, avec une vision à 2050, visant à en faire l’une des principales destinations touristiques de la région Asie-Pacifique.

Centara Mirage Resort Mui Ne est une station balnéaire située au bord de la baie Hon Rom, au bourg de Mui Ne. Photo d’archives du Centara

Selon le schéma directeur, la zone touristique nationale de Mui Ne couvre une superficie de 14.760 hectares. L’espace de développement est structuré selon le modèle « un corridor côtier – trois pôles – accès multiple à la mer ». Le corridor côtier, long de 63 kilomètres, constitue l’axe principal reliant l’ensemble du site, assurant la connexion entre les paysages naturels, les complexes hôteliers, les centres de services, les espaces communautaires et le système de plages.

À partir de cet axe se développent trois grands pôles touristiques, chacun assumant une fonction stratégique spécifique.

Le premier pôle (Phu Thuy – Mui Ne) est défini comme le « cœur » de l’ensemble du site. Il est axé sur le développement des services commerciaux et financiers, du tourisme haut de gamme et des sports nautiques à l’échelle nationale, avec des complexes hôteliers de standing international, des marinas ainsi que des centres de congrès et de conférences.

La piscine à débordement du Centara Mirage Resort Mui Ne donne sur la mer. Photo : Lê Minh/VI

Le deuxième pôle (Hoa Thang) est orienté vers le tourisme de loisirs polyvalent, s’appuyant sur les atouts des dunes de sable et du site paysager de Bau Trang. Il accueillera de grands complexes de loisirs et de sports, un circuit de Formule 1, des parcours de golf de niveau international, ainsi que des produits touristiques écologiques et expérientiels liés au désert de sable.

Le troisième pôle (Phan Ri Cua) vise à développer une ville touristique côtière moderne, associant espaces de villégiature et cadre de vie de haute qualité, destinée aux séjours de longue durée et à l’installation de nouveaux résidents urbains.

La mise en œuvre du schéma directeur d’aménagement de la zone touristique nationale de Mui Ne à l’horizon 2040, avec une vision à 2050, constitue non seulement un cadre juridique solide, mais ouvre également de larges perspectives pour la province de Lâm Đồng en matière d’attraction des investissements et de gestion durable du développement.

La station balnéaire 5 étoiles Sea Links City à Mui Ne, à Phan Thiêt. Photo : Hoang Ha/VI

D’ici 2030, la population de la zone devrait atteindre environ 200 000 habitants, puis 300 000 habitants en 2040. Le nombre de visiteurs est estimé à 14 millions en 2030 et 25 millions en 2040, avec un parc hôtelier de plus de 71 500 chambres, afin de répondre à la demande touristique croissante./.