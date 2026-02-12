Émission en duplex pour adresser les vœux du Têt aux forces armées et habitants de Truong Sa

Une émission en duplex afin de présenter leurs vœux du Têt de l'Année du Cheval aux forces armées et aux habitants de la zone spéciale de Truong Sa a eu lieu le 11 février.



L'Union des femmes de la province de Khanh Hoa a octroyé des bourses d'études aux enfants des officiers et soldats en poste dans la zone spéciale de Truong Sa. Photo : VNA

L’événement a constitué un lien symbolique fort entre le continent et l’archipel, transmettant encouragements, confiance et détermination à ceux qui accomplissent leur mission en première ligne maritime.

Depuis le point principal installé au Commandement militaire provincial, l’émission en duplex a relié les îles de Sinh Ton, Da Tay et Truong Sa. Les participants ont exprimé leur vive émotion face à la sollicitude de l’État. Ils ont réaffirmé leur volonté de rester unis, de surmonter les difficultés et d’accomplir avec succès la mission de défense de la souveraineté maritime nationale.

Le lieutenant-colonel Vu Duc Quynh, commandant de l'île de Truong Sa, a décrit une atmosphère festive animée par la préparation des gâteaux traditionnels et des fleurs printanières, tout en confirmant la vigilance constante des troupes.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nghiem Xuan Thanh. Photo: VNA

Au nom de l'organisation du Parti, des autorités et de la population provinciale, le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nghiem Xuan Thanh, a a adressé ses meilleurs vœux aux forces et habitants de Truong Sa, soulignant que le développement de l’archipel constitue à la fois une mission politique et un engagement du cœur. La province accorde toujours une attention particulière à Truong Sa, mobilisant l’ensemble de ses ressources pour construire et développer cette zone spéciale afin qu’elle devienne rapidement un centre économique, culturel et social maritime d’envergure nationale, ainsi qu’un bastion solide dans la défense de la souveraineté nationale.

Le 11 février, les autorités de la province de Khanh Hoa ont organisé une émission en duplex afin de présenter leurs vœux du Têt de l'Année du Cheval aux forces armées et aux habitants de la zone spéciale de Truong Sa. Photo: VNA

Alors que le Vietnam vient d’achever le 14ᵉ Congrès national du Parti et se prépare aux prochaines élections législatives et locales pour la période 2026-2031, les votes des électeurs de Truong Sa revêtent une signification particulièrement sacrée, illustrant pleinement l’exercice des droits civiques des citoyens en première ligne maritime.

Malgré l’éloignement géographique, l'archipel demeure au cœur de la nation. "Tout le pays pour Truong Sa, Truong Sa pour la Patrie" n’est pas qu’un slogan, mais une responsabilité et une foi inébranlable partagée par des millions de cœurs vietnamiens./.