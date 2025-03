DÉVELOPPER LE SECTEUR ÉCONOMIQUE PRIVÉ – UN LEVIER POUR UN VIETNAM PROSPÈRE

Le Secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a écrit un article sur le développement du secteur économique privé, le considérant comme un levier pour la construction d'un Vietnam prospère.

L'Agence vietnamienne d'Information (VNA) tient à vous présenter ci-dessous, dans son intégralité, cet article :

Le Secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm

Le parcours de près de 40 ans de Renouveau a marqué un Vietnam résilient, révolutionnaire et avide de développement. Partant d'une économie planifiée centralisée et peu efficiente, avec un revenu moyen par habitant de seulement 96 USD en 1989, le Vietnam a connu une ascension remarquable. D'ici la fin de l'année 2025, le pays devrait rejoindre le groupe des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, avec un niveau estimé à plus de 5.000 USD/habitant/an. Ce miracle n’est pas seulement le résultat d’une voie de développement correcte sous la direction du Parti avec des réformes audacieuses et décisives dans les institutions, les politiques et l’intégration, mais aussi le résultat de l’esprit de travail acharné, de créativité, de la détermination et des efforts incessants de toute notre nation.

Ce qui est encore plus fier, c’est que le taux de croissance économique du Vietnam est toujours deux fois plus élevé que la moyenne des pays en développement, malgré les fluctuations économiques mondiales. D’une économie pauvre et dépendante de l’aide internationale, le Vietnam a continuellement réalisé de fortes percées pour devenir la 24e plus grande économie du monde en termes de parité de pouvoir d’achat (PPA). Les réalisations ne se limitent pas au domaine économique, mais comprennent également de grands progrès sociaux, apportant une vie de plus en plus prospère et heureuse à la population.

Ce succès bénéficie d’une contribution très importante du secteur économique privé. Si dans les premières étapes de Renouveau, l’économie privée ne jouait qu’un rôle secondaire, l’économie s’appuyant principalement sur le secteur public et les investissements directs étrangers (IDE), au cours des deux dernières décennies, en particulier lorsque le Bureau politique a publié la résolution 09 en 2011 et le Comité central a publié la résolution 10 en 2017 sur le développement de l’économie privée, ce secteur économique a connu une forte croissance, devenant l’un des principaux piliers importants de l’économie et se révélant de plus en plus comme la force motrice la plus importante pour promouvoir la croissance économique nationale. Avec près d’un million d’entreprises et environ 5 millions de commerces familiaux, le secteur économique privé représente actuellement environ 51 % du PIB, plus de 30 % du budget de l’État, crée plus de 40 millions d’emplois, plus de 82 % de la main-d’œuvre totale de l’économie et près de 60 % de l’investissement social total.

La SARL Thanh Dung, implantée dans le parc industriel Hiep Hoa 1 (zone économique Nam Phu Yên, chef-lieu Dong Hoa), se spécialise dans la manufacture des produits dérivés du thon à exporter vers les Etats-Unis et l’Europe, réalisant un chiffre d’affaires estimé à 43 milliards de dongs. Photo : Vu Sinh/AVI L’économie privée contribue non seulement à l’expansion de la production, du commerce et des services, mais aussi, de manière importante, à l’amélioration de la productivité du travail, à la promotion de l’innovation et à l’augmentation de la compétitivité nationale. La forte croissance de nombreuses entreprises privées vietnamiennes non seulement domine le marché intérieur mais affirme également leur marque sur le marché international. Cela prouve que si l’environnement de développement est favorable, les entreprises vietnamiennes peuvent aller très loin et rivaliser équitablement avec le monde. Cependant, malgré ses contributions croissantes, l’économie privée est toujours confrontée à de nombreux obstacles qui entravent son développement et l’empêchent de réaliser des percées en termes d’échelle et de compétitivité. De nombreux ménages économiques individuels suivent encore d’anciennes pratiques commerciales, manquent de motivation pour se développer en entreprises et ne « veulent même pas se développer ». La plupart des entreprises privées vietnamiennes sont des petites et micro-entreprises, avec un potentiel financier et des compétences de gestion limités, manquant de liens entre elles ainsi que de liens avec le secteur des investissements directs étrangers. Ils ne profitent pas pleinement des opportunités offertes par la révolution industrielle 4.0, la transformation numérique est encore lente, très peu d’entreprises investissent dans la recherche et le développement (R&D), accordent peu d’attention à l’innovation du modèle économique, à l’innovation technologique ou à la création de nouveaux produits. Il est donc très difficile d’accroître la valeur ajoutée, de promouvoir la compétitivité, d’améliorer la valeur commerciale et d’atteindre les normes internationales. Outre les limitations intrinsèques, les entreprises privées sont également confrontées à de nombreux obstacles pour accéder aux ressources, notamment au crédit, aux capitaux, aux terres et aux ressources humaines de haute qualité, notamment dans les secteurs de la technologie, de l’ingénierie et de la finance. Certaines autres entreprises publiques détiennent de nombreuses ressources, terres, capitaux et ressources humaines de qualité, mais ne les ont pas exploitées efficacement, et les ont même gaspillées. En outre, le système juridique présente encore de nombreuses lacunes et chevauchements, l’environnement des affaires est confronté à de nombreux obstacles, les procédures administratives sont compliquées, longues, coûteuses et potentiellement risquées. Dans de nombreux cas, le droit de liberté d’affaires et le droit de propriété sont encore violés par la faiblesse ou l’abus de pouvoir de certains fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions. M. Vuong Van Minh, habitant du quartier Tuong Binh Hiêp, ville de Thu Dau Mot a pu majorer le revenu de sa familles grâce à la culture des champignons D’autre part, les politiques préférentielles et de soutien du gouvernement ne sont pas réellement efficaces et équitables entre les secteurs économiques et ne sont pas facilement accessibles à l’économie privée. Dans de nombreux cas, les entreprises publiques et les entreprises étrangères bénéficient encore de davantage d’incitations que le secteur privé. Les entreprises publiques bénéficient souvent d’un accès plus favorable à la terre, au capital et au crédit tandis que les entreprises étrangères bénéficient souvent d’un meilleur soutien en termes de taxes, de procédures douanières et même d’accès au foncier. En outre, la corruption et les coûts non officiels persistent, créant un fardeau invisible pour les entreprises privées, réduisant l'efficacité de production et provoquant des hésitations lors de l’expansion des investissements. De toute évidence, les limites au développement des entreprises privées viennent en partie des insuffisances du système institutionnel, des politiques économiques et de l’environnement des affaires. Ces goulots d'étranglement non seulement freinent le taux de croissance du secteur économique privé, ce qui fait que sa contribution au PIB reste quasiment inchangée depuis plus d'une décennie, mais empêchent également l'économie d'augmenter sa valeur ajoutée, d'échapper au piège du revenu intermédiaire et de ralentir le processus de transformation du Vietnam en un pays développé à revenu élevé d'ici 2045, conformément aux objectifs de la Résolution du Parti et aux attentes du peuple. Pour parvenir à une vision commune du pays, l’économie privée doit également définir plus clairement sa mission et sa vision. L'économie privée doit être la force pionnière de la nouvelle ère, mettre en œuvre avec succès la cause de l'industrialisation et de la modernisation de l'économie, renforcer la compétitivité nationale, avoir une responsabilité sociale, contribuer à l'amélioration de la vie des gens, participer à la construction d'une société civilisée et moderne et contribuer à la construction d'un Vietnam dynamique et intégré à l'échelle internationale. L’économie privée doit s’efforcer de devenir la force principale, arrivant en tête dans l’application de la technologie et de l’innovation pour atteindre l’objectif de contribuer à environ 70 % du PIB d’ici 2030 ; De plus en plus d’entreprises privées ont la capacité de rivaliser à l’échelle mondiale, de maîtriser la technologie et de s’intégrer profondément dans les chaînes de valeur et d’approvisionnement internationales. Pour que le secteur économique privé puisse remplir sa mission et réaliser sa vision ambitieuse, le facteur le plus important est de continuer à mener des réformes révolutionnaires dans les institutions, les politiques et l’environnement des affaires afin que l’économie privée puisse maximiser son potentiel et devenir la force motrice conduisant l’économie à atteindre le marché international. Une économie prospère ne peut pas s’appuyer uniquement sur le secteur public ou sur l’investissement étranger, mais doit s’appuyer sur la force interne, un secteur privé fort, qui joue un rôle pionnier dans l’innovation et le développement national. L’économie nationale n’est véritablement prospère que lorsque tous les citoyens participent au travail pour créer la richesse matérielle, une société où chacun, chaque foyer et chaque personne travaille avec enthousiasme. Face à cette exigence, nous devons réorienter en profondeur les points de vue et les perceptions de l’ensemble du système politique sur le rôle de l’économie privée comme principal moteur de croissance du pays. Cela nécessite un changement fondamental dans l’élaboration des politiques, en surmontant les limites et en promouvant la supériorité des mécanismes du marché pour soutenir le secteur économique privé afin d’améliorer la productivité du travail et l’innovation. L'État doit adopter une gestion adaptée aux mécanismes du marché, garantir le droit à la liberté d'entreprise, le droit à la propriété et le droit à une concurrence loyale pour le secteur privé ; supprimer tous les obstacles, assurer la transparence des politiques, éliminer les intérêts de groupe dans l'élaboration des politiques et l'allocation des ressources, et ne pas opérer de discrimination entre le secteur économique privé, les entreprises publiques et les entreprises à capitaux étrangers dans toutes ses politiques. Parallèlement, l'État doit rester fidèle au principe selon lequel « chacun a le droit d'exercer librement ses activités dans les secteurs non interdits par la loi », élaborer des politiques qui rassurent les investisseurs, les entreprises et les entrepreneurs, et renforcer la confiance entre l'État et le secteur économique privé, encourageant ainsi les entreprises à investir, innover et participer avec audace aux secteurs. La prochaine Résolution du Bureau politique sur le secteur économique privé doit encourager, soutenir et orienter le développement du secteur privé, créer une impulsion décisive et ouvrir une ère de croissance pour les entreprises privées vietnamiennes. Il est nécessaire d'inscrire le développement du secteur économique privé dans la stratégie et la politique à long terme du pays. Le secteur privé, le secteur public et le secteur collectif constituent le fondement de la construction d'une économie indépendante, autonome et résiliente. Il convient notamment de mettre en œuvre les solutions clés suivantes : Le port de pêche My Tâm (commune de Thanh Hai, district de Ninh Hai, province de Ninh Thuân), est investi de façon homogène, répondant au développement de l’économie maritime locale. Photo : AVI Premièrement, il est essentiel de continuer à accélérer la mise en place d'institutions d'économie de marché à part entière, orientées vers le socialisme, la modernité, le dynamisme et l'intégration. C'est une condition préalable à une croissance rapide et durable du secteur privé. Pour y parvenir, l'État doit privilégier la stabilité macroéconomique et l'amélioration institutionnelle, en veillant à ce que l'économie fonctionne selon les principes du marché, en minimisant les interventions, en supprimant les barrières administratives et le mécanisme de la demande et de la générosité, en gérant véritablement l'économie selon les principes du marché et en utilisant les instruments du marché pour la réguler. En particulier, un contrôle strict doit être exercé sur les entreprises monopolistiques et les manipulations politiques afin de préserver une concurrence saine et d'assurer l'égalité des chances aux entreprises privées. Le perfectionnement des institutions de l'économie de marché repose sur une définition claire du rôle de l'État dans l'économie, l'État se concentrant sur la régulation macroéconomique, la création d'un environnement commercial favorable, le bon fonctionnement des mécanismes du marché et le maintien de l'équité sociale. Promouvoir le développement du secteur privé doit être considéré comme une tâche centrale à l'heure actuelle.

Deuxièmement, il est crucial de protéger efficacement les droits de propriété, les droits de propriété, la liberté d'entreprise et l'exécution des contrats pour les entreprises privées. L'une des fonctions clés de l'État dans une économie de marché moderne étant de protéger les droits de propriété des investisseurs, il doit établir et faire respecter un cadre juridique solide pour les droits de propriété intellectuelle et les actifs incorporels, tout en minimisant les risques juridiques et en évitant les changements politiques brutaux susceptibles de nuire aux entreprises. Un mécanisme de soutien et de protection devrait être mis en place pour les investisseurs privés, en particulier les startups et les entreprises innovantes, afin de les aider à opérer en toute confiance et à se développer harmonieusement. En outre, une économie de marché à orientation socialiste moderne exige un système d’exécution des contrats transparent, efficace et efficient, permettant aux entreprises d’avoir confiance dans leurs transactions commerciales et leurs investissements. Pour y parvenir, l’État doit réformer le système judiciaire commercial, réduire le temps de règlement des litiges contractuels, minimiser les coûts et les risques pour les entreprises, limiter les violations de contrats sans mesures de sanction efficaces ; renforcer la transparence et l’efficacité des tribunaux économiques et de l’arbitrage commercial, en garantissant des décisions justes et objectives afin d’aider les entreprises à protéger leurs droits légitimes. Renforcer la supervision de l'application des lois, remédier aux incohérences entre le niveau central et local ; sanctionner strictement les abus dans les inspections et contrôles qui perturbent et compliquent l'activité des entreprises ; promouvoir l'investissement et soutenir le développement de l’économie privée. Parallèlement, il est essentiel de sanctionner fermement les infractions commises par les entreprises, tout en les incitant à renforcer leur conformité aux réglementations, à adopter des valeurs et une éthique commerciales, afin de favoriser un développement sain et durable de l'économie privée.

Troisièmement, outre le renforcement substantiel du secteur des entreprises d'État, en particulier des grands groupes économiques publics, il est nécessaire de donner la priorité à la création de groupes économiques privés de stature régionale et mondiale, tout en apportant un soutien actif aux petites et moyennes entreprises et en favorisant le développement de l'économie domestique et l’économie coopérative ; il convient également d'encourager les entreprises privées à s'impliquer dans les secteurs stratégiques du pays : mettre en pratique le point de vue selon lequel l'économie privée joue un rôle important dans la structure de l'économie de marché à orientation socialiste, en éliminant la mentalité de « préférence pour le secteur public au détriment du privé » et la « position monopolistique » des entreprises d'État dans certains secteurs. Favoriser la formation et le développement de grands groupes économiques privés puissants, dotés d'une compétitivité internationale, ayant pour mission de guider et de soutenir les autres entreprises nationales afin de participer profondément, ensemble, dans les chaînes de valeur mondiales.

Parallèlement, il est nécessaire de mettre en place des politiques spécifiques pour soutenir le développement des petites et moyennes entreprises, ainsi que de l'économie domestique et l’économie coopérative, encourager les ménages commerçants à se transformer en entreprises et promouvoir de nouveaux modèles de coopératives efficaces. Afin que l’économie privée ne se développe pas seulement en termes de taille, mais contribue également de manière significative au développement à long terme du pays, il est essentiel d'inciter les entreprises privées à participer dans des secteurs stratégiques, le développement des infrastructures clés, les technologies de pointe, les industries de pointe et la sécurité énergétique. Élargir les opportunités pour les entreprises privées de participer aux projets nationaux majeurs, en collaborant avec l'État dans certains secteurs industriels stratégiques et domaines spécifiques, tout en renforçant leurs capacités en recherche et en innovation technologique. L'État doit mettre en place des mécanismes et des politiques permettant d'attribuer des commandes au secteur privé pour qu'il prenne part à des projets clés et importants du pays, ainsi qu'à des missions urgentes telles que la construction de lignes ferroviaires à grande vitesse, de lignes ferroviaires urbaines, d'infrastructures énergétiques, d'infrastructures numériques, ainsi que dans l'industrie de la défense et de la sécurité…

Les collines de théiers sont rentables et contribuent à développer le tourisme communautaire Quatrièmement, il s'agit de promouvoir la vague de l'entrepreneuriat, l'innovation, la transformation numérique et l'application des nouvelles technologies. Cet élément clé permettra au secteur privé de se développer et de s'imposer à l'international. Il est essentiel de mettre en place des politiques de soutien efficaces pour encourager les entreprises privées à appliquer les technologies, à innover leurs produits et à accroître la valeur ajoutée. L'État doit établir un cadre juridique expérimental (sandbox) pour les nouvelles technologies et inciter les entreprises privées à investir dans des domaines de pointe tels que l'intelligence artificielle, la blockchain, le big data, le commerce électronique, la fintech et la santé intelligente. Des politiques de soutien financier et des incitations fiscales doivent être mises en place pour favoriser les investissements dans la recherche et le développement (R&D). La formation d'un écosystème de startups fort crée également les conditions permettant aux startups et aux "licornes technologiques" vietnamiennes d'atteindre un rayonnement international.

Cinquièmement, il est nécessaire de réformer les institutions et de bâtir une administration qui "sert les entreprises et œuvre pour la nation". Une réforme institutionnelle ambitieuse doit être menée, avec un changement de mentalité dans la gestion administrative, afin de mieux répondre aux besoins des citoyens et des entreprises. Il est crucial de simplifier drastiquement les procédures administratives et les conditions commerciales, d'accélérer la numérisation et l'application des technologies dans la gouvernance de l'État pour réduire le temps et le coût de la conformité réglementaire, ainsi que les coûts informelles. Il faut aussi établir un mécanisme de dialogue et de critique des politiques, pour permettre au secteur privé de participer activement à l'élaboration des politiques économiques, garantissant ainsi leur faisabilité et leur pertinence pratique. L'objectif est qu'en trois ans, le climat d'affaires au Vietnam figure parmi les trois meilleurs de l'ASEAN.

Sixièmement, il est impératif de libérer au maximum les ressources de développement pour l'économie privée et d'assurer un accès équitable aux ressources essentielles telles que le capital, le foncier, les ressources humaines et la technologie. L'intégration approfondie du secteur privé dans l'économie mondiale doit être encouragée afin d'accroître la position économique du Vietnam à l'échelle internationale et de protéger les entreprises contre les risques économiques. Des politiques de soutien plus efficaces sont nécessaires pour garantir un accès fluide, équitable, transparent et efficace aux ressources, permettant ainsi aux entreprises privées d'en optimiser l'exploitation.

Le développement de nouveaux canaux de financement pour les entreprises privées est essentiel, notamment via le marché boursier, les obligations d'entreprises, les fonds de capital-risque, les fonds de garantie de crédit et des solutions de financement modernes telles que la fintech et le financement participatif (crowdfunding). Une politique foncière stable et transparente doit être mise en place pour faciliter l'accès des entreprises privées aux terrains à des prix raisonnables. L'État doit également orienter et soutenir efficacement les entreprises privées vietnamiennes dans leur intégration aux chaînes d'approvisionnement mondiales, attirer des investissements et des technologies de pointe, et former une génération d'entrepreneurs dotés d'une vision globale. Il est particulièrement nécessaire de mettre en place des politiques incitant et orientant les entreprises privées à investir dans l’industrie de la transformation et de la fabrication, les industries auxiliaires, l’industrialisation agricole et les technologies de pointe, plutôt que de se concentrer excessivement sur l’immobilier et les secteurs à caractère spéculatif à court terme.

Il convient également d’établir des mécanismes et des politiques visant à protéger les entreprises privées contre les chocs économiques, en particulier dans un contexte d’instabilité mondiale, de récession économique et de fluctuations des marchés. La septième solution est le développement de l'économie privée sur une base durable, avec une éthique des affaires et une responsabilité sociale : L'État encourage le développement de l'économie privée en s'appuyant sur une stabilité macroéconomique, tout en étant étroitement lié à une stratégie de développement vert, d'économie circulaire, d'économie des ressources, de réduction des émissions et de protection de l'environnement.

Les entreprises privées doivent prendre l'initiative d'assumer leur responsabilité sociale, non seulement en contribuant financièrement ou en faisant de la philanthropie, mais aussi en mettant en place des politiques commerciales responsables, en veillant au bien-être des travailleurs et en soutenant le développement communautaire. Elles doivent également adopter une gouvernance transparente et efficace, bâtir une culture d'entreprise fondée sur l'éthique, lutter contre la fraude et garantir l'équité envers les clients, les partenaires et les employés. En outre, les entreprises privées doivent participer activement aux programmes de bien-être social aux côtés de l'État, contribuant ainsi à l'amélioration du bien-être social, à la réduction des inégalités économiques et à la construction d'une société civilisée, humaniste et prospère, où les intérêts des entreprises sont étroitement liés à la prospérité commune du pays. L'économie privée joue un rôle essentiel dans la structuration de l'avenir économique du Vietnam.

Cela permettra non seulement d'atteindre un rythme de croissance élevé, mais aussi de faire du Vietnam une économie à revenu élevé d'ici deux décennies. C'est le moment d'agir, de bâtir un Vietnam prospère, dynamique et toujours plus influent sur la scène internationale. Nous vivons un moment historique, marqué par des avancées technologiques sans précédent et un environnement international en pleine mutation, mêlant coopération et rivalités, où opportunités et défis vont de pair.

Mais avec sa résilience inébranlable, sa détermination et son ambition ardente, le Vietnam a toutes les capacités pour accomplir de nouveaux exploits en matière de développement économique et social! Une économie robuste est en train de se former, portée par une nouvelle génération d’entrepreneurs vietnamiens audacieux, innovants et animés d’une passion indéfectible pour les affaires et pour leur pays. Ils écrivent la suite d’une success-story nationale, faisant émerger un avenir radieux. Un Vietnam socialiste fort, épaulé par les grandes puissances du monde, tel que l’a rêvé le Président Hô Chi Minh, devient peu à peu une réalité à portée de main.- VNA!VI