Accélération de la construction de l'autoroute Nord-Sud

19/07/2024

L'objectif fixé par le 13e Congrès du Parti est que d'ici 2025, le pays dispose de 3 000 km d'autoroutes et d'ici 2030, de 5 000 km. Cependant, la quantité de travail à accomplir est très importante, alors que le temps restant n'est pas considérable. Aussi le Premier ministre a-t-il demandé aux ministères, secteurs et localités concernées de mettre en œuvre activement les tâches nécessaires à l'ouverture rapide de l'autoroute Nord-Sud.



L'autoroute Tuyen Quang - Phu Tho reliant l'autoroute Noi Bai - Lao Cai a été officiellement inaugurée. Photo : Quang Cuong/VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que récemment, le pays avait bien mis en œuvre les trois avancées stratégiques identifiées par le 13e Congrès du Parti, notamment dans le développement des infrastructures, en particulier de celles de transport, avec de nombreux résultats positifs, apportant de la joie aux gens, créant un nouvel espace de développement, contribuant à la réduction des coûts de transport, réduisant les coûts des intrants et augmentant la compétitivité des marchandises.

Selon le plan, l'autoroute Nord-Sud à l’Est s'étend de la porte frontière de Huu Nghi (province de Lang Son) à la ville de Ca Mau, sur une longueur de 2 063 km. À ce jour, 1 187 km ont été mis en service ; 927 km construits, dont 729 km appartenant à 12 projets constitutifs du projet d'autoroute Nord-Sud de l'Est pour la période 2021-2025, lancé par le ministère des Transports le 1er janvier 2023.

Concernant le tronçon de 90 km de la ville de Ca Mau à Dat Mui, le ministère des Transports l'examine pour le soumettre au Premier ministre en vue de l'ajouter à la planification de l'autoroute Nord-Sud de l'Est. Quant au tronçon de Chi Lang jusqu'à la frontière de Huu Nghi, d'une longueur de 43 km, le Comité populaire provincial de Lang Son a achevé les procédures d'investissement et met en œuvre celles de démarrage de la construction cette année.

En avril 2024, l’inauguration des projets autoroutiers Cam Lam-Vinh Hao et Dien Chau-Bai Vot a marqué l'achèvement de 12 projets constitutifs de l'autoroute Nord - Sud sur la période 2021-2025.



Un tronçon de l'autoroute Nghi Son - Dien Chau passant par le bourg de Hoang Mai (Nghe An). Photo : Huy Hùng/VNA

S'il y a encore beaucoup de leçons à tirer de la première phase du projet, la grande détermination de l'Assemblée nationale (A.N), du gouvernement, du ministère des Transports, des investisseurs, des entrepreneurs, des consultants, des comités de gestion de projet et le soutien des gens ont aidé à mener à bien l'énorme quantité de travaux dans les délais impartis ou plus tôt que prévu. C’est quelque chose qui mérite d’être pris en compte.

Nguyen The Minh, directeur adjoint du Département du plan et d’investissement du ministère des Transports, a déclaré qu'avec l'avancement actuel des projets, l'autoroute Nord-Sud à l'Est serait pratiquement achevée en 2025.



Thân Vu 2 et Ô Ô sont deux magnifiques viaducs sur l'autoroute Nord-Sud (tronçon Dien Chau - Bai Vot). Photo : VNA

La promotion de projets de transport apporte une contribution importante au décaissement des investissements publics, l’un des trois moteurs du développement. Un pays qui veut se développer a besoin d'un système de transport moderne, en particulier d'autoroutes. Ce point de vue est concrétisé dans les documents du Parti et de l'État. Récemment, le Premier ministre a également demandé au ministère des Transports de se coordonner avec le ministère de l'Intérieur pour développer un programme d'émulation de 500 jours pour tenter de mener à bien les projets d'autoroutes destinés à saluer le 14e Congrès national du Parti./.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà et les délégués inaugurent des tronçons de l'autoroute 45-Nghi Son et Nghi Son-Dien Chau dans le cadre du projet d’autoroute Nord-Sud. Photo: Huy Hùng/VNA