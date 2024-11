Devenir un pays à haut revenu, l'ambition du Vietnam

23/11/2024

Dans la Résolution du 13e Congrès national du Parti, le Vietnam s’est fixé pour objectif de devenir, d’ici 2025, un pays industrialisé à revenu moyen, puis en 2030, un pays en développement industrialisé et moderne, à revenu moyen élevé, et enfin en 2045, un pays développé à revenu élevé.

Aux termes du rapport sur les résultats de développement socioéconomique 2024 et les prévisions d'ici 2025 définis lors de la 8e session (15e législative) de l’Assemblée nationale, le Vietnam s’est fixé pour objectif d’atteindre une croissance annuelle jusqu’en 2025 de 6,5-7% et plus et un PIB de 4.900 d’USD par habitant. Le monde évolue cette année de façon complexe et ỉmprévisible, les guerres explosent, la tension monte en Ukraine, au Moyen-Orient, en Mer rouge, en péninsule coréenne et à Taiwan. Le prix de l’essence et du pétrole, des marchandises majeures sont en forte hausse, l’économie mondiale et le commerce international se redressent de façon lente et instable.

Des ouvriers sur le chantier de construction du pont Dai Ngai, au bord de la rivière Hâu à l’approche du Têt traditionnel du Dragon 2024. Photo : AVI

Cependant, le Vietnam participe activement et efficacement à ces changements venus de l’extérieur, valorisant ses ressources pour régler les problèmes émergeants, notamment les calamités naturelles. La proportion de l’industrie de manufacture représente 24,1% du PIB, le taux de croissance de l’indice des prix à la consommation (ICP) en moyenne est estimé à 4,5%, la croissance de la productivité du travail varie de 5,3 à 5,4%, le taux de travailleurs formés est d'environ 70%, le taux de chômage des centres urbains est au-dessous de 4%, le taux de foyers pauvres baisse de 0,8 à 1 points par an...

Préparation des poissons tra (Pangasius Hypophthalmus) à exporter par la société par actions Caseamex, dans le parc industriel de Tra Noc. Photo : AVI

Pour atteindre cet objectif, le Vietnam privilégie de promouvoir la croissance, d'accélérer les investissements publics et la promotion commerciale, d'attirer les investissements étrangers,… notamment dans la transition numérique et verte, l’économie circulaire, régionale…. les connectivités régionales et urbaines, la construction de centres financiers, des zones de libre-échange, de hautes technologies, d’intelligence artificielle. Il devra mettre en œuvre avec efficacité sa Stratégie de développement de l'industrie des semi-conducteurs.

Le Vietnam s’efforcera de figurer en 2025 dans le groupe des trois premiers pays de l’ASEAN en termes de créativité, de développer la culture, d'améliorer la vie spirituelle et matérielle et la santé de ses habitants, de bien réaliser les politiques destinés aux personnes méritoires envers la révolution, de venir en aide aux personnes vulnérables. Le pays s’efforcera d’annuler en 2025, la totalité des habitations précaires, et d'achever plus de 100.000 logements sociaux, de développer de façon durable l’économie marine et l’espace marin national, de lever le carton jaune sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INDNR) et de promulguer la Stratégie globale nationale de prévention et de résilience aux menaces de sécurité non-traditionnelles jusqu’en 2030.

Récolte du riz planté par la coopérative de l’agriculture appliquant le high-tech La Xanh, au bourg Long Diên, district de Long Dien, province de Ba Ria- Vung Tau. Photo: AVI

En outre, le Vietnam déploiera de façon homogène, intégrale et efficace ses activités extérieures et d’intégration à la mondialisation, entretiendra un environnement de paix stable, favorisera et attirera les ressources au service du développement du pays, intensifiera et relèvera son prestige et sa position sur l’arène internationale, renforcera l’économie diplomatique liée à la promotion des forces de croissance de l’économie./.

