Développement durable de l’économie insulaire et maritime

22/06/2024

Avec 3200 km de côte, et près de 3.000 petites et grandes îles, le Vietnam

s’est fixé pour l’objectif de devenir un pays puissant et riche grâce à la mer et

se développe de façon durable.

Le Vietnam compte 28 sur 63 villes et provinces côtières de l’essor central

dont 125 districts côtiers et 12 districts insulaires (Cô Tô, Vân Đôn, Cat Hai,

Bach Long Vi, Côn Co, Hoang Sa, Ly Sơn, Truong Sa, Phú Quý, Côn Đao, Kiên

Hai, Phu Quôc). Avec près de 3.000 petites et grandes îles, le Vietnam a une

ressource de minéraux riches en métaux rares tels minerai de titane, sable

de verre, or….

La stratégie de développement durable de l’économie maritime du Vietnam

jusqu’en 2030, la Vision jusqu’en 2045 a défini « Le Vietnam doit devenir

une nation puissante et riche grâce à la mer, se développe de façon durable,

prospère, sûre et sécuritaire. Se développer durablement l’économie

maritime, relier à l’assurance de la défense, la sécurité, au maintien de

l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale ».

La Planification de l’espace maritime se divise en quatre zones : zone côtière

et zone côtière du Nord (allant de Quang Ninh à Ninh Binh). La Planification

consiste à transformer la zone Hai Phong-Quang Ninh en un centre

économique maritime, la porte, force motrice de développement de la zone

économique clé du Nord, liée au port international de Lach Huyên, à

développer Quang Ninh en un centre touristique national lié aux centres

touristiques internationaux de la région et du monde.

Côte et côte au Nord du Centre : développer des ports à eau profonde

internationaux, ports à usage spécifique liés aux complexes industriels,

pétroliers ; développer de grands centres touristiques. Elever, exploiter,

transformer des produits aquatiques.

Zone et côte à l’Est du Sud (Ba Ria-Vung Tau- Hô Chi Minh-Ville) :

Développer des ports maritimes internationaux aux conteneurs, des services

de logistiques et de ports maritimes, d’industries d’exploitation,

d’exploitation pétrolière, d’industrie auxiliaire et des services de la branche

gazo-pétrolière.

Côte et côte de l’Ouest du Sud (Tiên Giang - Ca Mau - Kiên Giang):

construire Phu Quoc en centre de services, d’écotourisme et maritime à

échelle internationale, développer l’industrie gazo-pétrolière, de

transformation gazière, d’énergie recyclable, l’élevage et la culture,

l’aquiculture, les logistiques, les infrastructures de la pêche, connecter avec

de grands centres économiques du monde.

Le Comité du patrimoine mondial de l’Unesco a approuvé lors de sa 45 e session, le dossier de candidature pour le patrimoine mondial de la «Baie d'Ha Long - archipel de Cat Ba». Photo : AVI

Bien que la situation du monde évolue de façon complexe, l’économie

maritime et insulaire du Vietnam contribue de façon croissante au

développement du pays.

« La coordination entre le développement économique maritime et

l’assurance de la défense, de la sécurité est plus étroite dans la planification,

l’investissement, la production, la commercialisation. Les forces navales,

policières maritimes, les soldats de garde-frontière, les forces d’inspection

des pêches sont renforcées en termes de nombres et de qualité, prêts à

combattre », a affirmé Nguyên Duc Toan, chef du Département des Mer et

des îles du Vietnam,

Avec de bonnes orientations dans ses objectifs, ses déterminations politiques,

l’économie maritime du Vietnam a préludé au pays une nouvelle période de

développement durable de l’économie maritime au modèle de l’économie

maritime verte./.

Texte synthétisé par la VI. Photos : VNA. Traduction : Diêu Vân