La 49e édition du Programme du Bateau de la jeunesse Asie du Sud-Est–Japon (SSEAYP) réunit 170 délégués des pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et du Japon, dont 16 représentants vietnamiens a débuté le 26 janvier à bord du Nippon Maru, au port de Tokyo.

Départ de Tokyo de la 49e édition du Programme du Bateau de la jeunesse Asie du Sud-Est–Japon. Photo: VNA

La cérémonie de départ de la 49e édition du Programme du Bateau de la jeunesse Asie du Sud-Est–Japon (SSEAYP) se déroule solennellement le 26 janvier à bord du Nippon Maru, au port de Tokyo, marquant le lancement de son voyage d’échanges d’amitié vers plusieurs pays d’Asie du Sud-Est. Ce programme offre aux jeunes l’opportunité d’élargir leur vision du monde et de renforcer l’esprit de coopération internationale.

Cette édition réunit 170 délégués des pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et du Japon, dont 16 représentants vietnamiens.

Mizuno Atsushi, responsable au Bureau du Cabinet du Japon, prend la parole lors de la cérémonie de départ. Photo: VNA Lors de la cérémonie de départ, Mizuno Atsushi, responsable au Bureau du Cabinet du Japon, déclare que, pour une nation maritime comme le Japon, l’ASEAN constitue un partenaire stratégique majeur œuvrant pour une région Asie-Pacifique libre et ouverte. Il souligne l’importance cruciale du SSEAYP dans le renforcement des compétences de la prochaine génération de jeunes dirigeants, l’approfondissement de la compréhension mutuelle et la promotion des relations entre le Japon et les pays de l’ASEAN à travers des échanges interculturels et des expériences de vie commune à bord du navire et lors des escales. Une représentante de la délégation vietnamienne échange un cadeau souvenir avec des représentants du Cabinet japonais. Photo: VNA

Le programme propose six thématiques de discussion alignées sur la Déclaration sur la vision des relations d’amitié et de coopération ASEAN–Japon : Partenaires de confiance, adoptée lors du Sommet marquant le 50e anniversaire des relations en 2023. Les échanges porteront notamment sur l’éducation de qualité ; la croissance économique et le tourisme durable ; l’environnement mondial et le changement climatique ; la réduction des risques et le relèvement post-catastrophe ; le bien-être social et l’inclusion ; ainsi que la société numérique et l’intelligence artificielle. Une nouvelle activité d’apprentissage, intitulée « Agir pour une société meilleure », encourage les délégués à coopérer en faveur de la prospérité et du bien-être communs.



Les activités phares incluent également des séjours chez l’habitant et des soirées artistiques nationales, au cours desquelles chaque pays met en valeur l’harmonie entre traditions et modernité.