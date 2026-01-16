Le Vietnam joue un rôle prépondérant dans la stratégie numérique de l’ASEAN

Au-delà des efforts régionaux, chaque État membre, y compris le Vietnam, déploie activement des stratégies visant à promouvoir une participation citoyenne plus large au processus de transformation numérique.



Le Vietnam a joué un rôle prépondérant en mobilisant les parties prenantes autour des priorités et des initiatives de l’ASEAN, notamment en faisant progresser le Plan directeur numérique de l’ASEAN 2030, en maintenant la dynamique de coopération et en accentuant l’accent mis sur la mise en œuvre.

Le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn (à droite). Photo : VNA Le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn a tenu ces propos lors d’un entretien avec l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en marge de la 6e réunion des ministres du Numérique de l’ASEAN, qui s’est tenue jeudi 15 janvier à Hanoi.



Les objectifs fixés par le Parti, l’État et le gouvernement vietnamiens en matière de science et de technologie, d’innovation et de transformation numérique soulignent la vision à long terme du pays, son approche stratégique et son pensée agile – une voie également suivie par l’ASEAN, a-t-il ajouté.



Dans la pratique, le bloc régional œuvre à la mise en œuvre de la stratégie « ASEAN 2045 : Notre avenir partagé », un cadre stratégique à long terme visant à bâtir une Communauté de l’ASEAN pacifique, prospère et résiliente, à approfondir l’intégration et à assurer un développement durable tout en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte.



Le Vietnam a participé activement à l’élaboration de ce document, en mettant l’accent sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, a déclaré Kao Kim Hourn, se disant convaincu que la réussite du Vietnam dans ces domaines stratégiques contribuera de manière significative à l’ASEAN.



Le secrétaire général de l’ASEAN a indiqué que, sous l’égide du Vietnam cette année, en sa qualité de président de la 6e réunion des ministres du Numérique de l’ASEAN, le Plan directeur numérique de l’ASEAN 2030 est en cours de finalisation et sera adopté. Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les chefs de délégation à la 6e réunion des ministres du Numérique de l’ASEAN. Photo: VNA