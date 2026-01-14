Les liens vietnamo-philippins accrus reflètent un engagement commun pour la paix régionale

Dans un récent entretien avec l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le diplomate a souligné plusieurs étapes marquantes des relations Vietnam-Philippines au cours de la dernière décennie et a exposé les priorités de la coopération bilatérale et régionale pour les années à venir.



« L’un des développements les plus importants a été l’approfondissement de la coopération en matière de sécurité, de défense et maritime, qui témoigne de notre engagement commun en faveur de la paix et de la stabilité régionales, ainsi que d’un ordre international fondé sur des règles », a-t-il déclaré.



Il a ajouté que ces progrès ont été renforcés par des échanges réguliers de haut niveau au fil des ans, qui ont contribué à instaurer la confiance et à hisser la relation au rang de partenariat plus mature et tourné vers l’avenir. Parallèlement à la coopération en matière de sécurité, les liens économiques et les échanges entre les peuples se sont développés de manière concrète et tangible.



Les échanges commerciaux entre les deux pays ont progressé de manière constante, notamment dans les secteurs de l’agriculture et des biens industriels, les deux parties œuvrant de concert à atteindre l’objectif commun de 10 milliards de dollars d’échanges bilatéraux. Les liens d’investissement se dynamisent également, de plus en plus d’entreprises vietnamiennes explorant les opportunités aux Philippines, tandis que les entreprises philippines poursuivent leur expansion au Vietnam. Au-delà de l’économie, la coopération dans les domaines de l’éducation, de la culture et du tourisme a renforcé les liens entre les deux peuples.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à gauche) rencontre le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr en marge du 47e Sommet de l'ASEAN et des sommets connexes à Kuala Lumpur, en Malaisie, le 27 octobre 2025. Photo : VNA

L’ambassadeur Meynardo Los Baños Montealegre a souligné le fort potentiel d’approfondissement des partenariats étudiants, universitaires et académiques, contribuant ainsi à assurer la croissance continue des relations bilatérales dans les années à venir.



Concernant la mise en œuvre de leur plan d’action 2025-2030, le diplomate a déclaré que la numérisation est devenue indispensable aux Philippines et au Vietnam pour maintenir leur compétitivité et leur résilience dans un environnement régional et mondial de plus en plus dynamique.



La transformation numérique, selon lui, soutient non seulement la croissance économique et l’innovation, mais améliore également la gouvernance, la connectivité et la prestation des services publics, ce qui en fait un moteur essentiel du développement à long terme pour les deux pays.



Le changement climatique est un autre domaine qui préoccupe fortement les deux nations. Au cours de l’année écoulée, le Vietnam et les Philippines ont subi de plein fouet les conséquences de typhons successifs et d’événements climatiques extrêmes, provoquant des perturbations et des pertes considérables.



Face à ces défis communs, a-t-il souligné, il est essentiel d’approfondir la coopération scientifique et technologique, la recherche et l’innovation, et de lier ces efforts à la réduction des risques de catastrophe et au renforcement de la résilience climatique. Dans ce contexte, les Philippines perçoivent un fort potentiel de collaboration renforcée avec le Vietnam, notamment par l’échange d’expertise, de données et de bonnes pratiques, ainsi que par des initiatives de renforcement des capacités et des projets de recherche conjoints.



Au niveau régional, il a exprimé sa conviction que la présidence philippine de l’ASEAN en 2026 ouvrira de nouvelles perspectives de coopération avec le Vietnam et les autres États membres. Le thème de cette présidence, «Construire ensemble notre avenir», témoigne de l’engagement des Philippines à diriger l’ASEAN avec unité, clarté et détermination face à des défis régionaux et mondiaux de plus en plus complexes.