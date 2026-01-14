Asean
Les liens vietnamo-philippins accrus reflètent un engagement commun pour la paix régionale
Les Philippines et le Vietnam ont considérablement renforcé leurs relations bilatérales au fil des ans grâce à une coopération plus étroite et plus soutenue dans les secteurs stratégiques, économiques et sociaux, a déclaré l’ambassadeur des Philippines, Meynardo Los Baños Montealegre.
Dans un récent entretien avec l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le diplomate a souligné plusieurs étapes marquantes des relations Vietnam-Philippines au cours de la dernière décennie et a exposé les priorités de la coopération bilatérale et régionale pour les années à venir.
« L’un des développements les plus importants a été l’approfondissement de la coopération en matière de sécurité, de défense et maritime, qui témoigne de notre engagement commun en faveur de la paix et de la stabilité régionales, ainsi que d’un ordre international fondé sur des règles », a-t-il déclaré.
Il a ajouté que ces progrès ont été renforcés par des échanges réguliers de haut niveau au fil des ans, qui ont contribué à instaurer la confiance et à hisser la relation au rang de partenariat plus mature et tourné vers l’avenir. Parallèlement à la coopération en matière de sécurité, les liens économiques et les échanges entre les peuples se sont développés de manière concrète et tangible.
Les échanges commerciaux entre les deux pays ont progressé de manière constante, notamment dans les secteurs de l’agriculture et des biens industriels, les deux parties œuvrant de concert à atteindre l’objectif commun de 10 milliards de dollars d’échanges bilatéraux. Les liens d’investissement se dynamisent également, de plus en plus d’entreprises vietnamiennes explorant les opportunités aux Philippines, tandis que les entreprises philippines poursuivent leur expansion au Vietnam. Au-delà de l’économie, la coopération dans les domaines de l’éducation, de la culture et du tourisme a renforcé les liens entre les deux peuples.
L’ambassadeur Meynardo Los Baños Montealegre a souligné le fort potentiel d’approfondissement des partenariats étudiants, universitaires et académiques, contribuant ainsi à assurer la croissance continue des relations bilatérales dans les années à venir.
Concernant la mise en œuvre de leur plan d’action 2025-2030, le diplomate a déclaré que la numérisation est devenue indispensable aux Philippines et au Vietnam pour maintenir leur compétitivité et leur résilience dans un environnement régional et mondial de plus en plus dynamique.
La transformation numérique, selon lui, soutient non seulement la croissance économique et l’innovation, mais améliore également la gouvernance, la connectivité et la prestation des services publics, ce qui en fait un moteur essentiel du développement à long terme pour les deux pays.
Le changement climatique est un autre domaine qui préoccupe fortement les deux nations. Au cours de l’année écoulée, le Vietnam et les Philippines ont subi de plein fouet les conséquences de typhons successifs et d’événements climatiques extrêmes, provoquant des perturbations et des pertes considérables.
Face à ces défis communs, a-t-il souligné, il est essentiel d’approfondir la coopération scientifique et technologique, la recherche et l’innovation, et de lier ces efforts à la réduction des risques de catastrophe et au renforcement de la résilience climatique. Dans ce contexte, les Philippines perçoivent un fort potentiel de collaboration renforcée avec le Vietnam, notamment par l’échange d’expertise, de données et de bonnes pratiques, ainsi que par des initiatives de renforcement des capacités et des projets de recherche conjoints.
Au niveau régional, il a exprimé sa conviction que la présidence philippine de l’ASEAN en 2026 ouvrira de nouvelles perspectives de coopération avec le Vietnam et les autres États membres. Le thème de cette présidence, «Construire ensemble notre avenir», témoigne de l’engagement des Philippines à diriger l’ASEAN avec unité, clarté et détermination face à des défis régionaux et mondiaux de plus en plus complexes.
Guidée par ce thème, les Philippines ont défini trois priorités stratégiques : renforcer les piliers de la paix et de la sécurité, bâtir des corridors de prospérité et promouvoir l’autonomisation des populations. Ensemble, ces priorités visent à apporter des avantages concrets aux peuples de l’ASEAN en renforçant la stabilité régionale, en approfondissant l’intégration économique, en accélérant le développement numérique et durable et en élargissant les perspectives de croissance inclusive en Asie du Sud-Est.
« Ces priorités étant en parfaite adéquation avec les axes de développement du Vietnam, qui entre dans une nouvelle phase de croissance économique, les Philippines sont convaincues que le Vietnam apportera un soutien précieux et un partenariat étroit, aux côtés des autres États membres de l’ASEAN, afin de garantir des résultats à la hauteur des besoins et des aspirations de l’ASEAN», a-t-il indiqué. Grâce à un dialogue soutenu et à une action collective, la coopération au sein de l’ASEAN contribuera à bâtir une communauté plus résiliente, inclusive et tournée vers l’avenir, a-t-il ajouté.
Revenant sur son mandat au Vietnam, il a déclaré que la visite d’État du président philippin Ferdinand R. Marcos Jr. à Hanoi en janvier 2024 avait souligné l’importance que les Philippines accordent à leur partenariat avec le Vietnam et avait abouti à la signature d’accords clés renforçant la coopération dans les domaines de la défense et des affaires maritimes, du commerce, de l’agriculture, de la culture et des échanges entre les peuples.
Alors que son mandat à Hanoi touche à sa fin, l’ambassadeur Meynardo Los Baños Montealegre a exprimé sa sincère gratitude pour le soutien et les encouragements constants des dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens, des ministères et des agences, ainsi que du peuple vietnamien./.