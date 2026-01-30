Le Vietnam participe à la Réunion restreinte des ministres des AE de l’ASEAN

La Réunion restreinte des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN, tenue à Cebu (Philippines), a officiellement lancé l’Année ASEAN 2026. À cette occasion, les pays membres ont réaffirmé leur engagement en faveur de la solidarité, du rôle central de l’ASEAN et d’une coopération régionale renforcée, face aux défis internationaux et régionaux croissants.



La Réunion restreinte des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN s’est tenue le 29 janvier à Cebu, aux Philippines, marquant officiellement le lancement de l’Année ASEAN 2026. Il s’agit de la première activité majeure de l’année de présidence de l’ASEAN assurée par les Philippines.

La réunion était présidée par la ministre philippine des Affaires étrangères, Maria Theresa Lazaro, avec la participation des ministres des Affaires étrangères des États membres et du secrétaire général de l’ASEAN. Une délégation vietnamienne, conduite par Le Hoai Trung, ministre des Affaires étrangères, a pris part à la réunion.

Panorama de la réunion. Photo: VNA



Lors des échanges, les ministres de l’ASEAN ont affirmé leur soutien et leur étroite coordination avec les Philippines dans la mise en œuvre des priorités de l’année, afin de maintenir la dynamique de coopération et d’intégration régionales, tout en contribuant à la mise en œuvre efficace de la Vision ASEAN 2045. Les ministres ont souligné la nécessité pour l’ASEAN de continuer à renforcer sa solidarité et son rôle central, d’intensifier la coopération intra-bloc, ainsi que de consolider son autonomie stratégique et sa résilience. Parallèlement, l’ASEAN doit élargir et approfondir ses relations avec les partenaires afin de créer davantage d’espaces de coopération et de mobiliser des ressources pour la construction de la Communauté de l’ASEAN.

Les ministres ont procédé à des échanges approfondis sur les questions internationales et régionales, notamment celle de Mer Orientale, la situation au Myanmar, les tensions entre le Cambodge et la Thaïlande, ainsi que les nouveaux défis émergents.

Prenant la parole lors de la réunion, le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung a affirmé que l’ASEAN demeure une priorité absolue de la politique étrangère du Vietnam et que le pays s’engage à travailler avec les autres États membres pour bâtir une Communauté de l’ASEAN unie et forte. Il a proposé que l’ASEAN procède à un examen et à une amélioration des mécanismes de renforcement de la confiance, de prévention et de règlement des différends, tout en étudiant la mise en place d’un mécanisme de consultation entre conseillers juridiques en droit international.

Outre le pilier politique-sécurité, le ministre a estimé que l'ASEAN devait promouvoir une intégration plus approfondie et l'innovation, en mettant l'accent sur le renforcement de la connectivité des infrastructures, de l'énergie et du numérique, et en tirant parti de nouveaux moteurs de croissance tels que la transition verte, la transformation numérique et l'intelligence artificielle. À cet égard, il a souligné l'importance d'achever rapidement l'Accord-cadre de l'ASEAN sur l'économie numérique et de consolider les chaînes d'approvisionnement. Parallèlement, l'ASEAN doit continuer à renforcer la cohésion communautaire en consolidant son identité et ses valeurs communes, en intensifiant les échanges entre les peuples, en valorisant le rôle de la jeunesse et en investissant dans le développement des sous-régions.

En matière de relations extérieures, le ministre a affirmé que le Vietnam, en tant que coordinateur des relations ASEAN–Nouvelle-Zélande et ASEAN–Royaume-Uni pour la période 2024-2027, continuera d’apporter des contributions actives, notamment par la coordination d’activités concrètes à l’occasion du 5ᵉ anniversaire du partenariat de dialogue ASEAN–Royaume-Uni en 2026.

Abordant la situation internationale et régionale, le ministre a souligné le rôle clé de la solidarité et du rôle central de l’ASEAN dans le maintien d’un environnement pacifique et stable propice au développement. Concernant la question de Mer Orientale, il a réaffirmé l’engagement en faveur d’une région pacifique, stable et coopérative, ainsi que la volonté de promouvoir l’achèvement rapide d’un Code de conduite (COC) conforme au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982.

S'agissant du Myanmar et des tensions entre le Cambodge et la Thaïlande, il a réaffirmé le soutien du Vietnam aux efforts de l'ASEAN dans la mise en œuvre du Consensus en cinq points (5PC), tout en indiquant que le Vietnam est prêt à coopérer avec l'ASEAN pour aider le Cambodge et la Thaïlande à rétablir rapidement la paix et la stabilité, ainsi qu'à fournir une assistance humanitaire aux populations touchées.

À cette occasion, le ministre a annoncé que le Vietnam accueillera le 3ᵉ Forum sur l’avenir de l’ASEAN (AFF 2026) au deuxième trimestre de 2026. Il a remercié les États membres pour leur soutien lors des précédentes éditions et les a cordialement invités à y déléguer des représentants de haut niveau.

Le même jour, en marge de la réunion, le chef de la diplomatie vietnamienne a également eu des rencontres avec le ministre des Affaires étrangères de Singapour, Vivian Balakrishnan, et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de Timor-Leste, Bendito dos Santos Freitas.

Le chef de la diplomatie vietnamienne Lê Hoai Trung rencontre le ministre des Affaires étrangères de Singapour, Vivian Balakrishnan. Photo: VNA

Lors de la rencontre avec son homologue singapourien, les deux parties se sont félicitées du développement vigoureux du partenariat stratégique global Vietnam–Singapour et sont convenues de coordonner efficacement la mise en œuvre du Programme d’action quinquennal 2025-2030. Elles ont accordé une haute priorité à la coopération économique, commerciale et à l’investissement, notamment à l’élargissement de l’espace de développement de Singapour au Vietnam par la modernisation du réseau des parcs industriels Vietnam–Singapour (VSIP) de deuxième génération, avec pour objectif d’atteindre 30 VSIP en 2026, à l’occasion du 30ᵉ anniversaire de la présence des VSIP au Vietnam.

Lors de la rencontre avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de Timor-Leste, les deux parties sont convenues d’étudier la mise en place de mécanismes de coopération tels qu’une Commission mixte sur la coopération économique et commerciale ou un Sous-comité commercial conjoint. Elles ont également décidé d’accélérer les négociations et la signature d’accords de coopération, en particulier d’un accord d’exemption de visa pour les détenteurs de passeports ordinaires, afin de créer un cadre juridique propice à une coopération substantielle.