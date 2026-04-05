Classement FIFA : le Vietnam de retour dans le Top 100

L’équipe nationale masculine du Vietnam a signé une progression remarquable, gagnant neuf places pour se hisser au 99e rang mondial, selon la FIFA.

Selon la dernière mise à jour du classement de la Fédération internationale de football (FIFA), l’équipe nationale masculine du Vietnam a signé une progression remarquable, gagnant neuf places pour se hisser au 99e rang mondial.

Les joueurs vietnamiens célèbrent leur triomphe le soir du 18 décembre 2025, au stade national Rajamangala à Bangkok, en Thaïlande. Photo: VNA

Sous la direction de l’entraîneur sud-coréen Kim Sang-sik, la sélection vietnamienne totalise désormais 1 225,68 points, soit un gain de 36,17 points par rapport au précédent classement. La FIFA a d’ailleurs identifié le Vietnam comme l’équipe ayant enregistré la plus forte progression sur cette période.

Le Vietnam devance nettement, en termes de progression, la Bosnie-Herzégovine, le Népal et le Bhoutan, qui gagnent chacun six places. À l’inverse, la Malaisie accuse le recul le plus marqué, chutant de 17 rangs pour se positionner à la 138e place mondiale. Ce repli la relègue au cinquième rang en Asie du Sud-Est, derrière les Philippines.

À l’échelle asiatique, la hiérarchie reste dominée par le Japon (18e mondial), suivi de l’Iran (21e), de la République de Corée (25e), de l’Australie (27e) et de l’Ouzbékistan (50e), confirmant la stabilité des principales puissances du continent.

Au niveau mondial, le trio de tête demeure inchangé, avec la France, l’Espagne et l’Argentine occupant respectivement les première, deuxième et troisième places.

Cette édition du classement est également marquée par l’introduction, pour la première fois, d’un mécanisme de mise à jour en temps réel par la FIFA. Désormais, les points et positions des équipes nationales, tant masculines que féminines, peuvent évoluer au fil des matchs internationaux, chaque but étant susceptible d’avoir un impact direct sur le classement.

Toutefois, ces évolutions restent provisoires, le classement officiel n’étant validé qu’à l’issue de chaque période FIFA Days. Bien que la méthode de calcul des points reste inchangée, ce nouveau mécanisme de mise à jour permet aux supporters de suivre de plus près les variations du classement des équipes, tout en renforçant l’attractivité des compétitions internationales.

Les joueurs vietnamiens célèbrent leur triomphe le soir du 18 décembre 2025, au stade national Rajamangala à Bangkok, en Thaïlande. Photo: VNA

Le retour du Vietnam dans le Top 100 mondial constitue ainsi un signal encourageant, reflet des progrès de l’équipe et du travail de structuration engagé ces derniers mois. Une base solide pour viser des objectifs plus ambitieux sur les scènes régionale et continentale.