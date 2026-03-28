Cérémonie de reconnaissance par l'UNESCO des estampes Dong Ho et inscription du complexe de Yen Tu au patrimoine mondial

Cérémonie marquant la réception du certificat de l'UNESCO inscrivant l'artisanat de la gravure sur bois traditionnelle de Dong Ho sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente. Photo: VNA

Une grande cérémonie s'est tenue le 27 mars au soir dans la province de Bac Ninh pour recevoir le certificat de l'UNESCO inscrivant l'artisanat des estampes Dong Ho sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et pour annoncer officiellement l'inscription du complexe de monuments et de paysages de Yen Tu–Vinh Nghiem–Con Son–Kiep Bac au patrimoine mondial.

L'événement a également marqué l'ouverture du festival « Venez découvrir le patrimoine de Bac Ninh » 2026. Lors de la cérémonie, le président du Comité populaire provincial, Pham Hoang Son, a rappelé que la région de Kinh Bac (ancien nom de Bac Ninh) est le berceau d'une culture millénaire. Si le chant quan ho symbolise l'âme de cette terre, l'artisanat de la gravure sur bois traditionnelle de Dong Ho représentent l'intelligence et l'esthétique purement vietnamiennes.



Selon lui, cette distinction de l'UNESCO honore non seulement la valeur historique et artistique de cet artisanat, mais reconnaît également les efforts inlassables des artisans et de la communauté locale.



La coordinatrice résidente des Nations Unies au Vietnam, Pauline Tamesis remet le certificat de l'UNESCO au représentant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. Photo: VNA

Parallèlement, l'inscription du complexe d'Yen Tu - Vinh Nghiem - Con Son - Kiep Bac au patrimoine mondial constitue une immense joie pour la province, qui abrite deux sites majeurs de cet ensemble : les pagodes de Vinh Nghiem et de Bo Da. Ces lieux sont les centres spirituels du monastère zen Trúc Lâm, une lignée bouddhique typiquement vietnamienne prônant l'harmonie et l'engagement social.



Pour l'avenir, Bac Ninh s'engage à mettre en œuvre un plan d'action rigoureux. La province prévoit de perfectionner les politiques de soutien aux artisans, d'intégrer l'enseignement du patrimoine dans les écoles et de numériser les archives de manière systématique.



En outre, une coopération étroite avec la province de Quang Ninh et la ville de Hai Phong sera établie pour assurer une gestion unifiée et un développement touristique durable de ces sites.

L'artisan Nguyen Thi Oanh crée de nouveaux thèmes pour enrichir le genre de la peinture populaire Dong Ho. Photo : VNA

Lors de la cérémonie, la coordinatrice résidente des Nations Unies au Vietnam, Pauline Tamesis, a remis le certificat d'inscription de l'UNESCO aux représentants du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et aux autorités de la province de Bac Ninh.

Félicitant la province, elle a souligné que Kinh Bac est depuis longtemps considérée comme un berceau de la culture vietnamienne, abritant un patrimoine riche et diversifié préservé de génération en génération. Cette double reconnaissance par l'UNESCO souligne l'importance mondiale de ces valeurs culturelles et met en lumière la nécessité de sauvegarder et de revitaliser le patrimoine dans le monde contemporain.

Elle a réaffirmé que les Nations Unies et l'UNESCO continueront de soutenir les efforts du Vietnam en matière de préservation du patrimoine, d'engagement communautaire et de développement durable.



La soirée s'est poursuivie avec le festival « Retour au pays du patrimoine », visant à transformer ces richesses culturelles en ressources de développement. Un programme artistique intitulé « Essence du patrimoine - Rayonnement millénaire » a réuni de nombreux artistes renommés, retraçant l'histoire du bouddhisme zen et la vie vibrante des villages de métiers.



La célébration s'est clôturée par un spectacle spectaculaire de drones et de feux d'artifice sous le thème « Du patrimoine vers l'avenir ». Les jeux de lumière dans le ciel nocturne ont retracé le voyage de Bac Ninh, de ses racines ancestrales vers ses ambitions de modernité et d'intégration internationale. -VNA/VI