AmsÉlan 2026 : L’art de la scène au service de la pratique du français

06/04/2026

Les 4 et 5 avril 2026, le Lycée par excellence Hanoi-Amsterdam a organisé le Festival des arts de la scène AmsÉlan 2026. Conçu pour enrichir la communauté francophone, l’événement a offert aux élèves l’occasion de développer leurs compétences expressives à travers différentes disciplines artistiques, tout en pratiquant le français de manière concrète : « parler et jouer ».

Au total, 185 élèves de seconde et de première, issus des classes de français de Hanoi et des provinces de Quang Ninh et Nghe An, ont participé au festival. Les élèves ont été répartis en cinq groupes correspondant à cinq disciplines : théâtre, improvisation, chorale, danse et cirque.

Des artistes de l’Atelier de théâtre ATH et deux intervenants vietnamiens spécialisés en cirque et en danse contemporaine sont responsables de cinq ateliers.

Durant toute la préparation et pendant les représentations, les groupes ont travaillé avec des artistes de l’Atelier de théâtre ATH, ainsi qu’avec deux intervenants vietnamiens spécialisés en cirque et en danse contemporaine. Cette collaboration a permis aux élèves de découvrir des méthodes proches du cadre professionnel, tout en stimulant leur créativité.

Le rassemblement de jeunes venus de plusieurs régions a également favorisé les échanges et le partage. Grâce aux séances de formation, d’apprentissage et aux temps de représentation, les élèves ont renforcé des compétences essentielles telles que le travail d’équipe et l’adaptabilité dans un environnement multiculturel.

Mme Nguyen Thi Thu Hien, représentante du ministère de l’Éducation et de la Formation prend la parole lors de l'ouverture du Festival.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Mme Nguyen Thi Thu Hien, représentante du ministère de l’Éducation et de la Formation, a déclaré : « Le festival illustre remarquablement l’initiative d’intégrer des artistes professionnels dans le milieu scolaire. La participation d’artistes de l’Atelier de théâtre ATH permet aux élèves d’apprendre directement auprès de praticiens, éveillant ainsi leurs passions et orientant leurs ambitions professionnelles - ce qui correspond pleinement à l’esprit même du festival. »

Le festival a par ailleurs mis en place un cadre linguistique exclusivement en français. Dans la section théâtre et improvisation, la langue n’est pas seulement un outil de lecture et de mémorisation, mais devient un moyen de réagir et d’interagir. Quentin Delorme, responsable de l’atelier, explique : « Le théâtre d’improvisation exige des élèves qu’ils trouvent des moyens de s’exprimer dans des situations spécifiques. Cela facilite l’usage du français au quotidien. »

En chorale, Marianne Seguin, responsable de la discipline, souligne un autre levier clé pour aider les élèves à communiquer avec plus d’assurance : accepter l’erreur. Elle rappelle qu’à l’oral, se tromper fait partie du processus d’apprentissage. Selon elle, lorsque les élèves sont autorisés à tenter, ils osent davantage, s’expriment plus librement et progressent plus rapidement.

Marianne Seguin, responsable de la discipline Chorale, souligne un autre levier clé pour aider les élèves à communiquer avec plus d’assurance : accepter l’erreur.

Témoignage d’une participante : Nguyen Minh Hang, élève de première au lycée par excellence Ha Long, se réjouit : « Le festival m’a permis de pratiquer le français avec des enseignants francophones. Pendant les cours de chorale, je l’ai utilisé naturellement, sans aucune difficulté. »

Le festival AmsÉlan 2026 s’est achevé sur des prestations captivantes, portées par l’énergie et la créativité des élèves. Le nom même d’« AmsÉlan » renvoie à l’idée d’élan : en français, ce mot évoque l’impulsion, l’énergie et le mouvement vers l’avant. Plus qu’un événement artistique, le festival apparaît comme un espace où chaque élève peut trouver cet élan - celui de la confiance en soi, de la créativité et de l’ouverture au monde./.