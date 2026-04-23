Exposition photographique « Le Vietnam, une terre, un peuple »

23/04/2026

Visiteurs à l’exposition « Le Vietnam, une terre, un peuple » à Perpignan (France), le 18 mars.

Du 18 mars au 10 avril 2026, l’Université de Perpignan a accueilli l’exposition photographique « Le Vietnam, une terre, un peuple », présentée par le journaliste Lê Van Minh, correspondant en chef de la Revue Vietnam Illustré (VI) à Hô Chi Minh-Ville. L’événement a rassemblé 45 œuvres, offrant aux visiteurs un regard authentique sur la beauté des paysages, la diversité des modes de vie et les dynamiques du pays.

Lê Van Minh a commencé sa carrière de photojournaliste à la Revue Vietnam Illustré en 2006. Fort de plus de vingt ans d’expérience, il a parcouru de nombreuses régions du Vietnam, des villages montagneux du Nord aux zones côtières du Centre, en passant par le delta du Mékong et les îles les plus reculées.



Organisée par le Centre universitaire d’études françaises (CUEF) de l’Université de Perpignan Via Domitia, l’exposition s’inscrivait dans le cadre du programme « Rendez-vous des francophonies ». Elle mettait également à l’honneur l’image des femmes au Vietnam, leur rôle dans les relations franco-vietnamiennes et leur contribution au monde scientifique.

« Chaque déplacement est pour moi l’occasion de saisir des instants du quotidien, des particularités culturelles uniques et l’évolution des paysages », explique le journaliste. À travers ses photographies, il souhaite partager avec le public international un Vietnam riche d’identité, porté par des habitants chaleureux et en pleine transformation, au croisement du développement et de l’ouverture.

Ses images sont largement diffusées dans les éditions papier de la Revue Vietnam Illustré, disponibles en cinq langues, ainsi que sur ses plateformes en ligne, consultables en dix langues, contribuant à faire découvrir à des lecteurs du monde entier un Vietnam captivant, dynamique et profondément humain.



La Revue Vietnam Illustré vous présente des œuvres exceptionnelles du journaliste Le Minh à l’occasion de l'exposition photographique « Le Vietnam, une terre, un peuple » :

Un vaste champ de panneaux solaires s’étend sous d’imposantes éoliennes, métamorphosant le paysage ensoleillé et venteux de Ninh Thuan (désormais intégrée à celle de Khanh Hoa). Photo : Lê Minh/VI