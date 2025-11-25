Binh Chau – Phuoc Buu : là où la forêt rencontre la mer, un sanctuaire naturel à découvrir

Située au cœur de la bande côtière du Sud-Est, la Réserve naturelle de Binh Chau – Phuoc Buu, proche de Ho Chi Minh-Ville, s’impose comme un véritable « musée de la nature » grâce à l’intégrité de sa forêt primaire et à la richesse exceptionnelle de son écosystème, qui s’étend des montagnes jusqu’à la mer, en passant par les lacs et les rivières.



Avec une superficie de 10 537 ha, la réserve couvre trois communes - Binh Chau, Xuyen Moc et Ho Tram - et se distingue par ses vastes forêts anciennes de Diptérocarpacées, habitat de nombreuses espèces rares de faune et de flore. Outre sa valeur biologique remarquable, cette forêt joue un rôle essentiel dans la protection côtière, la préservation de la nature ainsi que dans les activités de recherche, d’éducation et d’écotourisme.

Classée forêt tropicale humide semi-décidue fermée, la zone abrite 750 espèces végétales appartenant à 123 familles, dont plusieurs essences précieuses comme le palissandre de Ba Ria, le Doussié ou encore le Pterocarpus macrocarpus, témoins vivants des anciennes forêts du Sud-Est.

Lac naturel couvert de nénuphars dans la Réserve naturelle de Binh Chau - Phuoc Buu. Photo : Nguyên Luân

Dès leur arrivée, les visiteurs sont séduits par la pureté des paysages. Une promenade en bateau sur les eaux calmes, au milieu des forêts de Melaleuca, suffit à faire oublier le tumulte urbain. Trois zones principales-le sentier forestier, Bau Nham et le centre de sauvetage des animaux sauvages-offrent chacune une atmosphère unique. Le sentier forestier est notamment un paradis pour ceux qui souhaitent s’immerger dans une nature sauvage et paisible.



Avant son intégration à Ho Chi Minh-Ville, la province de Ba Ria – Vung Tau avait mis en place de nombreuses mesures de protection : installation de clôtures sur 700 hectares, sous-traitance de la protection forestière, plantations d’essences indigènes… autant d’actions qui ont permis de préserver cet écosystème inestimable.

Patrouille de garde-forestiers dans la réserve naturelle. Photo : Nguyên Luân

Un garde-forestier. Photo : Nguyên Luân

Écureuil à pattes jaunes dans la Réserve naturelle de Binh Chau - Phuoc Buu. Photo : Archives

Petites fleurs sauvages. Photo : Nguyên Luân

Cerf-cochon Photo : Archives

Vipère verte à fossette (Trimeresurus sp.) dans la réserve naturelle. Photo : Archives

La réserve abrite également la plage de Ho Coc, célèbre pour son sable blanc immaculé et sa mer calme, destination privilégiée pour les escapades du week-end : aviron, camping, baignade… À proximité, la source thermale de Binh Chau offre une expérience de détente unique, avec des eaux allant de 37 °C à plus de 80 °C selon les zones.

Plus qu’une destination touristique, Binh Chau – Phuoc Buu est un exemple de conservation durable, où la beauté sauvage, la biodiversité et la pureté de l’air se conjuguent pour proposer une expérience rare. Un patrimoine naturel précieux, porteur à la fois d’émotions pour les amoureux de la nature et de nouvelles perspectives économiques pour Ho Chi Minh-Ville./.





