La Fête nationale vue à travers les traditions des H’mông du Nord-Ouest

29/08/2025

La fête de l'Indépendance des H’mông trouve son origine dans le jour où le président Hô Chi Minh prononça la Déclaration d'Indépendance, donnant ainsi naissance à la République démocratique du Vietnam, le 2 septembre 1945. Les H’mông du Nord-Ouest considèrent cette date comme une fête nationale, exprimant leur gratitude envers le Parti et l'État, mais aussi comme une occasion d'échanges, de divertissement et de préservation de leur identité culturelle.

Pendant la résistance contre le colonialisme français, les familles H’mông du Nord-Ouest ont hébergé des cadres et envoyé leurs enfants combattre l'ennemi. L'image du drapeau rouge à l'étoile jaune flottant au-dessus des villages après le 2 septembre 1945 est devenue un symbole de liberté, un jalon qui a changé leur destin. L'histoire de l'Oncle Ho, de la révolution, de l'indépendance et de la liberté est toujours racontée de génération en génération chez les H’mông, lors des séances de marché, devant le feu, au son de la flûte de Pan et des chants.

Plus d'un mois avant la Fête nationale du 2 septembre, l'effervescence gagne les villages montagneux où vivent les H’mông, qui se préparent à célébrer l'Indépendance. Les robes de brocart colorées sont lavées et séchées au soleil pour préserver leurs teintes éclatantes. Le parfum de l'alcool de maïs se répand dans la brume des montagnes. Le son des flûtes des H’mông et les rires joyeux semblent dissiper le silence des montagnes et des forêts. Les enfants s'exercent à la danse, les jeunes jouent de la flûte, les femmes et les mères cousent et décorent leurs maisons… Tous partagent la même excitation.

Le plateau de Môc Châu (province de Son La) est surnommé « berceau de l'Indépendance du peuple H’mông ». Parés du rouge des drapeaux et des fleurs, les H’mông revêtent leurs plus belles robes et sortent ensemble. Les H’mông de Môc Châu célèbrent la Journée de l'Indépendance : ils dégustent des plats, jouent du pao et du tu lu, achètent des robes de brocart et se rendent aux marchés de l'amour… Li Mi Cuong, originaire de Môc Châu et étudiante à l'Académie nationale de musique à Hanoï, confie : « Même si j'étudie loin, j'essaie toujours de revenir dans ma ville natale à cette occasion. La Journée de l'Indépendance est un moment pour resserrer les liens familiaux, un moment où les H’mông ressentent plus que jamais la fierté de leur nation. »

Mua A Lu, un H’mông du quartier de Môc Ly (province de Son La), après avoir exécuté une danse accompagnée de la flûte de pan devant des touristes au stade de Mộc Châu, a partagé avec émotion : « Autrefois, le jour de l'Indépendance ne se fêtait qu’au village, c'était très simple ! Aujourd'hui, c'est différent ! Les H’mông ne se contentent plus de célébrer la fête, ils partagent aussi leur identité culturelle avec tout le pays et les touristes internationaux. »

À Mộc Châu comme à Lào Cai, les H’mông participent également à la plus grande fête de l'année. « Chaque année, à l'approche du 2 septembre, les H’mông de tous les villages affluent dans la commune de Mù Cang Chai pour célébrer le jour de l'Indépendance avec de nombreuses activités culturelles et artistiques : danse à la flûte de pan, fabrication de gâteaux de riz gluant ronds, lancer du pao, tir à la corde, défilé en costumes traditionnels… C'est non seulement l'occasion de s'amuser et de se détendre après les récoltes, mais aussi de nouer et renforcer des liens. De nombreux couples de H’mông se sont rencontrés grâce à des festivals comme celui-ci ! » confie Sung A Hong, un H’mông vivant dans la province de Lào Cai.

Les pensées et les sentiments de Li Mi Cuong, Mua A Lu et Sung A Hong sont ceux de près de 1,4 million de H’mông du Nord-Ouest, qui continuent de témoigner leur foi envers le Parti, l’Oncle Ho, et un avenir prospère./.

Texte : Bich Vân – Photos : AVI, VI. Traduction : Diêu Vân

