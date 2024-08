Yakiniku Like - chuỗi nhà hàng nướng Nhật Bản nổi tiếng thế giới sắp có mặt tại Việt Nam

Yakiniku Like - chuỗi nhà hàng nướng Nhật Bản nổi tiếng thế giới sẽ chính thức khai trương nhà hàng đầu tiên ở Việt Nam tại tầng B3-A16 Vincom Đồng Khởi trong tháng 8 này.

Với tiêu chí Tasty! Quick! Value! (Ngon! Nhanh! Giá cả hợp lý!), Yakiniku Like nổi tiếng với hương vị nướng Nhật Bản truyền thống, mô hình nhà hàng phục vụ nhanh trong vòng 3 phút và quầy nướng “solo” dành cho khách hàng đi một mình. Kể từ lần đầu ra mắt vào năm 2019, các nhà hàng Yakiniku Like tại Nhật Bản luôn thu hút hàng dài thực khách xếp hàng đợi được phục vụ mỗi ngày. Hiện nay, Yakiniku Like sở hữu hệ thống nhà hàng lên tới 170 chi nhánh tại Nhật cùng nhiều quốc gia trên thế giới như Hồng Kông, Indonesia, Đài Loan, Philippines, Singapore, Thái Lan,... và sắp tới là Việt Nam.

Đến với Yakiniku Like, khách hàng sẽ được thưởng thức thịt bò nhập khẩu chất lượng cao, với đa dạng lựa chọn từ lõi nạc vai, ba chỉ, diềm thăn, sườn bò rút xương... cùng thịt heo, thịt gà và hải sản tươi. Các tín đồ thịt nướng có thể lựa chọn hình thức gọi món lẻ (a la carte) hoặc phần ăn sẵn (set meal) bao gồm thịt nướng ăn kèm với cơm Nhật, canh rong biển và kim chi hoặc rau trộn. Nhà hàng cũng cung cấp 4 loại sốt chấm đặc biệt theo phong cách Nhật Bản, được trang bị sẵn tại mỗi bàn ăn.

Yakiniku Like cũng là thương hiệu nướng đầu tiên phục vụ bếp nướng solo dành cho khách đi một mình, bên cạnh các khu vực bếp nướng dành cho khách đi theo nhóm. Mỗi quầy nướng cá nhân được trang bị hệ thống bếp nướng riêng với đầy đủ tiện ích giúp khách hàng chủ động thưởng thức bữa ăn theo cách riêng của mình. Ngoài ra, toàn bộ khu vực ăn uống trong nhà hàng đều được trang bị hệ thống bếp nướng không khói được nhập khẩu, sử dụng công nghệ tiên tiến để hút khói, đảm bảo bạn sẽ không bị mùi dầu mỡ bám trên tóc và quần áo.

Quy trình gọi món tại Yakiniku Like cũng vô cùng tiện lợi: Thông qua việc quét mã QR, khách hàng có thể lấy vé xếp hàng trực tuyến cũng như đặt món nhanh chóng, tiết kiệm thời gian chờ đợi mỗi khi muốn ghé thăm nhà hàng. (Lưu ý: Quý khách vui lòng mang theo điện thoại cá nhân để dễ dàng gọi món theo ý thích/ B.Y.O.D: Bring Your Own Device).

Tháng 8 này, Yakiniku Like sẽ chính thức mở nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam ở Tầng B3-16A, Vincom Center Đồng Khởi, TPHCM cùng những món ăn và khuyến mãi hấp dẫn cho thực khách Việt.

