YADEA khánh thành nhà máy sản xuất xe máy thông minh 100 triệu USD tại Bắc Ninh

Lễ khánh thành. Ảnh: Danh Lam -TTXVN

Tại buổi lễ, YADEA thực hiện nghi thức xuất xưởng mẫu xe điện đầu bảng YADEA Osta dành cho thị trường Việt Nam, sở hữu thiết kế Neo-Retro và quãng đường di chuyển tối đa 180 km sau mỗi lần sạc. Đây là sản phẩm chiến lược, thể hiện định hướng đầu tư dài hạn về công nghệ và nâng cao trải nghiệm người dùng Việt.

Dây chuyền sản xuất, lắp ráp xe. Ảnh: Danh Lam -TTXVN

Nhà máy được xây dựng trên diện tích 232.200 m², với công suất giai đoạn 1 đạt 1 triệu xe/năm và lộ trình nâng lên trên 2 triệu xe/năm khi vận hành toàn diện. Dự án dự kiến tạo việc làm cho khoảng 1.000 lao động ở giai đoạn đầu và có thể mở rộng lên 3.000 lao động trong các giai đoạn tiếp theo. Việc đầu tư tổ hợp sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ tự động hóa và quản trị số hóa, góp phần đưa Bắc Ninh trở thành điểm sáng trong chuỗi giá trị ngành xe điện hai bánh tại khu vực.

Các đại biểu tham quan các gian trưng bày xe. Ảnh: Danh Lam -TTXVN

Phát biểu tại sự kiện, ông Mai Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, lễ khánh thành nhà máy và ra mắt sản phẩm mới của YADEA có ý nghĩa quan trọng, thể hiện rõ định hướng hợp tác hiệu quả giữa chính quyền và doanh nghiệp. Theo ông, tỉnh xác định phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, xanh và bền vững là trụ cột trong chiến lược tăng trưởng dài hạn; ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, có giá trị gia tăng lớn và khả năng lan tỏa.

Lãnh đạo tỉnh đánh giá việc YADEA tiếp tục mở rộng đầu tư với tổng vốn 100 triệu USD, công suất 1 triệu xe/năm ở giai đoạn một là minh chứng cho môi trường đầu tư thuận lợi và tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp. Khi dự án đạt mục tiêu trên 2 triệu xe mỗi năm và giá trị sản xuất hàng tỷ USD, không chỉ đóng góp tích cực vào ngân sách mà còn thúc đẩy hình thành cụm công nghiệp xe điện cùng các ngành công nghiệp phụ trợ như pin, động cơ, linh kiện điện – điện tử.

Tỉnh Bắc Ninh cũng ghi nhận triết lý phát triển phương tiện giao thông xanh mà YADEA theo đuổi, phù hợp xu thế chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải và mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Đồng thời, địa phương kỳ vọng doanh nghiệp tiếp tục coi Bắc Ninh là cứ điểm chiến lược trong chuỗi giá trị toàn cầu; đẩy mạnh đầu tư R&D; tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước; từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và hình thành hệ sinh thái sản xuất xe điện đồng bộ, có năng lực cạnh tranh quốc tế. Lãnh đạo tỉnh đặc biệt đề nghị doanh nghiệp chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ và xây dựng đội ngũ lao động kỹ thuật cao tại chỗ.

Về phía chính quyền, tỉnh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp theo tinh thần “chính quyền kiến tạo – phục vụ – đồng hành”, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng hạ tầng và đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm bảo đảm điều kiện ổn định, minh bạch cho hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Ông Liu Jia - Tổng Giám đốc YADEA Việt Nam khẳng định: “Sự kiện hôm nay đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của YADEA tại Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung. Với nền tảng sản xuất thông minh tại Bắc Ninh cùng sự đồng hành của các đối tác chiến lược, chúng tôi không chỉ mang đến những giải pháp di chuyển chất lượng cao, mà còn từng bước xây dựng một hệ sinh thái giao thông xanh toàn diện. YADEA cam kết tiếp tục đầu tư vào công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và củng cố chuỗi cung ứng nội địa, đồng hành cùng Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu “Net Zero” của quốc gia".

Trong khuôn khổ sự kiện, YADEA và Grab Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược, hướng tới thúc đẩy sử dụng xe máy điện trong đội ngũ tài xế công nghệ. Hai bên sẽ phối hợp triển khai chương trình ưu đãi hỗ trợ chuyển đổi phương tiện, đồng thời nghiên cứu tối ưu sản phẩm dựa trên dữ liệu vận hành thực tế, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác và giảm phát thải tại đô thị./.