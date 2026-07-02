Y tế tư nhân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

* Không đứng ngoài hoạt động số hóa

Theo thống kê của Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, cả nước có hơn 400 bệnh viện tư nhân. Triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW không chỉ mở ra hành lang pháp lý thuận lợi, mà còn khuyến khích mạnh mẽ xã hội hóa y tế, phát triển hệ thống bệnh viện tư nhân chất lượng cao, đẩy mạnh hợp tác công - tư và ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để hiện đại hóa hạ tầng chăm sóc sức khỏe. Để có thể “bứt tốc”, y tế tư nhân không thể đứng ngoài hoạt động số hóa - đây được xem là yếu tố quyết định thể hiện năng lực đổi mới công nghệ và chuyển đổi số của mỗi cơ sở y tế. Hệ thống Kiosk Y tế thông minh tại Bệnh viện Đa khoa MEDIC Hải Tiến tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh đến khám chữa bệnh. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN



Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam khẳng định, với vai trò là tổ chức đại diện cho cộng đồng y tế tư nhân cả nước, Hiệp hội đã có nhiều nỗ lực trong việc tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách về chuyển đổi số y tế, đặc biệt là kết nối hợp tác giữa các doanh nghiệp khoa học công nghệ, dịch vụ kỹ thuật y tế đối với các bệnh viện tư để triển khai hạ tầng số, giúp quy trình số hóa được nhanh chóng, thuận lợi.

Chuyển đổi số trong y tế tư nhân không chỉ dừng ở việc số hóa hồ sơ bệnh án hay triển khai phần mềm quản lý bệnh viện mà đó là quá trình tái cấu trúc toàn bộ hoạt động khám, chữa bệnh, vận hành và quản lý dựa trên nền tảng dữ liệu và công nghệ số. Từ khâu tiếp nhận bệnh nhân, lưu trữ và chia sẻ hồ sơ, chẩn đoán hình ảnh, cho đến thanh toán bảo hiểm, tất cả đều có thể được tự động hóa và kết nối trên một hệ thống thống nhất. Đây không chỉ là hành động hiện thực hóa chương trình chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ, đề án chuyển đổi số của Bộ Y tế mà còn là vấn đề thiết thực, gắn với hoạt động thực tiễn của các bệnh viện, nhất là bệnh viện tư nhân.

* Công nghệ trở thành “trợ lý” cho bác sĩ

Tại Thanh Hóa, việc các cơ sở y tế tư nhân đẩy mạnh chuyển đổi số đã góp phần nâng cao chất lượng quản trị bệnh viện, rút ngắn thời gian chờ khám, giảm các thủ tục hành chính, tăng tính công khai, minh bạch trong hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời mang lại nhiều tiện ích cho người dân khi tiếp cận các dịch vụ y tế. Đối với các cơ sở y tế tư nhân, chuyển đổi số cũng giúp tối ưu hóa quy trình quản lý, nâng cao năng suất lao động, sử dụng hiệu quả nguồn lực và tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh phát triển của ngành y tế.

Thanh Hóa hiện có gần 1.800 cơ sở hành nghề y tư nhân, trong đó có 20 bệnh viện và 1.765 phòng khám đa khoa và chuyên khoa.

Là bệnh viện tư nhân đầu tiên ở Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã thực hiện chuyển đổi số y tế toàn diện từ việc đầu tư thêm trang thiết bị hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khám, chữa bệnh đến triển khai bệnh án điện tử và vận hành trơn tru, tối ưu hơn 1.000 quy trình. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực, Giám đốc điều hành Hệ thống y tế Hợp Lực Nguyễn Bảo Uyên khẳng định, bệnh viện đã thực hiện chuyển đổi số từ việc dùng phần mềm quản lý, bệnh án điện tử… Chuyển đổi số không chỉ giúp bệnh viện hoạt động hiệu quả hơn mà còn là bước tiến lớn trong hiện đại hóa y tế, là cách để mỗi bệnh viện trở nên thông minh hơn, minh bạch hơn và gần với người bệnh hơn. Tinh thần, thái độ phục vụ và chăm sóc người bệnh của các cơ sở tư nhân ngày càng được nâng cao, thu hút đông đảo người bệnh đến khám. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

Năm 2026, Bệnh viện Đa khoa Hợp lực đã đưa vào vận hành hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla uMR 780 tích hợp trí tuệ nhân tạo. Với nền tảng AI hỗ trợ tái tạo hình ảnh, nâng cao độ phân giải và rút ngắn thời gian chụp cho bệnh nhân. Việc bước đầu ứng dụng AI trong hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm đã mang lại hiệu quả tích cực, giúp rút ngắn thời gian đọc kết quả, hỗ trợ bác sĩ trong những ca bệnh phức tạp.

Chị Nguyễn Thu Hà (xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa) cho biết khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, chị rất yên tâm và tin tưởng. Trước khi đến viện, chị đã đặt sẵn lịch khám thông qua ứng dụng y tế trên điện thoại, chỉ cần quét mã tại quầy tiếp nhận, thông tin đăng ký được xác nhận nhanh chóng. Sau khi thực hiện các xét nghiệm hoặc chẩn đoán hình ảnh, thông tin được cập nhật trực tiếp trên hệ thống và có thể gửi về ứng dụng điện thoại của bệnh nhân. Việc thanh toán viện phí cũng thuận tiện hơn khi bệnh viện triển khai các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi và hạn chế tình trạng ùn tắc tại khu vực thu ngân.

Tại Bệnh viện Đa khoa MEDIC Hải Tiến (Thanh Hóa), những năm qua, việc chuyển đổi số là một trong những chiến lược trọng tâm của đơn vị nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và trải nghiệm người bệnh. Đơn vị đã triển khai đồng bộ hồ sơ bệnh án điện tử, hệ thống quản lý bệnh viện (HIS), lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa (PACS), xét nghiệm (LIS), thanh toán không dùng tiền mặt, đặt lịch khám trực tuyến và chăm sóc khách hàng đa kênh. Qua đó, người bệnh được phục vụ nhanh hơn, thuận tiện hơn và an toàn hơn. Ông Nguyễn Văn Hiệu, Tổng giám đốc Bệnh viện Đa khoa MEDIC Hải Tiến nêu rõ, việc chuyển đổi số đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Dữ liệu được liên thông giúp bác sĩ đưa ra quyết định điều trị chính xác hơn. Đối với bệnh viện, chuyển đổi số giúp nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu nguồn lực, minh bạch dữ liệu và hỗ trợ lãnh đạo điều hành dựa trên các chỉ số theo thời gian thực…

Theo ông Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, những năm gần đây, đặc biệt là năm 2026, các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực trong triển khai chuyển đổi số. Nhiều đơn vị đã chủ động đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống quản lý bệnh viện hiện đại, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, đăng ký khám bệnh trực tuyến, kết nối liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh với cơ quan Bảo hiểm xã hội và từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ chẩn đoán, điều trị.

Đặc biệt, nhiều cơ sở y tế tư nhân đã chủ động đồng hành cùng ngành Y tế trong thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW; tích cực kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định, góp phần hình thành hệ sinh thái y tế số của tỉnh. Kết quả nổi bật là 20/20 bệnh viện tư nhân (đạt 100% bệnh viện) đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, trong đó tiêu biểu đã có Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, Bệnh viện Hàm rồng, Bệnh viện Hải Tiến…

Lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa cho biết thêm, thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục đồng hành, hướng dẫn, tạo điều kiện để các cơ sở y tế tư nhân triển khai hiệu quả nền tảng số dùng chung của ngành, thực hiện bệnh án điện tử, kết nối, chia sẻ dữ liệu y tế an toàn, đồng bộ; đồng thời khuyến khích việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật và các công nghệ số tiên tiến trong quản lý, khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Qua đó, địa phương phát huy vai trò của khu vực y tế tư nhân trong xây dựng hệ thống y tế thông minh, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chuyển đổi số của ngành Y tế và tỉnh Thanh Hóa./.