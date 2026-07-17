Y tế cơ sở vươn tầm chuyên sâu, kết nối cộng đồng

Phát biểu tại hội nghị, ThS.BS.CKII Võ Ngọc Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh, cho biết bệnh viện đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức. Trong chiến lược phát triển, đơn vị tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và lấy người bệnh làm trung tâm trong mọi hoạt động chăm sóc sức khỏe.

ThS.BS.CKII Võ Ngọc Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh, phát biểu khai mạc Hội nghị Khoa học Kỹ thuật năm 2026.

Theo ThS.BS.CKII Võ Ngọc Cường, chủ đề "Vươn tầm chuyên sâu – Kết nối cộng đồng" thể hiện quyết tâm của bệnh viện trong việc không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, làm chủ các kỹ thuật hiện đại, phát triển nội lực bền vững, đồng thời mở rộng kết nối với cộng đồng để đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân hơn.

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, phát biểu tại Hội nghị Khoa học Kỹ thuật năm 2026.

Đánh giá về hội nghị, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, cho rằng các chuyên đề được lựa chọn bám sát định hướng phát triển của ngành y tế, có tính ứng dụng cao trong thực tiễn như xây dựng mạng lưới cấp cứu ngoại viện, quản lý bệnh tim mạch, điều trị đái tháo đường theo khuyến cáo mới, ứng dụng kỹ thuật Multiplex trong vi sinh lâm sàng cùng các chuyên đề về đột quỵ, bệnh thận và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).

Lãnh đạo Sở Y tế kỳ vọng Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh sẽ tiếp tục phát huy vai trò là bệnh viện đa khoa hiện đại, từng bước phát triển chuyên sâu, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới chăm sóc sức khỏe khu vực cửa ngõ phía Tây Nam TP. Hồ Chí Minh.

Chuyên gia trình bày báo cáo khoa học, cập nhật các tiến bộ y học và kỹ thuật điều trị tại hội nghị.

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật năm 2026 không chỉ là diễn đàn để đội ngũ y, bác sĩ trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức y khoa tiên tiến mà còn khẳng định nỗ lực không ngừng của Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh trong hành trình nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh tiếp nhận tài trợ phục vụ công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại hội nghị.

Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các chuyên khoa mũi nhọn, đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng tới mục tiêu trở thành địa chỉ y tế tin cậy, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn và các khu vực lân cận./.