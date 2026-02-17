Xuyên Tết, giữ thông suốt “mạch chảy” hàng hóa nơi cửa ngõ biên cương

Những đoàn xe container nối dài chờ làm thủ tục, những lô hàng nông sản, nguyên liệu sản xuất liên tục được thông quan đã tạo nên một "mạch chảy" thương mại xuyên Tết, góp phần bảo đảm ổn định sản xuất, thị trường và an ninh kinh tế ngay từ những ngày đầu năm mới.

Đằng sau sự thông suốt ấy là sự ứng trực thầm lặng của lực lượng Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực 17 – những người chấp nhận gác lại niềm riêng, trực Tết nơi cửa khẩu để giữ vững dòng lưu chuyển hàng hóa và kỷ cương pháp luật nơi tuyến đầu Tổ quốc.

*Mạch chảy hàng hóa không "ngừng nghỉ Tết"

Lãnh đạo và cán bộ Chi cục Hải quan khu vực 17 phối hợp kiểm tra phương tiện vận tải hàng hóa tại cửa khẩu trong đêm trực Tết. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh), cao điểm Tết trùng với mùa thu hoạch nông sản từ phía Campuchia. Lưu lượng phương tiện và hàng hóa vì thế không giảm mà còn tăng so với ngày thường.

Anh Đinh Nguyễn Chí Tâm, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phượng Tín Thành cho biết, bình quân mỗi ngày doanh nghiệp nhập khẩu khoảng 2.000 tấn sắn lát qua cửa khẩu. Riêng trong dịp Tết, sản lượng tăng thêm khoảng 500 tấn/ngày.

"Thời điểm đầu năm rất quan trọng để chúng tôi chủ động nguồn nguyên liệu cho sản xuất. Dù là kỳ nghỉ Tết, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Xa Mát vẫn hỗ trợ doanh nghiệp thông quan nhanh chóng, không để gián đoạn chuỗi cung ứng. Điều đó giúp chúng tôi yên tâm duy trì sản xuất ổn định ngay từ những ngày đầu Xuân", anh Tâm chia sẻ.

Theo ghi nhận, các khâu tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thực tế, giám sát phương tiện được thực hiện liên tục, bảo đảm đúng quy trình nhưng không để xảy ra ùn ứ.

Ông Nguyễn Hữu Nghị, cán bộ Đội Hải quan Cửa khẩu quốc tế Xa Mát cho biết: "Trong dịp Tết Nguyên đán, đơn vị bố trí cán bộ, công chức trực 24/7, phối hợp chặt chẽ với biên phòng, kiểm dịch và các lực lượng chức năng. Lượng hàng hóa tăng do vào vụ nông sản, nhưng mọi khâu đều được xử lý kịp thời, không để tồn đọng".

Theo ông Nghị, yêu cầu đặt ra trong dịp Tết là bảo đảm hài hòa giữa hai nhiệm vụ: tạo thuận lợi thương mại và tăng cường kiểm soát. Khi lưu lượng phương tiện và hành khách gia tăng, nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại cũng tiềm ẩn phức tạp, đòi hỏi lực lượng phải nâng cao cảnh giác, kiểm tra chặt chẽ nhưng không gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Nam Hồng Sơn, Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (Chi cục Hải quan khu vực 17) thông tin về tình hình thông quan hàng hóa tăng cao trong cao điểm mùa nông sản dịp Tết. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Ông Nguyễn Nam Hồng Sơn, Đội trưởng Hải quan cửa khẩu quốc tế Xa Mát nhấn mạnh, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch trực Tết từ sớm, phân công ca, kíp rõ ràng, duy trì thời gian làm thủ tục từ 6 giờ đến 20 giờ hằng ngày, đồng thời sẵn sàng xử lý phát sinh ngoài giờ.

"Chúng tôi xác định hàng hóa phải được thông quan trong ngày, nhất là trong cao điểm nông sản. Không để doanh nghiệp chờ đợi, không để ách tắc tại cửa khẩu. Đó vừa là trách nhiệm quản lý nhà nước, vừa là cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp", ông Sơn khẳng định.

Song song với nhiệm vụ thông quan, việc kiểm soát chống buôn lậu được tăng cường, đặc biệt với các mặt hàng nhạy cảm như rượu, bia, thuốc lá, pháo nổ. "Trước, trong và sau Tết, chúng tôi đều có kế hoạch kiểm soát trọng điểm, tăng cường trao đổi thông tin và tuần tra nắm tình hình, không để các đối tượng lợi dụng dịp lễ để thẩm lậu hàng cấm vào nội địa", ông Sơn cho biết thêm.

Tại Cửa khẩu quốc tế Tân Nam (ấp Tân Nam, xã Tân Biên), hoạt động xuất nhập khẩu trái cây, muối và một số mặt hàng nông sản vẫn diễn ra ổn định trong những ngày Tết.

Anh Phan Trung Hiếu, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Một thành viên Bình An Phát cho biết, lượng hàng xuất khẩu dịp Tết có tăng so với cùng kỳ.

"Các anh, các chú ngành hải quan đã hỗ trợ rất tích cực trong quá trình làm thủ tục. Nhờ vậy, hàng hóa của chúng tôi được xuất khẩu kịp tiến độ, không ảnh hưởng đến hợp đồng đã ký với đối tác. Doanh nghiệp mong tiếp tục nhận được sự đồng hành để phát triển bền vững hơn trong thời gian tới", anh Hiếu bày tỏ.

Ông Đồng Văn Thông, cán bộ Đội Hải quan Cửa khẩu quốc tế Tân Nam cho biết, đơn vị thực hiện thủ tục từ 6 giờ đến 18 giờ hằng ngày, đồng thời sẵn sàng xử lý ngoài giờ khi có phát sinh.

"Chúng tôi luôn bố trí lực lượng đầy đủ trong dịp Tết, không để hàng hóa tồn đọng. Cùng đó là tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng để kiểm soát chặt các mặt hàng có nguy cơ cao, nhất là rượu, bia, thuốc lá, pháo nổ…", ông Thông cho hay.

Theo Hải quan Cửa khẩu quốc tế Tân Nam, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp là yêu cầu xuyên suốt, song phải đặt trong khuôn khổ quản lý chặt chẽ, bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

* Những "người gác cửa" lặng thầm

Là cửa khẩu quốc tế lớn nhất trên địa bàn tỉnh, Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài ghi nhận lưu lượng hàng hóa tăng khoảng 8 - 10% trong những ngày giáp Tết.

Ông Lê Minh Tân, Phó Đội trưởng Đội Hải quan cửa khẩu Mộc Bài cho biết, đơn vị đã chủ động phân công công chức trực tại các vị trí, bảo đảm tiếp nhận, xử lý kịp thời tờ khai xuất nhập khẩu, không để hàng hóa tồn đọng.

"Chúng tôi tăng cường khai thác hệ thống máy soi hành lý, camera giám sát để kiểm soát hiệu quả, nhất là khi lượng hành khách xuất nhập cảnh tăng cao dịp Tết. Mục tiêu là vừa tạo thuận lợi, vừa ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới", ông Tân thông tin.

Cũng theo ông Lê Minh Tân, thời điểm trước, trong và sau Tết luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vi phạm liên quan đến pháo, ngoại tệ, hàng cấm. Do đó, đơn vị đã xây dựng kế hoạch chống buôn lậu cụ thể, phối hợp chặt chẽ với Biên phòng, Công an để chủ động phòng ngừa, không để hình thành "điểm nóng".

Ông Phan Văn Vũ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 17, trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN trong những ngày trực Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Ở góc độ chỉ đạo chung, ông Phan Văn Vũ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 17 cho biết, dịp Tết năm nay trùng cao điểm mùa nông sản nên lưu lượng hàng hóa qua địa bàn tăng thay vì giảm.

"Lãnh đạo Chi cục đã chỉ đạo các đơn vị bố trí công chức trực đầy đủ, chia ca, kíp rõ ràng; bảo đảm làm thủ tục hải quan kịp thời, không để gián đoạn chuỗi cung ứng. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại", ông Vũ nhấn mạnh.

Theo ông Phan Văn Vũ, dù là ngày nghỉ Tết, lực lượng Hải quan vẫn duy trì ứng trực 24/24 giờ. "Khi doanh nghiệp có nhu cầu, hàng hóa đến cửa khẩu là phải được tiếp nhận, xử lý ngay. Đó là trách nhiệm chính trị và cũng là cam kết phục vụ", ông Vũ khẳng định.

Trong khoảnh khắc giao thừa, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cỗ Tết, vẫn có những cán bộ Hải quan lặng lẽ trực ca tại phòng giám sát, bên màn hình camera, bên máy soi hành lý. Có người chỉ kịp gọi điện chúc Tết gia đình trong ít phút nghỉ giữa ca trực. Có người hẹn con nhỏ "ra Giêng sẽ bù một buổi du Xuân".

Họ hiểu rằng phía sau mỗi lô hàng được thông quan kịp thời là nhịp sản xuất không bị đứt gãy; phía sau mỗi chuyến xe rời cửa khẩu đúng hạn là uy tín của doanh nghiệp được giữ vững và phía sau mỗi quyết định kiểm soát chặt chẽ là sự bình yên của thị trường nội địa.

Lãnh đạo và cán bộ Chi cục Hải quan khu vực 17 phối hợp kiểm tra xe container, bảo đảm hàng hóa xuất nhập khẩu được giám sát chặt chẽ qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Giữa sắc Xuân nơi biên cương, những "người gác cửa" vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, giữ cho "mạch chảy" hàng hóa không gián đoạn. Đó không chỉ là sự lưu chuyển đơn thuần của những lô hàng xuất nhập khẩu, mà còn là dòng chảy của trách nhiệm công vụ, của niềm tin doanh nghiệp và của quyết tâm bảo đảm ổn định kinh tế ngay từ những ngày đầu năm mới.

Nhờ sự ứng trực bền bỉ ấy, mỗi chuyến xe kịp thời lăn bánh qua cửa khẩu, mỗi nhà máy trong nội địa không đứt gãy nguồn nguyên liệu, mỗi hợp đồng thương mại được thực hiện đúng tiến độ. Và "mạch chảy" ấy vẫn bền bỉ nối dài qua từng cột mốc biên giới, mở ra một năm mới với nhiều kỳ vọng về tăng trưởng, ổn định và phát triển bền vững./.