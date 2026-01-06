Xuyên đêm tuần tra giữ bình yên nơi vùng sâu, vùng đồng bào thiểu số

Lực lượng Cơ sở cai nghiện ma túy số 6 và Công xã Phú Nghĩa xuất quân tuần tra trong đêm. Ảnh: K GỬIH-TTXVN

* Tạo “lá chắn” vững chắc

Tại khu vực xã Phú Nghĩa (tỉnh Đồng Nai), nơi đặt trụ sở của Cơ sở cai nghiện ma túy số 6 (thuộc Công an tỉnh Đồng Nai), những bước chân tuần tra vẫn âm thầm nối dài xuyên đêm để giữ bình yên cho nhân dân đón Tết.





Lực lượng Cơ sở cai nghiện ma túy số 6 và Công xã Phú Nghĩa tuần tra tại khu vực. Ảnh: K GỬIH-TTXVN

Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Bính Ngọ 2026, Cơ sở cai nghiện ma túy số 6 đã chủ động tăng cường phối hợp với Tổ Cảnh sát cơ động bảo vệ mục tiêu và Công an xã Phú Nghĩa “ra quân” toàn diện nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho cả bên trong và bên ngoài cơ sở. Riêng trong thời gian từ đầu cao điểm đến nay, các đơn vị đã phối hợp tổ chức tuân tra vũ trang được 32 lượt/354 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.



Đêm về khuya, khi những ánh đèn nhà dân đã tắt, là lúc lực lượng phối hợp bắt đầu lên đường. Dưới ánh đèn pin quét loang loáng qua những bụi cây, bờ tường, các chiến sĩ chia thành nhiều tổ công tác tuần tra khép kín.

Trung tá Trần Ngọc Doanh, Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 6 cho biết: "Tết là thời điểm nhạy cảm, tâm lý học viên dễ có những diễn biến phức tạp, trong khi các đối tượng bên ngoài có thể lợi dụng sơ hở để gây mất an ninh trật tự. Chúng tôi xác định việc tuần tra không chỉ là để răn đe, mà phải chủ động phát hiện sớm nhất mọi biểu hiện bất thường. Mỗi bước chân của anh em hôm nay là một lời cam kết cho sự an toàn của nhân dân và sự ổn định của cơ sở".



Công tác tuần tra được tập trung vào các khung giờ “nhạy cảm” từ đêm khuya đến rạng sáng. Các lực lượng tập trung kiểm soát chặt chẽ khu vực tường rào, cổng ra vào và các tuyến đường giáp ranh giữa Cơ sở với khu dân cư. Không chỉ là đi bộ tuần tra, các chiến sĩ còn kết hợp kiểm soát người và phương tiện lưu thông qua lại có biểu hiện nghi vấn.



Việc tuần tra vũ trang này giúp kịp thời ngăn chặn các hành vi lén lút đưa vật cấm vào cơ sở, phòng ngừa trộm cắp và gây rối trật tự công cộng. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng Cảnh sát ma túy, Cảnh sát cơ động và Công an địa phương đã tạo thành một “lá chắn” vững chắc.

Thiếu tá Cao Thanh Sơn, Trưởng Công an xã Phú Nghĩa chia sẻ: "Địa bàn xã Phú Nghĩa có đặc thù rộng, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao. Trên địa bàn có 4 cơ sở cai nghiện đóng chân nên áp lực đảm bảo an ninh trật tự là rất lớn. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ với các Cơ sở cai nghiện và lực lượng công an các cấp, chúng tôi đã đảm bảo được tình hình an ninh trật tự trong và bên ngoài các cơ sở cai nghiện, nhất là việc ngăn chặn, xử lý kịp thời tình trạng các học viên đánh nhau gây thương tích, gây rối trật tự, việc thẩm lậu hàng cấm vào các cơ sở cai nghiện. Chúng tôi cũng phối hợp để tuyên truyền đến các học viên trong cơ sở cai nghiện để họ nắm bắt được chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhằm chủ động phòng ngừa, đảm bảo an toàn, an ninh trong và bên ngoài các cơ sở cai nghiện".

Hiệu quả của những đêm thức trắng không chỉ thể hiện qua những con số báo cáo, mà còn thể hiện sự ổn định trong đời sống kinh tế-xã hội tại địa phương. Xã Phú Nghĩa cách trung tâm tỉnh Đồng Nai gần 150km, có trên 33% đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, an ninh trật tự vẫn còn nhiều phức tạp. Qua phối hợp tuần tra, chính quyền địa phương đánh giá cao sự chủ động của các cơ sở cai nghiện, trong đó có Cơ sở cai nghiện ma túy số 6, trong công tác phối hợp tuần tra. Sự hiện diện thường xuyên của lực lượng công an, cảnh sát cơ động trên các tuyến đường trọng điểm đã kéo giảm đáng kể các vụ việc vi phạm pháp luật nhỏ lẻ. Điều này không chỉ giúp xã hoàn thành các chỉ tiêu về an ninh trật tự, mà còn tạo tiền đề vững chắc để phát triển kinh tế địa phương trong năm mới. Địa phương tích cực hỗ trợ, huy động thêm các lực lượng dân quân tự vệ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để bảo vệ bình yên cho khu vực.

* Người dân tin yêu



Ông Điểu Chung, Trưởng thôn Bù Kroai, xã Phú Nghĩa chia sẻ: "Trước đây, cứ gần Tết là chúng tôi lo lắm, sợ thanh niên ngoài vào gây rối hay mất cắp đồ đạc. Nhưng mấy năm nay, nhất là đợt này, thấy các lực lượng Công an tuần tra liên tục cả đêm, chúng tôi ngủ ngon giấc hơn. Có lần quá nửa đêm tôi thấy các lực lượng công an vẫn đi dọc bờ tường, đường thôn giữa đêm thật sự rất cảm động và biết ơn".



Không chỉ bảo vệ bên ngoài, việc tăng cường tuần tra còn có tác động tích cực đến tâm lý của các học viên đang cai nghiện tại đây. Sự hiện diện của lực lượng chức năng giúp duy trì kỷ cương, đảm bảo các học viên chấp hành nghiêm nội quy, quy trình cai nghiện. “Chúng tôi hiểu rằng, ai cũng muốn về nhà đón Tết. Vì vậy, bên cạnh việc tuần tra nghiêm ngặt để ngăn chặn ý định bỏ trốn hay vi phạm, chúng tôi cũng kết hợp giáo dục tư tưởng, động viên học viên yên tâm điều trị. Khi các học viên thấy được sự nghiêm minh nhưng cũng đầy trách nhiệm của lực lượng công an, các em sẽ có ý thức chấp hành tốt hơn, coi đây là môi trường để rèn luyện thực sự”, Trung tá Trần Ngọc Doanh, Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 6 tỉnh Đồng Nai chia sẻ thêm.



Cuộc chiến với tội phạm và tệ nạn ma túy là một cuộc chiến dài hơi, không có ngày nghỉ. Đặc biệt, trong giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tinh thần vượt nắng, xuyên đêm luôn được các đơn vị đặt lên hàng đầu.



Thời gian tới, các đơn vị phối hợp tại Cơ sở cai nghiện ma túy và Công an xã Phú Nghĩa khẳng định sẽ tiếp tục duy trì và đổi mới phương thức tuần tra, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Những kế hoạch đã được vạch ra chi tiết, những ca trực đã được phân công, tất cả vì một mục tiêu duy nhất là đảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho địa bàn.



Hình ảnh chiến sĩ xuyên đêm tuần tra vẫn đang được tiếp tục với tinh thần thầm lặng, để sắc Xuân về không chỉ trên vùng đất Phú Nghĩa, mà còn nhiều nơi khác trong tỉnh Đồng Nai thêm trọn vẹn, để mỗi gia đình đều có một cái Tết ấm áp và bình yên hơn./.