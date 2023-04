Xung lực mới cho quan hệ Việt Nam-Australia

Toàn quyền Australia David Hurley.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải, trong năm 2023, Việt Nam và Australia kỷ niệm hai dấu mốc lớn trong quan hệ song phương, đó là 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (26/2/1973 - 26/2/2023) và 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược (15/3/2018 - 15/3/2023). Trong bối cảnh đó, chuyến thăm của Toàn quyền Australia David Hurley tới Việt Nam là

sự thể hiện bằng hoạt động cụ thể, cho thấy thái độ trân trọng dấu mốc lớn và rất có ý nghĩa trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Thứ hai, chuyến thăm khẳng định việc tiếp tục tăng cường gặp gỡ và tiếp xúc cấp cao, qua đó củng cố sự tin cậy chính trị giữa hai nước, là điểm đồng thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Củng cố sự tin cậy chính trị là một trong những nội dung và trụ cột trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Australia. Theo thông báo chính thức của cả hai bên, trong dịp này, ngoài hội đàm với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Toàn quyền Australia David Hurley cũng sẽ có các cuộc gặp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Như vậy, Toàn quyền David Hurley sẽ có các cuộc tiếp xúc với các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam trong dịp này. Chỉ cách đây 4 tháng, trong chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Australia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã có cuộc gặp với Toàn quyền David Hurley. Trong cuộc gặp này, hai nhà lãnh đạo đã ủng hộ việc nâng cấp quan hệ Việt Nam và Australia lên thành đối tác chiến lược toàn diện.

Thứ ba, chuyến thăm góp phần tăng cường giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Australia. Giao lưu nhân dân ở đây là với phạm vi rộng, bao gồm cả các hoạt động về kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, nghệ thuật, v.v... Chuyến thăm của Toàn quyền David Hurley đem đến thông điệp không chỉ về sự tăng cường quan hệ giữa hai nước mà còn là sự gắn kết giữa hai dân tộc. Dự kiến, ông sẽ tham dự một số sự kiện và hoạt động giao lưu nhân dân trong dịp này.

Thứ tư, chuyến thăm là một thông điệp gửi đến các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và khu vực rằng Australia đặc biệt chú trọng đến quan hệ với Việt Nam và ASEAN. Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung có ý nghĩa rất quan trọng cả về an ninh và kinh tế đối với Australia. Các chuyến thăm trao đổi của lãnh đạo cấp cao Australia với các nước ASEAN không nhiều, nhưng với Việt Nam là khá dày và đều. Thông điệp ở đây khá rõ, đó là Việt Nam có vị trí đặc biệt trong quan hệ của Australia với khu vực. Australia đã thấy được một Việt Nam với tư cách là "người bạn thân thiết" - như lời cựu Thủ tướng Australia Scott Morrison nói trong chuyến thăm Việt Nam năm 2019 - và ủng hộ cách tiếp cận của Australia về nhiều vấn đề trong khu vực.

Đánh giá về tác động của chuyến thăm đối với quan hệ Việt Nam-Australia và dự báo về định hướng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải cho rằng đến nay, lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được đồng thuận là sẽ nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược hiện nay lên thành đối tác chiến lược toàn diện. Ông bày tỏ tin tưởng kết quả của chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường quan hệ và mở ra triển vọng hợp tác mạnh mẽ giữa hai nước. Cụ thể, chuyến thăm sẽ tạo thêm nền tảng và xung lực mới cho việc hai nước sớm tiến tới hiện thực hóa quyết tâm nâng cấp quan hệ lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong năm nay. Đây sẽ là chủ đề được thảo luận và tuyên bố trong các cuộc gặp của Toàn quyền David Hurley với các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam.

Hai là, giao lưu nhân dân - nhất là trong lĩnh vực quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa và nghệ thuật - sẽ có đà phát triển mạnh hơn nữa.

Ba là, hợp tác an ninh và quốc phòng sẽ được đẩy mạnh và đi vào thực chất, trong đó Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Australia để triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình. Tuy nhiên, quan trọng hơn, hai nước sẽ tìm kiếm và mở rộng phạm vi hợp tác hiện nay phù hợp với diễn biến và tình hình an ninh phức tạp trong khu vực và trên thế giới.

Bốn là, hợp tác trong các lĩnh vực mới liên quan đến đổi mới sáng tạo, chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, năng lượng xanh và kinh tế xanh cũng sẽ được thúc đẩy và tăng cường.

Cuối cùng, theo Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải, những chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao như thế này sẽ tạo ra tâm lý phấn khởi và tự hào trong cộng đồng người Việt ở Australia khi thấy quan hệ giữa hai nước ngày càng thân thiết. Đó sẽ là động lực khuyến khích cộng đồng người Việt ở Australia hướng về Tổ quốc và có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của quê hương./.