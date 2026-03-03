Xung đột tại Trung Đông: Thương vụ Việt Nam tại Israel khuyến nghị doanh nghiệp theo dõi sát tình hình

Khói bốc lên từ thành phố Tel Aviv, Israel sau cuộc tấn công đáp trả của Iran ngày 28/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Ngoài ra, chủ động đa dạng nguồn cung ứng hàng hóa cũng như tìm kiếm các thị trường khác có nguồn cầu tương tự để lựa chọn phương án thay thế, giảm thiểu ảnh hưởng khi hoạt động xuất khẩu hàng hóa sang khu vực Trung Đông gặp khó khăn lâu dài…

Trước đó, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã ban hành Văn bản số 229/XNK-TLH khuyến nghị các hiệp hội, doanh nghiệp chủ động ứng phó rủi ro. Trong văn bản, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị các hiệp hội ngành hàng xuất nhập khẩu và logistics theo dõi sát tình hình, thường xuyên trao đổi với cơ quan quản lý để cập nhật thông tin cho hội viên nhằm chủ động kế hoạch sản xuất, tổ chức xuất nhập khẩu và vận tải hàng hóa, tránh ùn tắc, giảm thiểu tác động từ tình hình Trung Đông, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng trước biến động quốc tế.

Về tình hình giao thương giữa hai nước, hiện tại, chưa có thông tin thiệt hại cụ thể về các lô hàng hóa xuất nhập khẩu giữa các doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Israel. Tuy nhiên, chiến sự sẽ tác động, ảnh hưởng tới quan hệ, trao đổi hợp tác thương mại giữa hai nước Việt Nam và Israel nói riêng, cũng như giữa Việt Nam và các nước ở khu vực nói chung bởi tâm lý e ngại rủi ro của các doanh nghiệp Việt Nam cũng là yếu tố dễ hiểu.

Từ Israel, thông tin sơ bộ tình hình chiến sự cũng như những ảnh hưởng của chiến sự tới hoạt động giao thương giữa hai nước Việt Nam - Israel, ông Lê Thái Hòa, Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Israel cho biết, xung đột giữa Israel và Mỹ với Iran đang diễn ra khốc liệt, lan rộng ở cả khu vực Trung Đông. Hiện nay, thị trường Israel và khu vực Trung Đông ở trong tình trạng bất ổn về an ninh, chính trị, đóng cửa không phận, công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, các hãng hàng không dừng tất cả các chuyến bay đi/đến Israel, mặc dù các cảng biển vẫn duy trì hoạt động...

Cùng đó, xung đột cũng tác động và có ảnh hưởng tới bối cảnh khu vực, toàn cầu và các quốc gia liên quan trên thế giới do hàng loạt các yếu tố hệ lụy phát sinh như: Tuyến đường vận tải/đường bay trung chuyển từ châu Á sang châu Âu, từ Đông sang Tây bị mắc kẹt, đứt gãy; giá dầu tăng cao (Iran phong tỏa eo biển Hormuz là yết hầu chuyên chở khoảng 20% khối lượng dầu khí của thế giới qua đây); cước phí vận chuyển đường biển và giá vé hàng không cũng như phí bảo hiểm tăng cao, lạm phát và các loại chi phí gia tăng...