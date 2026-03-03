Xung đột tại Trung Đông: Đại sứ quán Việt Nam tại Israel tiếp tục khuyến cáo công dân tăng cường biện pháp an toàn

Cảnh đổ nát sau một cuộc không kích của Israel nhằm vào mục tiêu Hezbollah ở Mashgharah, Liban ngày 2/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Đại sứ quán, việc lực lượng Hezbollah ở Liban tham gia xung đột làm gia tăng nguy cơ leo thang trên nhiều hướng, trong khi số lượng thương vong do chiến sự có xu hướng tăng. Israel cũng đang bước vào dịp lễ Purim – thời điểm thường diễn ra nhiều hoạt động tập trung đông người. Tuy nhiên, theo khuyến cáo hiện hành của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel, các hoạt động tụ tập đông người để tổ chức lễ Purim đều bị cấm, kể cả trong hầm trú ẩn, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Các hạn chế an ninh hiện được duy trì đến 20h00 ngày 7/3/2026. Trước thời điểm này, cơ quan chức năng Israel sẽ tiếp tục đánh giá tình hình và có thể điều chỉnh hướng dẫn khi cần thiết.

Để bảo đảm an toàn về người và tài sản, Đại sứ quán đề nghị bà con tuân thủ nghiêm quy định của sở tại; thường xuyên theo dõi thông tin từ Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel; hạn chế tối đa di chuyển giữa các thành phố; luôn ở gần khu vực có hầm trú ẩn; chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình, sẵn sàng thực hiện các phương án di chuyển khi có hướng dẫn chính thức.

Đại sứ quán cũng khuyến nghị cộng đồng duy trì liên hệ thường xuyên với cơ quan đại diện. Trong trường hợp khẩn cấp hoặc cần hỗ trợ về bảo hộ công dân, bà con có thể liên hệ trực tiếp tới các số điện thoại: +972 55 502 5616 và +972 50 878 3373.