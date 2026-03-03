Xung đột tại Trung Đông: Cộng đồng người Việt tại các quốc gia vùng Vịnh an toàn

Những tòa nhà bị phá hủy sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar, cộng đồng người Việt Nam tại Qatar hiện có khoảng 500 người. Tính đến 16h00 ngày 2/3 (giờ địa phương), Đại sứ quán chưa ghi nhận các trường hợp công dân Việt Nam bị thương vong hay thiệt hại về tài sản. Về công tác bảo hộ công dân, Đại sứ quán đã và đang chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm công tác bảo hộ công dân được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Thứ nhất, Đại sứ quán thường xuyên theo dõi sát tình hình thực tế, duy trì trao đổi, phối hợp với Bộ Ngoại giao Qatar và các cơ quan chức năng sở tại và cập nhật thông tin chính thức để kịp thời gửi các khuyến cáo an ninh đến cộng đồng người Việt Nam tại Qatar. Các cảnh báo, hướng dẫn đảm bảo an toàn được đăng tải và phổ biến rộng rãi trên các trang thông tin và mạng truyền thông xã hội của Đại sứ quán và cộng đồng người Việt nhằm giúp bà con nắm bắt tình hình và chủ động phòng ngừa rủi ro. Thứ hai, Đại sứ quán duy trì liên lạc, gửi thông báo tới cộng đồng người Việt Nam tại Qatar, đề nghị công dân chủ động đăng ký, cập nhật thông tin cá nhân nhằm phục vụ công tác bảo hộ công dân, di tản trong trường hợp xảy ra tình huống khủng hoảng. Thứ ba, Đại sứ quán đã xây dựng và rà soát các kế hoạch, phương án bảo hộ và sơ tán công dân Việt Nam khỏi Qatar trong trường hợp khẩn cấp.

Trong trường hợp cần bảo hộ và hỗ trợ khẩn cấp, Đại sứ quán đề nghị công dân Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Qatar liên hệ với Đại sứ quán theo đường dây nóng bảo hộ công dân: +974 77088920; Email: vietnamembassy.doha@gmail.com.

Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại UAE có hơn 4.000 người, tất cả bà con trong cộng đồng đều an toàn. Hiện có 84 hành khách và 6 thuyền viên là công dân Việt Nam đang mắc kẹt UAE. Số bà con này đã liên lạc với Đại sứ quán để nhờ hỗ trợ. Trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực ngày càng diễn biến phức tạp, Đại sứ quán tiếp tục theo dõi sát tình hình, thường xuyên duy trì các kênh liên lạc và chủ động thông tin đến cộng đồng về tình hình khu vực và đưa ra các cảnh báo sớm; đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội (Facebook) và điện thoại (Whatsapp) các khuyến cáo bảo đảm an toàn; chia sẻ thông tin; cập nhật tình hình. Đại sứ quán đề nghị bà con chuẩn bị sẵn sàng với các tình huống xấu xảy ra; thông báo khu vực bị rủi ro cao, khu vực an toàn; động viên/trấn an tinh thần; tiếp tục triển khai kế hoạch bảo vệ an ninh an toàn trụ sở và cán bộ Đại sứ quán; cập nhật kế hoạch bảo hộ công dân và sơ tán công dân Việt Nam khỏi UAE trong trường hợp khẩn cấp. Trong trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp, Đại sứ quán đề nghị bà con liên hệ với Đại sứ quán theo đường dây nóng bảo hộ công dân: +971 50 129 9789.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait, hiện có gần 200 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Kuwait. Tính đến thời điểm 16h00 ngày 2/3 (giờ Kuwait), Đại sứ quán chưa ghi nhận các trường hợp công dân Việt Nam bị thương vong hay thiệt hại về tài sản do ảnh hưởng của xung đột. Đại sứ quán vẫn liên tục ra thông báo khuyến cáo đối với công dân Việt Nam tại Kuwait. Trong trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp, Đại sứ quán đề nghị bà con liên lạc với Đại sứ quán theo đường dây nóng bảo hộ công dân: +965 9975 8155/+965 2531 1450.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia (Arập Xêút) kiêm nhiệm Bahrain và Oman cho biết, tính đến chiều 2/3, Đại sứ quán chưa ghi nhận thông tin gì về trường hợp công dân Việt Nam bị thương vong do xung đột tại các địa bàn này. Hiện có khoảng 6.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Saudi Arabia, Bahrain và Oman. Đại sứ quán tiếp tục bám sát tình hình và triển khai công tác bảo hộ công dân trong mọi tình huống. Đại sứ quán đề nghị công dân tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và hướng dẫn của chính quyền sở tại; hạn chế di chuyển không cần thiết; chủ động chuẩn bị phương án đảm bảo an toàn cá nhân và gia đình. Trong trường hợp khẩn cấp, Đại sứ quán đề nghị liên hệ ngay với Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia để được hỗ trợ kịp thời qua số điện thoại: +966 114547887/+966 595731500, Email: vnemb.sa@mofa.gov.vn.



Kể từ ngày 28/2, Mỹ và Israel liên tiếp thực hiện các đợt tấn công phối hợp nhắm vào Iran. Đáp lại, Iran cũng không ngừng phóng tên lửa và máy bay không người lái về phía Israel cũng như các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp các quốc Arab vùng Vịnh, gồm UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia và Iraq. Cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa Mỹ-Israel và Iran đã bước sang ngày thứ ba và chưa có dấu hiệu giảm căng thẳng. Các đòn tấn công phối hợp quy mô lớn, những đợt trả đũa "ăn miếng trả miếng" và nguy cơ lan rộng xung đột đang làm dấy lên quan ngại về một cuộc chiến khu vực toàn diện./.