Xúc tiến nối lại đường bay thẳng giữa Đà Nẵng và Campuchia

Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết chào đón đoàn công tác đến thăm và làm việc, đồng thời giới thiệu khái quát về thành phố. Địa bàn Đà Nẵng hiện có khoảng 943 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ 40 nước và vùng lãnh thổ. Thành phố đã thiết lập quan hệ hợp tác với 47 địa phương của 22 quốc gia và vùng lãnh thổ với 103 thỏa thuận được ký kết.

Năm 2022, Đà Nẵng là một trong số các địa phương có mức độ phục hồi kinh tế khá nhanh, tăng trưởng kinh tế (GRDP) cả năm tăng 14,05% so với năm 2021 và xếp thứ ba cả nước. Quy mô GRDP tăng trưởng vượt 5,5% so với năm 2019 là thời điểm trước dịch COVID-19. Về du lịch, tổng số lượt khách tại cơ sở lưu trú ước đạt 3,69 triệu lượt. Đà Nẵng được xếp hạng cao nhất theo đánh giá của Bộ Chỉ số năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch cấp tỉnh Việt Nam (VTCI) do Hội đồng Tư vấn du lịch công bố…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, thành phố luôn quan tâm hợp tác với các địa phương, đối tác Campuchia. Hiện nay, Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hợp tác với tỉnh Battambang (năm 2012), hai bên thường xuyên trao đổi đoàn và triển khai nhiều chương trình hợp tác ý nghĩa như: hỗ trợ học bổng cho sinh viên Battambang theo học tại Đại học Đà Nẵng; hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả bão, hỗ trợ thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch... Ngoài ra, chương trình giao lưu nhân dân giữa Đà Nẵng và Campuchia luôn được thành phố quan tâm. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Đà Nẵng thường xuyên tổ chức những hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa nhằm tăng cường sự hiểu biết.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Chuyến bay trực tiếp Đà Nẵng - Siem Reap khai thác trước năm 2020 đã góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Campuchia trong nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác thương mại, du lịch. Hiện nay, thành phố đã kết nối lại 7 đường bay quốc tế. Thành phố mong muốn Thượng viện Campuchia và Đại sứ Campuchia tại Việt Nam quan tâm, hỗ trợ kết nối, xúc tiến nối lại đường bay trực tiếp Đà Nẵng - Campuchia để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư thương mại, du lịch…

Bà Mean Som An, Thượng Nghị sĩ, Chủ nhiệm Ủy ban Y tế, Các vấn đề xã hội, Phục hồi kỹ năng, Thanh niên, Lao động, Đào tạo nghề và Công tác phụ nữ, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Thượng viện Campuchia - Việt Nam đánh giá cao vì sự đón tiếp nồng hậu của thành phố Đà Nẵng với Đoàn công tác.

Bà Mean Som An chia sẻ: “Tôi đã đến Đà Nẵng lần thứ 3 và rất ấn tượng với sự phát triển mạnh mẽ của thành phố. Xin gửi lời chúc mừng đến người dân thành phố Đà Nẵng đã đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc phát triển đất nước”.

Bà Mean Som An cho hay, đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội của hai nước. Đất nước Campuchia mở cửa hoàn toàn vào cuối năm 2021, mặc dù trong bối cảnh đó dịch COVID-19 lây lan nhanh. Đến nay, Campuchia đã khôi phục và phát triển nền kinh tế; theo dự báo, năm 2022 có tốc độ phát triển 5%. Campuchia đang nỗ lực giảm hộ nghèo, tăng cường thực hiện các chính sách nâng cao đời sống của người dân. Mới đây, Campuchia vừa đăng cai tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40-41, Đại hội đồng Liên Nghị viện ASEAN (AIPA) lần thứ 43... Các sự kiện này đã diễn ra thành công với sự tham dự của nhiều lãnh đạo các nước lớn.

“ Việc nối lại chuyến bay thẳng giữa Đà Nẵng-Siem Reap sẽ thúc đẩy phát triển du lịch giữa hai nước, vì người dân Campuchia rất thích đi du lịch tại Đà Nẵng. Thay mặt nhân dân Campuchia, tôi xin cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, đặc biệt là sự hy sinh của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã dành cho nhân dân Campuchia, góp phần giải phóng đất nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng, cũng như khôi phục và tái thiết đất nước Campuchia” bà Bà Mean Som An nhấn mạnh./.